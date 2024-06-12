С начала 20 века Саратов стал центром архитектурного стиля модерн.
Прогулка по центральной части города позволит увидеть уникальные здания с асимметричными формами, витражами и причудливой лепниной. Среди них Дом Петрова, доходные
Прогулка по центральной части города позволит увидеть уникальные здания с асимметричными формами, витражами и причудливой лепниной. Среди них Дом Петрова, доходные
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальные здания в стиле модерн
- 🏙 Прогулка по центральной части города
- 🔍 Возможность заглянуть внутрь некоторых объектов
- 📚 Интересные факты об архитектуре начала 20 века
- 🎨 Витражи, лепнина и глазурованная плитка
Что можно увидеть
- Дом Петрова
- Доходные дома Тихомировой
- Особняк Вимбор
- Доходный дом Ананьина
- Торговый дом мукомолов Борелей
- Здание Азовско-Донского банка
- Доходные дома Сатова
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по центральной части города, выискивая самые необычные здания в стиле модерн, чтобы узнать для чего они предназначались, какие инновации были применены при их отделке и оборудовании, а где-то посмотрим на устройство зданий изнутри.
Вы увидите
- Дом Петрова с выставочным залом, где он продавал автомобили и сельхозтехнику
- Три доходных дома Тихомировой в разных стилях
- Особняк Вимбор с цветочным витражом и дворцом-колодцем
- Доходный дом Ананьина — самый крупный доходный дом в стиле модерн с мраморной лестницей и потолками в 4 метра
- Торговый дом мукомолов Борелей
- Здание Азовско-Донского банка — единственное творение архитектора Лидваля в Саратове
- Доходные дома Сатова — шедевр романтического модерна в морской тематике
- Ряд доходных домов в стиле модерн
Вы узнаете
- Где обитают десятки морских и мифологических существ
- Как отличить «кабанчик» от глазурованной плитки.
- Чем отличались квартиры в доходных домах с парадной и без
Организационные детали
Чем меньше человек в группе, тем больше возможностей попасть внутрь некоторых объектов.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Столыпина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Саратове
Провёл экскурсии для 250 туристов
Меня зовут Денис. Я краевед и автор популярного блога о Саратове. Увлекаюсь историей родного города с детства. Мне всегда было интересно, что было с Саратовом раньше, что есть сейчас иЗадать вопрос
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