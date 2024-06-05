1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Булгаковский Саратов: экскурсия по следам великого писателя
Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова
Начало: На ул. Волжская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 550₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Завтра в 10:00
14 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратовский модерн: красота и функциональность
Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века
Начало: На проспекте Столыпина
12 июня в 16:00
14 июня в 12:00
3 339₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей
Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че...
12 июня в 16:00
14 июня в 12:00
3 339₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами
Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
- ООльга15 мая 2024Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
- ИИрина11 мая 2024Моим гидом был профессор Алексей Алексеевич Г., автор книги о булгаковском Саратове. (Жаль, что она не переиздается и ее нельзя
- ААнтон11 мая 2024Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.
- ЕЕлена14 апреля 2024На экскурсию ходили 8 апреля с Михаилом. Поскольку Михаил проводил для нас экскурсию "Добро пожаловать в Саратов" двумя днями ранее
- ТТатьяна4 марта 2024Михаил прекрасно знает свой город и отличный гид! Наши два часа пролетели незаметно. нам очень понравилось, рекомендуем всем!
- ССветлана19 ноября 2023Михаилу огромное спасибо за знакомство с городом! Очень довольна экскурсией, даже не смотря на холод и позднее время. Обязательно вернемся летом и обратимся к Михаилу еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Необычные»
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