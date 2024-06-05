🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 180 отзывов Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова 3 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 131 отзыв Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности Начало: На ул. Лермонтова от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц... 5 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени... от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов Начало: На ул. Волжская от 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя Начало: Возле кафетерия №11 от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики Начало: У входа в цирк 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги 10000 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю Начало: У музея Радищева 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Сказки и мистика старого города Саратова: путешествие в мир городских легенд Погрузитесь в атмосферу мистики и суеверий старого Саратова. Узнайте о местных приведениях и местах, исполняющих желания Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки" Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия по Саратову с посещением Лимонария - путешествие в мир красоты Подарите себе незабываемое приключение по Саратову: от исторических памятников до экзотического Лимонария Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне Начало: У художественного музея от 4800 4 320 ₽ за всё до 10 чел.