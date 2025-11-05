Мои заказы

Фонтан Звезда Мордовии – экскурсии в Саранске

Шумбрат, Саранск
Пешая
2 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Саранск
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Саранск: влюбиться за один день
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выбор
Саранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Знакомство с Саранском
Пешая
1.5 часа
69 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Погрузитесь в атмосферу Саранска, участвуя в увлекательной квиз-экскурсии. Разделитесь на команды и исследуйте город, соревнуясь за главный приз
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Загадочная мордва - кто они?
Пешая
1.5 часа
-
5%
153 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Загадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 ноября 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Дата посещения: 3 ноября 2025
    Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
    рассказ, на возникшие вопросы получили развернутые ответы. Явно Светлана владеет темой сильно шире рассказанного на экскурсии. Как человек приятный и достаточно комфортный. Нам очень понравилось. Для первого знакомства более чем. Спасибо большое!

  • Н
    Наталья
    7 ноября 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Очень позитивная девушка Светлана живо рассказала нам про достопримечательности города. Город развивается. Построен собор, новое здание университета и другие здания.
    Была также интересно узнать про народы этого края, про известного мордовского скульптора Эрьзя. В конце получили рекомендации, где купить сувениры и поесть. Большое спасибо!

  • Е
    Евгений
    2 ноября 2025
    Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
    Спасибо Эльмире за интересную экскурсию!
  • М
    Моисеева
    6 октября 2025
    Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
    Спасибо большое Эльмира за прекрасно проведенный квиз! Мы не просто узнали что-то новое о городе, но получили огромное удовольствие от игры. Соревновательный момент добавил азарта, получилось очень живо и увлекательно!
  • Н
    Наталья
    5 октября 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Добрый день. Вчера посетили столицу Мордовии - Саранск. Экскурсия была на высоком уровне, Выбрали именно эту экскурсию и не прогадали.
    Очень понравилось. Наталья заранее позвонила нам, мы определились где встретиться и начать экскурсию. Прекрасная подача материала, грамотная речь, отличное знание темы. Наталья не формально проводит экскурсию, а любит свою республику и стремиться поделиться этим. Мы открыли Саранск с его замечательной историей, национальными особенностями жителей Мордовии. Наталья дала рекомендации с учетом наших интересов, которые мы посетили самостоятельно. Очень благодарны Наталье, рекомендуем! Знает и любит свой город и республику. Огромное спасибо.

  • О
    Ольга
    13 августа 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    С большой радостью буду рекомендовать посещение Саранска в сопровождении умного и веселого гида Светланы! Время пролетело незаметно, с удовольствием слушали
    интересный рассказ Светланы про прошлое и настоящее города. После экскурсии еще долго разговаривали со Светланой на темы дорог, продуктов, работы и т. д. и т. п. В Саранск хочется приехать снова! Светлана очень любит свой город и это передалось и нам! Спасибо гиду за путешествие!

  • N
    Natalia
    7 августа 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Замечательная экскурсия! Светлана прекрасный гид и человек, спасибо!
  • А
    Андрей
    27 июля 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Очень динамичная и содержательная экскурсия. Светлана - отличный гид, сумевшая передать доброе расположение к Саранску и к Республике и рассказать много интересного. Всем рекомендую👍
  • Н
    Никонов
    15 июня 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Спасибо Светлане за информативную и интересную экскурсию! Узнали много нового о истории, культуре и достопримечательностях города Саранска! Было интересно и взрослым и детям!
  • T
    Tatyana
    7 июня 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Отличная экскурсия: очень познавательная, информативная, хорошо выстроена. Светлана рассказывала о своей малой Родине с любовью!
    Также ответила на наши вопросы.
    Рекомендую всем гостям города.
  • Е
    Елена
    1 июня 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Были на индивидуальной экскурсии Добро пожаловать в Саранск! с гидом Светланой! Экскурсия прошла на высоте. Светлана- очень увлеченный рассказчик, хорошо
    знает свой город. Информация доступна для каждого туриста. От экскурсии остались самые хорошие впечатления. Ещё Светлана посоветовала, что можно посмотреть самостоятельно и какие сувениры можно привезти из Саранска. Всем рекомендуем Светлану.

  • С
    Светлана
    27 мая 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Нам все очень понравилось, и как изложен материал, и как организован маршрут, сразу видно человека влюбленного в свое дело. Рекомендую всем кто приезжает в Саранск такую экскурсию.
  • Н
    Наталья
    11 мая 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Интересная, познавательная эскурсия. Узнали много нового. Красивый город. Спасибо большое! 💗
  • С
    Светлана
    7 января 2025
    Добро пожаловать в Саранск
    Экскурсия замечательная! Светлана прекрасный гид, интересный рассказчик и очень приятный в общении человек! В день экскурсии был сильный снегопад, но
    это ничуть не испортило нам впечатление от города. Очень понравилась Светлана детям (12 и 17 лет), слушали от начала до конца. А вообще, мы влюбились в этот город, обязательно приедем летом. Очень благодарны за прекрасную экскурсию!

  • А
    Андрей
    21 ноября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Молодец!!!
  • Г
    Галина
    19 ноября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Экскурсия "Добро пожаловать в Саранск!" была заказана для учащихся 9 класса. Нам очень повезло с экскурсоводом. Светлана - человек знающий,
    обладающий тонким чувством юмора и безупречной речью, с энциклопедическими знаниями истории, языка, культуры, главное, человек, влюблённый в свою родную землю! Она могла ответить на любые вопросы. Светлану приятно слушать, что, к сожалению, в настоящее время встречается нечасто. Благодарим за прекрасную экскурсию!

  • Е
    Елена
    29 сентября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Прекрасная экскурсия, Светлана большая молодец, профессионал своего дела! Отличный рассказчик! Нас было 4 взрослых и дочка 11 лет.
    Влюбились в Саранск,
    уютный городок, много красивых зданий, величественный собор Ушакова. Очень повезло с погодой. Саранск нас встретил солнышком, см. фото.
    Пообедали по рекомендации Светланы в ресторанчике Мордовское подворье. Попробовали местную кухню.
    Рекомендую эту экскурсию 100%

  • И
    Ирина
    29 сентября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Светлана прекрасный эксперт своего дела, любит республику и рассказывает очень интересно. Если вы хотите узнать про город, культуру и архитектуру, любите увлеченно слушать и участвовать в беседе - вам точно нужно на экскурсию к Светлане
  • Ю
    Юлия
    22 сентября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Все интересно, душевно. Теперь у нас есть друг в Саранске- экскурсовод Светлана😍
  • Н
    Надя
    9 сентября 2024
    Добро пожаловать в Саранск
    Превосходная экскурсия!

