1 чел.
По популярности
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборСаратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
Завтра в 12:00
25 июля в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
28 июля в 09:00
2 авг в 09:00
35002 800₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По центру Саратова с историком
Погрузиться в глубь веков и увидеть два лика города на обзорной экскурсии
Начало: У фонтана «Одуванчик»
28 июля в 09:00
2 авг в 09:00
36003 060₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна20 июля 2024Экскурсовод интересно рассказывает. Мне хватило информации для обзорного знакомства с городом. Экскурсия мне очень понравилась. Рекомендую.
- ААнастасия16 июля 2024Хочу поблагодарить Евгения за интересную экскурсию по Историческому центру Саратова. Советую данного экскурсовода Евгения, кто хочет интересную, с юмором, кратко
- ТТатьяна15 июля 2024Это моя вторая экскурсия с Евгением. На этот раз маршрут был привязан к Императорскому университету. Все впечатления сливаются в одно слово - восторг!
- ООльга15 мая 2024Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
- ААнтон11 мая 2024Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Театральная площадь»
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