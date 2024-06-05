🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 180 отзывов Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова 3 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 82 отзыва Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой 3 400 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 131 отзыв Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности Начало: На ул. Лермонтова от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 110 отзывов Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц... 5 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 21 отзыв Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени... от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 37 отзывов Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов Начало: На ул. Волжская от 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя Начало: Возле кафетерия №11 от 3 600 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов Прогулка по «Саратовскому Арбату»: Индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому проспекту Кирова и узнайте, как Саратов стал столицей Поволжья. Посетите архитектурные сокровища и тайные дворики Начало: У входа в цирк 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 5% скидка Индивидуальная 5.5 часов 1 отзыв Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги 10000 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Пять звезд саратовского модерна Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена» от 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города Начало: На Музейной площади от 3 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Булгаковский Саратов: экскурсия по следам великого писателя Погрузитесь в атмосферу Саратова начала XX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством Михаила Булгакова Начало: На ул. Волжская 4 550 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе Начало: Волжская, 27а от 9 100 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю Начало: У музея Радищева 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 19 отзывов Популярное предложение Знакомство с Саратовом: индивидуальная экскурсия Узнайте историю Саратова, его главные достопримечательности и скрытые уголки. Половина времени пешком, половина на автомобиле. Включены транспортные расходы Начало: Памятник Петру Первому (ул. Лермонтова, 30) Расписание: По договоренности 5 600 ₽ за всё до 3 чел.

🐴 Конные прогулки Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Индивидуальная экскурсия по конюшне и верховая прогулка по лесу в Саратове Увлекательная экскурсия по конюшне в Саратове. Узнайте о породах лошадей, уходе за ними и насладитесь верховой прогулкой по живописному лесу Начало: П. Рейник, 1-й Микрорайон д. 38 Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс с 10:00–12:00 и с 14:00–17:00, пн с 14:00 - 17:00 2 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов История немцев Поволжья в Саратове: от мукомолов до колбасной фабрики Погрузитесь в уникальную атмосферу Саратова, исследуя вклад немцев Поволжья в его историю и культуру на индивидуальной экскурсии Начало: Пр. Столыпина, 1 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Уникальное путешествие по архитектурному модерну Саратова XIX века Погрузитесь в атмосферу Саратова XIX века, исследуя архитектурные шедевры модерна и их создателей Начало: Пр. Кирова, 1, Саратов Расписание: Ежедневно по договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 13 отзывов Сказки и мистика старого города Саратова: путешествие в мир городских легенд Погрузитесь в атмосферу мистики и суеверий старого Саратова. Узнайте о местных приведениях и местах, исполняющих желания Начало: Трамвай "Семён" у входа в парк "Липки" Расписание: По договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Индивидуальная экскурсия: Саратов глазами Остапа Бендера А вы знали, что Саратов связан с Остапом Бендером? Узнайте больше о жизни его прототипа и посетите знаковые места города на нашей экскурсии Начало: Ул. Радищева, 39, Саратов Расписание: По договоренности от 3 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 12 отзывов Саратов: Путешествие по следам Гагарина и Титова Погрузитесь в историю космонавтики, посетив ключевые места, связанные с Юрием Гагариным в Саратове Начало: От памятника Чернышевскому возле парка Липки Расписание: Каждый день, с 9:00 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Знакомство с древним Саратовом: от купеческих особняков до исторических храмов Прогулка по древнему Саратову откроет вам тайны старинных улиц, купеческих особняков и величественных храмов, погрузив в атмосферу прошлых веков Начало: Угол ул. Октябрьской и ул. Московской, Саратов Расписание: Ежедневно по договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Шедевры саратовского модерна: путешествие по архитектурным жемчужинам Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю Начало: Соборная, 22 Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Обзорная экскурсия по Саратову: от купеческого прошлого до настоящего Познакомьтесь с уникальным Саратовом: его историей, архитектурой и культурой в комфортной обстановке индивидуальной прогулки Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Обзорная экскурсия по Саратову с посещением Лимонария - путешествие в мир красоты Подарите себе незабываемое приключение по Саратову: от исторических памятников до экзотического Лимонария Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Саратов на машине времени Начало: Набережная Космонавтов, 1 Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время. от 3 900 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Приключения литераторов в Саратове: пешеходная экскурсия с гидом Откройте для себя уникальный литературный мир Саратова в компании опытного гида. Погрузитесь в истории, которые оживают на каждом шагу Начало: Угол ул. Чернышевской и ул. Московской, Саратов Расписание: Ежедневно по договоренности 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Саратовские мельницы и мукомолы: погружение в историю мукомольного производства Прогулка по историческим мельницам Саратова - уникальный шанс увидеть архитектурные шедевры мукомольного производства Начало: Ул. Чернышевского, 46, Саратов Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Доходные дома саратовского модерна: путешествие в эпоху красоты Погрузитесь в атмосферу начала XX века, исследуя уникальные доходные дома Саратова, отражающие великолепие модерна Начало: Проспект Столыпина, 44 Расписание: По договоренности 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Путеводитель по святыням Саратова: от Свято-Троицкого собора до храма Покрова Откройте для себя духовное наследие Саратова через его величественные храмы и церкви в уникальной индивидуальной экскурсии Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Таланты и поклонники: культурное наследие Саратова Погрузитесь в уникальную атмосферу Саратова, где культура и история переплетаются с судьбами известных артистов Начало: Ул. Октябрьская, 1 от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Саратовский модерн: красота и функциональность Прогулка по центральной части Саратова с посещением уникальных зданий в стиле модерн. Узнайте о функциях и инновациях архитектуры начала 20 века Начало: На проспекте Столыпина 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Саратовские мельницы: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Саратова на индивидуальной экскурсии по мельницам. Узнайте о мукомольном производстве и судьбах предпринимателей Начало: На пересечении 2-го Мельничного проезда и улицы Че... 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной 3 339 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне Начало: У художественного музея от 4800 4 320 ₽ за всё до 10 чел.