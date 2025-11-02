Увлекательная квиз-экскурсия по Саранску предлагает уникальную возможность узнать город за один день. Участники разделятся на команды, получат карты и наклейки с достопримечательностями.
5 причин купить эту экскурсию
- 🏆 Увлекательный формат квиза
- 📍 Знакомство с достопримечательностями
- 🎁 Сувениры для участников
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🤝 Командный дух и соревнование
Что можно увидеть
- Площадь 1000-летия
- Фонтан «Звезда Мордовии»
- Театральная площадь
- Фонтан «Адажио»
- Советская площадь
- Фонтанный спуск
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Площадь Тысячелетия с фонтаном «Звезда Мордовии».
- Театральная площадь и фонтан «Адажио» в виде нотной грамоты и скрипичного ключа.
- смотровая площадка с видом на реку, чьи воды помнят Саранский острог.
- Советская площадь, где можно найти замурованную в стене капсулу времени.
- Фонтанный спуск, где столько интересных памятников — и Пушкину, и строителям, и лисичке.
Вы узнаете:
- почему в городе столько памятников лисичкам.
- сколько раз в Саранске останавливался Пушкин.
- почему мордовского языка не существует.
- какое здание находилось на месте часовни Александра Невского.
- почему саранский собор носит имя адмирала морского флота.
Организационные детали
- Очень желательно, чтобы в вашей компании было не менее 6 человек — тогда соревноваться будет интереснее:).
- Все участники получат сувениры.
- Квиз подойдёт взрослым и детям от 12 лет.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 30. Детали уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваш гид в Саранске
Провела экскурсии для 24 туристов
Дорогие друзья! Меня зовут Эльмира — я гид по Саранску с 2018 года, с 2023 года — аттестованный гид-экскурсовод. Вместе с путешественникам посетила не только достопримечательности Саранска и Республики Мордовия, но и места ближайших к нам регионов. Познакомлю вас с городом в приятной дружеской обстановке!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
2 ноя 2025
Спасибо Эльмире за интересную экскурсию!
М
Моисеева
6 окт 2025
Спасибо большое Эльмира за прекрасно проведенный квиз! Мы не просто узнали что-то новое о городе, но получили огромное удовольствие от игры. Соревновательный момент добавил азарта, получилось очень живо и увлекательно!
