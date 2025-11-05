Индивидуальная
до 10 чел.
Шумбрат, Саранск: индивидуальная экскурсия по столице Мордовии
Добро пожаловать в Саранск! Узнайте историю, культуру и традиции столицы Мордовии на индивидуальной экскурсии по городу
Начало: В центральной точке города или у вашего отеля, есл...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Саранску
Погуляйте по колоритным улочкам Саранска, узнайте его историю и культуру, выучите несколько слов на местных языках и откройте для себя город студентов
Начало: На площади Тысячелетия
Сегодня в 08:00
20 дек в 10:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выборСаранск: влюбиться за один день
Как почувствовать ритм Саранска? Прогуляйтесь с местным гидом, узнайте историю города и его традиции. Идеально для знакомства с культурой Мордовии
Начало: На площади Тысячелетия
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
3400 ₽ за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Саранском: история и знаковые места
Узнайте о легендах и исторических сюжетах Саранска, посетите знаковые достопримечательности и погрузитесь в современную жизнь столицы Мордовии
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Квиз-экскурсия «Узнать Саранск за 1 день»
Погрузитесь в атмосферу Саранска, участвуя в увлекательной квиз-экскурсии. Разделитесь на команды и исследуйте город, соревнуясь за главный приз
13 дек в 11:00
20 дек в 11:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗагадочная мордва - кто они? История и культура Саранска
Узнайте о колоритном этносе Мордовии, его культуре и традициях. Погрузитесь в историю эрзя и мокша, посетите центральные достопримечательности Саранска
Начало: На Соборной площади
11 дек в 11:00
12 дек в 08:00
3800 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 ноября 2025Добро пожаловать в СаранскДата посещения: 3 ноября 2025Искали экскурсию и экскурсовода для первого знакомства с Саранском и определенно нашли и то и другое. Комфортный экскурсионный план, интересный
- ННаталья7 ноября 2025Очень позитивная девушка Светлана живо рассказала нам про достопримечательности города. Город развивается. Построен собор, новое здание университета и другие здания.
- ЕЕвгений2 ноября 2025Спасибо Эльмире за интересную экскурсию!
- ММоисеева6 октября 2025Спасибо большое Эльмира за прекрасно проведенный квиз! Мы не просто узнали что-то новое о городе, но получили огромное удовольствие от игры. Соревновательный момент добавил азарта, получилось очень живо и увлекательно!
- ННаталья5 октября 2025Добрый день. Вчера посетили столицу Мордовии - Саранск. Экскурсия была на высоком уровне, Выбрали именно эту экскурсию и не прогадали.
- ООльга13 августа 2025С большой радостью буду рекомендовать посещение Саранска в сопровождении умного и веселого гида Светланы! Время пролетело незаметно, с удовольствием слушали
- NNatalia7 августа 2025Замечательная экскурсия! Светлана прекрасный гид и человек, спасибо!
- ААндрей27 июля 2025Очень динамичная и содержательная экскурсия. Светлана - отличный гид, сумевшая передать доброе расположение к Саранску и к Республике и рассказать много интересного. Всем рекомендую👍
- ННиконов15 июня 2025Спасибо Светлане за информативную и интересную экскурсию! Узнали много нового о истории, культуре и достопримечательностях города Саранска! Было интересно и взрослым и детям!
- TTatyana7 июня 2025Отличная экскурсия: очень познавательная, информативная, хорошо выстроена. Светлана рассказывала о своей малой Родине с любовью!
Также ответила на наши вопросы.
Рекомендую всем гостям города.
- ЕЕлена1 июня 2025Были на индивидуальной экскурсии Добро пожаловать в Саранск! с гидом Светланой! Экскурсия прошла на высоте. Светлана- очень увлеченный рассказчик, хорошо
- ССветлана27 мая 2025Нам все очень понравилось, и как изложен материал, и как организован маршрут, сразу видно человека влюбленного в свое дело. Рекомендую всем кто приезжает в Саранск такую экскурсию.
- ННаталья11 мая 2025Интересная, познавательная эскурсия. Узнали много нового. Красивый город. Спасибо большое! 💗
- ССветлана7 января 2025Экскурсия замечательная! Светлана прекрасный гид, интересный рассказчик и очень приятный в общении человек! В день экскурсии был сильный снегопад, но
- ААндрей21 ноября 2024Молодец!!!
- ГГалина19 ноября 2024Экскурсия "Добро пожаловать в Саранск!" была заказана для учащихся 9 класса. Нам очень повезло с экскурсоводом. Светлана - человек знающий,
- ЕЕлена29 сентября 2024Прекрасная экскурсия, Светлана большая молодец, профессионал своего дела! Отличный рассказчик! Нас было 4 взрослых и дочка 11 лет.
Влюбились в Саранск,
- ИИрина29 сентября 2024Светлана прекрасный эксперт своего дела, любит республику и рассказывает очень интересно. Если вы хотите узнать про город, культуру и архитектуру, любите увлеченно слушать и участвовать в беседе - вам точно нужно на экскурсию к Светлане
- ЮЮлия22 сентября 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Все интересно, душевно. Теперь у нас есть друг в Саранске- экскурсовод Светлана😍
- ННадя9 сентября 2024Превосходная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Саранску в категории «Фонтан Звезда Мордовии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саранске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Саранске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Саранску в декабре 2025
Сейчас в Саранске в категории "Фонтан Звезда Мордовии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3400 до 5500 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 433 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Саранске на 2025 год по теме «Фонтан Звезда Мордовии», 433 ⭐ отзыва, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль