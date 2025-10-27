«Прогулка по Саратову: архитектура богатства и тайны владельцев Как известно, в XIX веке Саратов находился на третьем месте как промышленно-торговый город Российской империи, а это значит, что сюда стекались богатые промышленники, разнообразные мучные, соляные и маслобойные короли. В городе трудятся талантливые архитекторы, такие как Пётр Зыбин, Василий Люкшин, Карл Мюфке, Фёдор Шехтель и многие другие. Так вот их творениями мы и будем любоваться во время нашей пешеходной экскурсии и, конечно, поговорим об интересных судьбах их владельцев. Важная информация:

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