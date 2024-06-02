Л Лидия Знакомство с древним Саратовом Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!

О Ольга Знакомство с древним Саратовом читать дальше о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!! Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ

Е Екатерина Прогулка по немецкому Саратову Если хотите улышать и поговорить с образованным, знающим свой город и интеллигентным гидом, то это на экскурсию к Максиму! Благодарим за интересную встречу.

А Александр Знакомство с древним Саратовом Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!

Я Яна Саратов легендарный и мистический Экскурсия не очень подходит для первого знакомства с городом, мало про общую историю, много про конкретные династии. Маршрут хороший, гид Евгений оказался интересным рассказчиком. Некоторые истории показались чересчур вымышленными.

O Olga Саратов легендарный и мистический Получилась очень душевная прогулка по Саратову с Евгением. Всем было интересно, и взрослым. и подросткам. Время пролетело незаметно, а посмотрели и узнали очень много. Очень рекомендую.

Н Наталья Энгельс, который вас удивит Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.

С Светлана Энгельс, который вас удивит Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.

В Виктория Саратов легендарный и мистический читать дальше тоже. Особенно понравились истории про дом Скворцовых и про купцов Рейнеке. Рекомендую, идеальная экскурсия если хочется взглянуть на город с непривычной стороны, или если хочется узнать не только исторические факты, но и «скандалы-интриги-расследования» тех времен:) Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов, и истории местных призраков