Необычные экскурсии по Саратову

Найдено 8 экскурсий в категории «Необычные» в Саратове, цены от 3 339 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саратов глазами Остапа Бендера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500 за всё до 4 чел.
Булгаковский Саратов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Булгаковский Саратов: экскурсия по следам великого писателя
Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550 за всё до 10 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Завтра в 10:00
14 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Саратовский модерн: красота и функциональность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
12 июня в 16:00
14 июня в 12:00
3 339 за всё до 8 чел.
Саратовские мельницы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
12 июня в 16:00
14 июня в 12:00
3 339 за всё до 8 чел.
Модерн и неоклассицизм в Саратове
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами
Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339 за всё до 8 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
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    и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
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    менялись эти здания, что располагалось ранее, что сейчас, как и почему здания перестраивались. Два часа пролетели незаметно. Видно, что Александр душой болеет за свой город, изучает детали, ответственно относится к материалу, который транслирует.

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Булгаковский Саратов
    Моим гидом был профессор Алексей Алексеевич Г., автор книги о булгаковском Саратове. (Жаль, что она не переиздается и ее нельзя
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    приобрести.) Я получила огромное удовольствие от общения с ним. Алексей - прекрасный рассказчик, доброжелательный и очень умный человек. Он прекрасно знает родной город и вполне мог бы водить обзорные экскурсии по нему. Я благодарна Tripster за эту встречу.

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.
  • Е
    Елена
    14 апреля 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее
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    и часть маршрута пересекалась с этой экскурсией, то Михаил предложил скорректировать маршрут и плюсом показать так называемый нетуристический Саратов, что показалось весьма интересным. Это было приятно и интересно.

  • Т
    Татьяна
    4 марта 2024
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!
  • С
    Светлана
    19 ноября 2023
    Саратов глазами Остапа Бендера
    Михаилу огромное спасибо за знакомство с городом! Очень довольна экскурсией, даже не смотря на холод и позднее время. Обязательно вернемся летом и обратимся к Михаилу еще.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Необычные»

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  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
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  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Необычные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 339 до 11 305 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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