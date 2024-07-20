Театральная площадь – экскурсии в Саратове

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральная площадь» в Саратове, цены от 2 800 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саратов сквозь столетия
Пешая
137 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 12:00
25 июля в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя
Пешая
скидка
20%
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
28 июля в 09:00
2 авг в 09:00
35002 800 за всё до 10 чел.
По центру Саратова с историком
Пешая
скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком
Погрузиться в глубь веков и увидеть два лика города на обзорной экскурсии
Начало: У фонтана «Одуванчик»
28 июля в 09:00
2 авг в 09:00
36003 060 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    20 июля 2024
    Саратов сквозь столетия
    Экскурсовод интересно рассказывает. Мне хватило информации для обзорного знакомства с городом. Экскурсия мне очень понравилась. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    16 июля 2024
    Саратов сквозь столетия
    Хочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочет интересную, с юмором, кратко
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    и по существу экскурсию. Нам очень все понравилось, жаль что мы были проездом и не удалось посмотреть все достопримечательности города, но зато есть повод вернуться. Сам город нам тоже понравился, советую его посетить хоть раз❤️

    Хочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочетХочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочет
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2024
    Саратов сквозь столетия
    Это моя вторая экскурсия с Евгением. На этот раз маршрут был привязан к Императорскому университету. Все впечатления сливаются в одно слово - восторг!
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
    читать дальше

    менялись эти здания, что располагалось ранее, что сейчас, как и почему здания перестраивались. Два часа пролетели незаметно. Видно, что Александр душой болеет за свой город, изучает детали, ответственно относится к материалу, который транслирует.

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Театральная площадь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Саратов сквозь столетия
  2. Главная площадь Саратова глазами исследователя
  3. По центру Саратова с историком
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Театральная площадь
  4. Проспект Кирова
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июле 2024
Сейчас в Саратове в категории "Театральная площадь" можно забронировать 3 экскурсии от 2 800 до 3 500 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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