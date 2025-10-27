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Саратов в стиле модерн: прогулка по роскошным особнякам

Индивидуальная экскурсия по модерну в Саратове: узнайте о талантах архитекторов
В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил саратовский модерн. Здесь сохранилось множество памятников этого стиля архитектуры.

Во время нашей экскурсии мы поговорим о жилых, доходных и торговых домах, не обойдём стороной и судьбы их владельцев.
5
20 отзывов
Саратов в стиле модерн: прогулка по роскошным особнякам
Саратов в стиле модерн: прогулка по роскошным особнякам
Саратов в стиле модерн: прогулка по роскошным особнякам

Описание экскурсии

«Прогулка по Саратову: архитектура богатства и тайны владельцев Как известно, в XIX веке Саратов находился на третьем месте как промышленно-торговый город Российской империи, а это значит, что сюда стекались богатые промышленники, разнообразные мучные, соляные и маслобойные короли. В городе трудятся талантливые архитекторы, такие как Пётр Зыбин, Василий Люкшин, Карл Мюфке, Фёдор Шехтель и многие другие. Так вот их творениями мы и будем любоваться во время нашей пешеходной экскурсии и, конечно, поговорим об интересных судьбах их владельцев. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно по договорённости.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Консерватория
  • Особняки немцев-мукомолов
  • Храм Иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали»
  • Дома богатых купцов
  • Доходные дома
  • Торговые дома
  • Гостиницы рубежа веков
Что включено
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Транспорт, который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Кирова, 1, Саратов
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
Прекрасная экскурсия! Мария Миронова очень интересно рассказывает об истории родного города, маршрут проходит по интересным улочкам Саратова, заглядывая по дороге во дворы. Мария очень коммуникабельная, с удовольствием отвечает на любые вопросы, не даёт скучать по дороге. Однозначно рекомендую!
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Л
Огромное спасибо Марии за экскурсию. Очень ценно, что наша гид родилась и выросла в Саратове и те истории, которые она рассказала пропитаны её отношением к своему городу. Модерн в Саратове,
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уникальные дома со своими посланиями, которые и сейчас можно прочесть в их архитектуре. Судьбы жителей и создателей этих зданий - все наполнено отзвуками времён. Интересно было узнать, что Саратов - город купеческий, здесь всегда жили люди, которые умеют создавать денежный поток. Надеюсь этот талант коренных саратовцев активен и в наши дни. Легенды про золотые огни Саратова, свадебные традиции и особое отношение к статусу женщин в семье тоже вызвали восхищение. Было интересно узнать, что в Отечественную войну фашисты бомбили Саратов аккуратно по периметру, не уничтожая центр. Истории освоения этих мест немцами во времена Екатерины 2, их судьбы, полные трагизма. И то, что потомственным немцам Поволжья знакома исконно русская ностальгия. Все это и многое другое мы узнали из экскурсии по городу. Благодарю и рекомендую.

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Т
Мария очень интересно рассказывала про историю, про факты, про известных личностей Саратова. Было интересно и взрослым и детям (10 и 13 лет). Легко и в доступной форме, радушно и гостеприимно.
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Нам было комфортно, Мария внимательна к мелочам. Мы были окружены вниманием и теплом, не смотря на дождливую зимнюю погоду. Абсолютно точно увозим с собой информационный кусочек истории города Саратов. Спасибо за ваше гостеприимство и интересную подачу такого большого объема информации.

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А
Спасибо огромное нашему экскурсоводу! Замечательная экскурсия, которую с ребенком обсуждали потом еще несколько дней! Много необычных зданий, которые сами мы бы не нашли. К каждому из них была подобрана запоминающаяся
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история, про архитектуру, про детали, про людей. То что действительно заинтриговало и заинтересовало. Искренне рекомендуем гостям города! Сами мы бы этого точно не узнали. Так что спасибо, спасибо и еще раз спасибо!

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М
Евгений профи, выше всех похвал! Ощущение от экскурсии - как будто встретился со старым другом, ему надо очень много рассказать интересного😊 а Саратов очень красив, и особенно дома эпохи модерна. И у каждого дома своя история, и разные людские судьбы с ним связаны. Это ж целый роман в нескольких томах!
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И
Прекрасный экскурсовод М. А. Миронова! Эрудиция, нетривиальное отношение к информации, умение переплетать далекие друг от друга факты - все это позволило понять, что такое саратовский модерн. Рекомендую!
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