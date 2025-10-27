В конце XIX века окончательно формируется уникальный образ Саратова, который во многом определил саратовский модерн. Здесь сохранилось множество памятников этого стиля архитектуры.
Во время нашей экскурсии мы поговорим о жилых, доходных и торговых домах, не обойдём стороной и судьбы их владельцев.
Во время нашей экскурсии мы поговорим о жилых, доходных и торговых домах, не обойдём стороной и судьбы их владельцев.
Описание экскурсии
«Прогулка по Саратову: архитектура богатства и тайны владельцев Как известно, в XIX веке Саратов находился на третьем месте как промышленно-торговый город Российской империи, а это значит, что сюда стекались богатые промышленники, разнообразные мучные, соляные и маслобойные короли. В городе трудятся талантливые архитекторы, такие как Пётр Зыбин, Василий Люкшин, Карл Мюфке, Фёдор Шехтель и многие другие. Так вот их творениями мы и будем любоваться во время нашей пешеходной экскурсии и, конечно, поговорим об интересных судьбах их владельцев. Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договорённости.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Консерватория
- Особняки немцев-мукомолов
- Храм Иконы Божией Матери «Утоли Моя Печали»
- Дома богатых купцов
- Доходные дома
- Торговые дома
- Гостиницы рубежа веков
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Транспорт, который можно заказать дополнительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Кирова, 1, Саратов
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договорённости.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Прекрасная экскурсия! Мария Миронова очень интересно рассказывает об истории родного города, маршрут проходит по интересным улочкам Саратова, заглядывая по дороге во дворы. Мария очень коммуникабельная, с удовольствием отвечает на любые вопросы, не даёт скучать по дороге. Однозначно рекомендую!
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Л
Огромное спасибо Марии за экскурсию. Очень ценно, что наша гид родилась и выросла в Саратове и те истории, которые она рассказала пропитаны её отношением к своему городу. Модерн в Саратове,
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Т
Мария очень интересно рассказывала про историю, про факты, про известных личностей Саратова. Было интересно и взрослым и детям (10 и 13 лет). Легко и в доступной форме, радушно и гостеприимно.
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А
Спасибо огромное нашему экскурсоводу! Замечательная экскурсия, которую с ребенком обсуждали потом еще несколько дней! Много необычных зданий, которые сами мы бы не нашли. К каждому из них была подобрана запоминающаяся
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М
Евгений профи, выше всех похвал! Ощущение от экскурсии - как будто встретился со старым другом, ему надо очень много рассказать интересного😊 а Саратов очень красив, и особенно дома эпохи модерна. И у каждого дома своя история, и разные людские судьбы с ним связаны. Это ж целый роман в нескольких томах!
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И
Прекрасный экскурсовод М. А. Миронова! Эрудиция, нетривиальное отношение к информации, умение переплетать далекие друг от друга факты - все это позволило понять, что такое саратовский модерн. Рекомендую!
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