Иоанно-Богословская церковь – экскурсии в Саранске

Найдено 3 экскурсии в категории «Иоанно-Богословская церковь» в Саранске, цены от 3400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Шумбрат, Саранск
Пешая
74 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
17 мар в 10:00
5000 за всё до 15 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
58 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
3800 за всё до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Устроить себе первую встречу со столицей Республики Мордовия и получить приятные сувениры
Начало: На площади Тысячелетия
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
3400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Экскурсия замечательная! Светлана прекрасный гид, интересный рассказчик и очень приятный в общении человек! В день экскурсии был сильный снегопад, но
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    это ничуть не испортило нам впечатление от города. Очень понравилась Светлана детям (12 и 17 лет), слушали от начала до конца. А вообще, мы влюбились в этот город, обязательно приедем летом. Очень благодарны за прекрасную экскурсию!

  • А
    Андрей
    21 ноября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Молодец!!!
  • Г
    Галина
    19 ноября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Экскурсия "Добро пожаловать в Саранск!" была заказана для учащихся 9 класса. Нам очень повезло с экскурсоводом. Светлана - человек знающий,
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    обладающий тонким чувством юмора и безупречной речью, с энциклопедическими знаниями истории, языка, культуры, главное, человек, влюблённый в свою родную землю! Она могла ответить на любые вопросы. Светлану приятно слушать, что, к сожалению, в настоящее время встречается нечасто. Благодарим за прекрасную экскурсию!

  • А
    Анна
    7 ноября 2024
    Шумбрат, Саранск
    Замечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. Какая у Юлии глубина знаний
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    и желание влюбить в свою Землю гостей. Столько всего интересного! Юлия, огромное спасибо от гостей из Санкт-Петербурга. Мы обязательно вернемся, чтобы именно с Вами узнать Мордовию!

    Замечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. КакаяЗамечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. Какая
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    Шумбрат, Саранск
    Очень понравилась и экскурсия, и Юлия как экскурсовод. Перед экскурсией она опросила нас, какие у нас цели на поездку,где были
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    и что уже успели посмотреть, что хотели бы узнать И впереди нас ждали 2 увлекательных часа живого рассказа, с примерами и параллелями, которые точно заякоряются в памяти лучше, чем сухие факты Так же, Юлия дала нам советы, где отведать местную кухню, рассказала про сувениры и местную продукцию, которую можно привезти в подарок Искренне рекомендую обратиться к Юлии, потому что человек искренне любит то,чем занимается и рассказывает обо всём живо, энергично и очень интересно! Остались исключительно приятные и тёплые воспоминания от проведённого времени 😊

  • Е
    Елена
    25 июля 2024
    Шумбрат, Саранск
    Большое спасибо Юлии за проведенную экскурсию для нижегородцев 25.07. Было интересно и познавательно! Узнали много фактов из истории мордовской земли! Рекомендуем Юлию как экскурсовода: четкий, приятный голос, великолепно владеет исторической информацией.

Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Иоанно-Богословская церковь»

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Сколько стоит экскурсия по Саранску в феврале 2025
Сейчас в Саранске в категории "Иоанно-Богословская церковь" можно забронировать 3 экскурсии от 3400 до 5000. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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