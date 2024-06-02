1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия2 июня 2024Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
- ООльга31 мая 2024Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
- ААлександр19 мая 2024Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
- ЯЯна19 мая 2024Экскурсия не очень подходит для первого знакомства с городом, мало про общую историю, много про конкретные династии. Маршрут хороший, гид Евгений оказался интересным рассказчиком. Некоторые истории показались чересчур вымышленными.
- OOlga13 мая 2024Получилась очень душевная прогулка по Саратову с Евгением. Всем было интересно, и взрослым. и подросткам. Время пролетело незаметно, а посмотрели и узнали очень много. Очень рекомендую.
- ННаталья12 мая 2024О саратовском модерне нам рассказывал Руслан. И это были два часа сплошного восторга. Причем как от увиденных зданий, так и
- ННаталья12 мая 2024Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
- ССветлана12 мая 2024Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
- ВВиктория9 мая 2024Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов, и истории местных призраков
- ССветлана6 мая 2024Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Ночные»
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