Увидеть самое главное в Саратове

Найдено 6 экскурсий в категории «Самое главное» в Саратове, цены от 3 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древним Саратовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Саратов сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
131 отзыв
Саратов сквозь столетия: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Саратова на рубеже XIX и XX веков, исследуйте культурное наследие и исторические достопримечательности
Начало: На ул. Лермонтова
10 июня в 12:00
11 июня в 09:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Саратов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600 за всё до 3 чел.
Саратов глазами Остапа Бендера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Увлекательная прогулка по Саратову: на следах Остапа Бендера
Погрузитесь в мир приключений Остапа Бендера в Саратове. Откройте город с неожиданной стороны, следуя по следам легендарного героя
Начало: Возле кафетерия №11
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Главная площадь Саратова глазами исследователя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Главная площадь Саратова: путешествие сквозь века и архитектуру
Погрузитесь в историю Саратова через его сердце - Театральную площадь. От дореволюционных времен до современности - каждый уголок расскажет свою историю
Начало: У музея Радищева
Завтра в 10:30
14 июня в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
История и вкусы Саратова
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 48004 320 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Саратов сквозь столетия
    Очень интересная экскурсия, узнали много интересных историй и исторических фактов. Время пролетело незаметно.
  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
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    о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!!

  • А
    Альбина
    31 мая 2024
    Саратов сквозь столетия
    Эта экскурсия превзошла все мои ожидания. Саратов как город был раскрыт полностью. Я очень благодарна экскурсоводу за глубокие знания истории региона, за красивый рассказ, за теплое и доброжелательное отношение к нам, как к гостям города. Саратов навсегда в моем сердце❤️
  • К
    Кира
    30 мая 2024
    Саратов сквозь столетия
    Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации в легкой манере с нотками юмора, что несколько часов пролетели как 15 минут. С удовольствием порекомендую всем своим знакомым.
    Евгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информацииЕвгений просто влюбил меня в город рассказами о судьбах людей, связанных с Саратовым, дал столько информации
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо Александру за экскурсию. Очень интересный формат, не просто посмотрели здания, а заглянули во дворы, подъезды, посмотрели на фото, как
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    менялись эти здания, что располагалось ранее, что сейчас, как и почему здания перестраивались. Два часа пролетели незаметно. Видно, что Александр душой болеет за свой город, изучает детали, ответственно относится к материалу, который транслирует.

  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!
    Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно)))
  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Главная площадь Саратова глазами исследователя
    Спасибо за увлекательную экскурсию с массой интересных деталей! Имейте ввиду, что для детей материал тяжеловат.

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Самое главное»

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  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
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