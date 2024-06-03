1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Завтра в 10:30
14 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 48004 320₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААльбина31 мая 2024Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
- ККира30 мая 2024Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ННаталья19 мая 2024Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
- ООльга15 мая 2024Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
- ММарина14 мая 2024Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!
- ААнтон11 мая 2024Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Самое главное»
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