Устроим побег из города? Эта неспешная водная прогулка для тех, кто любит созерцать.
Вы пройдёте по Курдюмскому заливу, увидите заповедные протоки и острова Примытые, а ещё сможете встретить орланов, цапель, бобров и ондатр.
Описание экскурсии
- После встречи вы пройдёте короткий инструктаж и займёте места на катере. Наше путешествие начнётся с Курдюмского залива.
- Попадём в Сабуровский заповедник с длинными извилистыми протоками. Пересечём коренную Волгу и совсем скоро прибудем к архипелагу Примытые. Песчаные пляжи, свежий воздух, палаточные лагеря на островах создают здесь особую уютную атмосферу.
- Обратно вы пройдёте вдоль левого обрывистого саратовского берега и через протоку Кривая. Она полностью оправдывает своё название: маршрут петляет между берегами, а потом снова выходит на коренную Волгу.
- Если повезёт, увидим белохвостых орланов, серых и белых цапель, лысух, крякв и чирков, а ещё ондатр и бобров.
- Вечером вы сможете застать закат, который придаст пейзажу романтичности.
Организационные детали
- Прогулка проходит на 5-местном катере. Будем разгоняться до 45 км/ч, чтобы комфортно смотреть по сторонам и фотографировать. В салоне мягкие сиденья, есть водонепроницаемое укрытие, спасательные жилеты, аптечка, питьевая вода и тёплые пледы.
- Если планируете отправиться на прогулку с детьми или у вас есть какие-либо противопоказания по здоровью, сообщите нам при бронировании.
- В стоимость входит питьевая вода на борту. Питание оплачивается отдельно. Можем подготовить копчёную рыбу, шашлыки или другие гастрономические пожелания. Ещё одна популярная опция — романтическая вечерняя прогулка с шампанским, фужерами и цветами.
- При ветре сильнее 8 м/с катер не выходит на воду. В этом случае капитан предложит другую дату или вернёт предоплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|4000 ₽
|Участник
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В селе Усть-Курдюм
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 60 туристов
Я более 20 лет занимаюсь коммерческой деятельностью, имею несколько предприятий. Выступаю на сцене в качестве хобби, занимаюсь охотой и рыбалкой. Написал несколько книг. Участник крупных семинаров, связанных с бизнесом и саморазвитием. С удовольствием расскажу вам о заповедниках, в которых люблю отдыхать с семьёй, и прокачу вас на своём прекрасном катере.
