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и могу добавить перчинки в свои рассказы. Мне важно показывать вам причинно-следственные связи: почему случилось именно так и что это значит для нас сегодня. При этом я бережно отношусь к вашему времени, поэтому рассказываю ёмко и по существу. Пойдемте, я покажу вам свой город и окрестности так, что вы не захотите уезжать.