Как известно, в XIX веке Саратов находился на третьем месте, как промышленно-торговый город Российской империи, а это значит, что сюда стекались богатые промышленники, разнообразные мучные, соляные и маслобойные короли.
В городе трудятся талантливые архитекторы, такие как Пётр Зыбин, Василий Люкшин, Карл Мюфке, Фёдор Шехтель и многие другие. Так вот их творениями, мы и будем любоваться во время нашей пешеходной экскурсии и конечно, поговорим об интересных судьбах их владельцев.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: пр. Кирова, 1, Саратов
🏁 Место завершения: По договоренности
Что входит
пешеходная экскурсия
Что не входит
транспорт
который можно заказать дополнительно
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.