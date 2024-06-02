1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
«Раньше проспект носил название Немецкой улицы, и недаром: здесь сохранились многочисленные дома немцев Поволжья»
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
«Прогуливаясь по улицам и любуясь старинными особняками, вы откроете их предания»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
«Пройдем через главные площади, по улице Коммунистической и скверу Альфреда Шнитке, погуляем по набережной Волги, Детскому и Городскому паркам»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по немецкому Саратову: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в уникальный мир немецкого Саратова: от готических церквей до историй знаменитых промышленников и авантюристов
Начало: На ул. Волжская
«На улице Волжской — когда-то улице имени Немреспублики — мы поговорим о том, как немцы оказались в наших краях и возникла Республика немцев Поволжья, затронем их образ жизни и культурные особенности»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
«А еще проверим, правда ли сфинкс на одном из саратовских особняков следит за вами глазами, когда вы переходите улицу, и попробуем разгадать тайну его хмурой улыбки»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Модерн и неоклассицизм в Саратове: индивидуальная экскурсия
На этой экскурсии вы пройдете по центральным улицам Саратова и увидите архитектурные жемчужины начала 20 века. Узнайте, как изменился облик города с годами
Начало: На пересечении улиц Волжской и Соборной
«На прогулке по центральным улицам мы увидим жилые особняки, общественные здания и доходные дома, построенные в начале 20 века, которые стали лицом Саратова, его архитектурными жемчужинами»
12 июня в 12:00
14 июня в 12:30
3 339₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
«пройдёмся сразу по двум пешеходным улицам»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 48004 320₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ЕЕкатерина27 мая 2024Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ЯЯна19 мая 2024Экскурсия не очень подходит для первого знакомства с городом, мало про общую историю, много про конкретные династии. Маршрут хороший, гид Евгений оказался интересным рассказчиком. Некоторые истории показались чересчур вымышленными.
- OOlga13 мая 2024Получилась очень душевная прогулка по Саратову с Евгением. Всем было интересно, и взрослым. и подросткам. Время пролетело незаметно, а посмотрели и узнали очень много. Очень рекомендую.
- ННаталья12 мая 2024Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
- ССветлана12 мая 2024Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
- ВВиктория9 мая 2024Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов, и истории местных призраков
- ССветлана6 мая 2024Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Саратова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод