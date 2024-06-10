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В Саранске сохранился только один исторический квартал. А раз так — стоит его увидеть. Мы прогуляемся от городка Виндавского полка до кластера «Завод 1901». Познакомимся со столетней архитектурой города и легендами о людях, живших здесь.



Выясним, где в Саранске находилось озеро спирта, что скрывают ворота с красными звёздами и чем тут занимался Александр Солженицын.