Рядом с Саратовом есть замечательный лесопарк, который зовётся Кумысной поляной. Необычное название имеет историю, которая отсылает на сто лет назад.
Приглашаю вас пройтись по лесным тропинкам, подышать чистым воздухом и послушать саратовские были и небылицы. А ещё — научиться различать вкус родниковой воды: в разных источниках она немного разная.
Приглашаю вас пройтись по лесным тропинкам, подышать чистым воздухом и послушать саратовские были и небылицы. А ещё — научиться различать вкус родниковой воды: в разных источниках она немного разная.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по лесным тропкам. На пути у нас будут:
- родник Беркутовский, названный в честь известного селекционера
- родник Татарский — один из старейших в лесу
- родник Богатырский, оформленный по-настоящему сказочно
- родник Малиновый, который считается самым вкусным и чистым
Я расскажу:
- как связан лес с кумысом
- как сюда добирались горожане сто с лишним лет назад
- что здесь делал Пётр Столыпин
- как в Саратове менялось отношение к этому лесу
- что можно найти в лесопарке сейчас — от дуба-великана до мемориального кладбища
Организационные детали
- Дорога имеет спуски и подъёмы, но не крутые. По пути будут места для отдыха
- После дождя тропинки могут быть скользкими — рекомендую пользоваться треккинговыми палками
- Средства от комаров предоставляются по предварительному запросу
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У трамвайной остановки «10 Дачная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 62 туристов
Я родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами — опыт местной журналистики, а значит, я знаю, как увлечь,
Входит в следующие категории Саратова
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