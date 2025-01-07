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и что уже успели посмотреть, что хотели бы узнать И впереди нас ждали 2 увлекательных часа живого рассказа, с примерами и параллелями, которые точно заякоряются в памяти лучше, чем сухие факты Так же, Юлия дала нам советы, где отведать местную кухню, рассказала про сувениры и местную продукцию, которую можно привезти в подарок Искренне рекомендую обратиться к Юлии, потому что человек искренне любит то,чем занимается и рассказывает обо всём живо, энергично и очень интересно! Остались исключительно приятные и тёплые воспоминания от проведённого времени 😊