В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил саратовский модерн.



Здесь сохранилось множество памятников этого стиля архитектуры.



Во время нашей экскурсии мы поговорим о жилых, доходных и торговых домах, не обойдём стороной и судьбы их владельцев.