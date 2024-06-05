1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики
Начало: У входа в цирк
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Завтра в 10:30
14 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказки и мистика старого города Саратова: путешествие в мир городских легенд
Погрузитесь в атмосферу мистики и суеверий старого Саратова. Узнайте о местных приведениях и местах, исполняющих желания
Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки"
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Саратову с посещением Лимонария - путешествие в мир красоты
Подарите себе незабываемое приключение по Саратову: от исторических памятников до экзотического Лимонария
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 48004 320₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААльбина31 мая 2024Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
- ККатерина30 мая 2024Очень интересная, содержательная экскурсия. Особенно понравилось чередовать изучение фасадов с заходами во дворы и парадные. Два часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
- ККира30 мая 2024Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
- ЕЕкатерина27 мая 2024Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ННаталья19 мая 2024Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Популярные места»
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