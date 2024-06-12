С начала 20 века Саратов стал центром архитектурного стиля модерн.Прогулка по центральной части города позволит увидеть уникальные здания с асимметричными формами, витражами и причудливой лепниной. Среди них Дом Петрова, доходные

дома Тихомировой, особняк Вимбор и доходный дом Ананьина. Узнаете, как отличить «кабанчик» от глазурованной плитки и чем отличались квартиры в доходных домах. Чем меньше группа, тем больше шансов попасть внутрь некоторых объектов

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по центральной части города, выискивая самые необычные здания в стиле модерн, чтобы узнать для чего они предназначались, какие инновации были применены при их отделке и оборудовании, а где-то посмотрим на устройство зданий изнутри.

Вы увидите

Дом Петрова с выставочным залом, где он продавал автомобили и сельхозтехнику

Три доходных дома Тихомировой в разных стилях

Особняк Вимбор с цветочным витражом и дворцом-колодцем

Доходный дом Ананьина — самый крупный доходный дом в стиле модерн с мраморной лестницей и потолками в 4 метра

Торговый дом мукомолов Борелей

Здание Азовско-Донского банка — единственное творение архитектора Лидваля в Саратове

Доходные дома Сатова — шедевр романтического модерна в морской тематике

Ряд доходных домов в стиле модерн

Вы узнаете

Где обитают десятки морских и мифологических существ

Как отличить «кабанчик» от глазурованной плитки.

Чем отличались квартиры в доходных домах с парадной и без

Организационные детали

Чем меньше человек в группе, тем больше возможностей попасть внутрь некоторых объектов.