На прогулке по центральным улицам Саратова можно увидеть жилые особняки, общественные здания и доходные дома, построенные в начале 20 века. Эти архитектурные жемчужины стали лицом города. История каждого здания раскрывается в деталях, показывая, как изменился облик Саратова с годами.
Индивидуальная экскурсия позволяет погрузиться в атмосферу прошлого и узнать много нового об архитектуре модерна и неоклассицизма
Индивидуальная экскурсия позволяет погрузиться в атмосферу прошлого и узнать много нового об архитектуре модерна и неоклассицизма
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура начала 20 века
- 📜 Интересные исторические факты
- 🏙 Прогулка по центральным улицам Саратова
- 🔍 Внимание к деталям и элементам декора
- 🕰 Погружение в эпоху модерна и неоклассицизма
Что можно увидеть
- Жилые особняки
- Общественные здания
- Доходные дома
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начало 20 века — время прихода в Саратовскую губернию новой моды и новых строительных материалов. В стремлении создать нарядные, но не вычурные здания архитекторы смело использовали самые разные элементы стиля и декора. Я раскрою архитектурные особенности двух ключевых течений:
- модерн с его ассиметрией, тягой к природе, необычным формам, витражами и витиеватым расстекловкам
- неоклассицизм с лепным веночкам, фронтонам, портикам и прочим элементами «дворцовой архитектуры»
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении улиц Волжской и Соборной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 250 туристов
Меня зовут Денис. Я краевед и автор популярного блога о Саратове. Увлекаюсь историей родного города с детства. Мне всегда было интересно, что было с Саратовом раньше, что есть сейчас иЗадать вопрос
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