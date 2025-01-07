2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
17 мар в 10:00
5000₽ за всё до 15 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
3800₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Приятно познакомиться, Саранск
Устроить себе первую встречу со столицей Республики Мордовия и получить приятные сувениры
Начало: На площади Тысячелетия
21 фев в 09:00
22 фев в 09:00
3400₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 января 2025Экскурсия замечательная! Светлана прекрасный гид, интересный рассказчик и очень приятный в общении человек! В день экскурсии был сильный снегопад, но
- ААндрей21 ноября 2024Молодец!!!
- ГГалина19 ноября 2024Экскурсия "Добро пожаловать в Саранск!" была заказана для учащихся 9 класса. Нам очень повезло с экскурсоводом. Светлана - человек знающий,
- ААнна7 ноября 2024Замечательная экскурсия! Юлия великолепный экскурсовод! Два часа на одном дыхании! Рассказ увлекательный, структурированный, доступный, запоминающийся. Какая у Юлии глубина знаний
- ЕЕкатерина31 июля 2024Очень понравилась и экскурсия, и Юлия как экскурсовод. Перед экскурсией она опросила нас, какие у нас цели на поездку,где были
- ЕЕлена25 июля 2024Большое спасибо Юлии за проведенную экскурсию для нижегородцев 25.07. Было интересно и познавательно! Узнали много фактов из истории мордовской земли! Рекомендуем Юлию как экскурсовода: четкий, приятный голос, великолепно владеет исторической информацией.
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Иоанно-Богословская церковь»
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