В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил...

В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил саратовский модерн.

Здесь сохранилось множество памятников этого стиля архитектуры.

Во время нашей экскурсии мы поговорим о жилых, доходных и торговых домах, не обойдём стороной и судьбы их владельцев.
Модерн в Саратове
Модерн в Саратове
Модерн в Саратове
Модерн в Саратове
Модерн в Саратове
Модерн в Саратове

Что вы увидите 🤩

  • Консерватория
  • Особняки немцев-мукомолов
  • Храм Иконы Божией Матери Утоли Моя Печали
  • Дома богатых купцов
  • Доходные дома
  • Торговые дома
  • Гостиницы рубежа веков

Что вас ожидает:

  • Как известно, в XIX веке Саратов находился на третьем месте, как промышленно-торговый город Российской империи, а это значит, что сюда стекались богатые промышленники, разнообразные мучные, соляные и маслобойные короли.
  • В городе трудятся талантливые архитекторы, такие как Пётр Зыбин, Василий Люкшин, Карл Мюфке, Фёдор Шехтель и многие другие. Так вот их творениями, мы и будем любоваться во время нашей пешеходной экскурсии и конечно, поговорим об интересных судьбах их владельцев.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
🚩 Начало: пр. Кирова, 1, Саратов
🏁 Место завершения: По договоренности
 Что входит
  • пешеходная экскурсия
 Что не входит
  • транспорт
  • который можно заказать дополнительно
Важная информация
  • Пожалуйста
  • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Время проведения: Ежедневно по договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Мария С.
Мария С.
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