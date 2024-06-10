В Саранске сохранился только один исторический квартал. А раз так — стоит его увидеть. Мы прогуляемся от городка Виндавского полка до кластера «Завод 1901». Познакомимся со столетней архитектурой города и легендами о людях, живших здесь.
Выясним, где в Саранске находилось озеро спирта, что скрывают ворота с красными звёздами и чем тут занимался Александр Солженицын.
Выясним, где в Саранске находилось озеро спирта, что скрывают ворота с красными звёздами и чем тут занимался Александр Солженицын.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы пройдёмся по городку Виндавского полка, построенного в 1909-1914 годах — больше мест, хранящих следы тех времён, в Саранске не осталось.
- Познакомимся с архитектурой города начала 20 века — кирпичным русским стилем.
- Поговорим о людях, живших здесь и оставивших после себя легенды.
- Заглянем в креативный кластер «Завод 1901» на территории Казённых винных складов — последней сохранившейся исторической застройки. Тут проходят выставки современного искусства, концерты, спектакли, кинопоказы. Вполне возможно, мы застанем какое-нибудь интересное мероприятие.
Вы узнаете:
- Что такое Четвёртая винная монополия
- Где в городе хранится фотография, на которой поместилось 3000 человек
- Как в Саранске появился первый оркестр
- После чего министр финансов Российской империи С. Ю. Витте стал почётным гражданином Саранска
- Почему крепость водки именно 40 градусов
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 12 лет
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Саранске
Меня зовут Геннадий. Мы с командой создаём первый в регионе креативный кластер «Завод 1901» на территории бывших Казённых винных складов. За время работы над проектом мы собрали большое количество архивныхЗадать вопрос
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