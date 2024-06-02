Ночные прогулки и экскурсии Саратова

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Саратове, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с древним Саратовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
180 отзывов
Знакомство с древним Саратовом: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в удивительный мир древнего Саратова, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Ул. Октябрьская или проспект Кирова
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Саратов легендарный и мистический
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
82 отзыва
Саратов: между легендами и мистикой - путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу загадочного Саратова, где каждый уголок хранит свою тайну. Вас ждет встреча с историей и мистикой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 400 за всё до 10 чел.
Энгельс, который вас удивит
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Энгельс, который вас удивит: историческое путешествие по городу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Энгельса, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от дореволюционных времен до наших дней
Начало: Возле здания школы искусств по адресу Площадь Лени...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 3 600 за всё до 10 чел.
Пять звезд саратовского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Пять звезд саратовского модерна
Прогулка по Саратову, раскрывающая скрытые реликвии модерна. Узнайте о знаменитых архитекторах и владельцах зданий, почувствуйте атмосферу прошлых веков
Начало: улица Волжская, 27а, около трамвайчика «Семена»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 4 500 за всё до 10 чел.
Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Саратов и Федор Шехтель: путешествие по архитектуре модерна
Погрузитесь в мир архитектуры модерна Саратова, открывая тайны Федора Шехтеля и уникальные особняки города
Начало: На Музейной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 июня 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Мария, спасибо, за интересную экскурсию по городу. Экскурсовод прислушивается к своим гостям, старается заинтересовать каждого. Мария неординарно доводит информацию, что завораживает и оставляет желание узнать больше!
  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Отличная экскурсия. Было интересно и познавательно как для гостей города, так и для местного жителя. Евгений Евгеньевич отличный гид. Рассказ
    читать дальше

    о городской жизни, жителях, оставивших свой след в истории города был увлекательным, с долей юмора. Три часа пролетели незаметно. Спасибо огромное организаторам!!!

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Знакомство с древним Саратовом
    Все было просто замечательно! Экскурсия была настолько интересной и увлекательной, что эти три часа пролетели просто незаметно!
  • Я
    Яна
    19 мая 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Экскурсия не очень подходит для первого знакомства с городом, мало про общую историю, много про конкретные династии. Маршрут хороший, гид Евгений оказался интересным рассказчиком. Некоторые истории показались чересчур вымышленными.
  • O
    Olga
    13 мая 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Получилась очень душевная прогулка по Саратову с Евгением. Всем было интересно, и взрослым. и подросткам. Время пролетело незаметно, а посмотрели и узнали очень много. Очень рекомендую.
  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Пять звезд саратовского модерна
    О саратовском модерне нам рассказывал Руслан. И это были два часа сплошного восторга. Причем как от увиденных зданий, так и
    читать дальше

    от гида: его профессионализма, знаний, внимания к интересным деталям и манеры изложения: в меру академичной, без излишнего популизма, и в то же время - живой и не нудной. Максим (организатор) упомянул, что Руслан - профессиональный историк, и это сразу чувствуется. А непосредственно модерн нам нравится везде, и Саратов не стал исключением. Жаль только, что многие здания далеко не в том состоянии, которого достойны такие жемчужины… но это уж точно не вина Руслана.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Энгельс, который вас удивит
    Энгельс действительно удивил)) Спасибо Михаилу, это была очень приятная и интересная прогулка. Хороший живой рассказ, в котором чередовалась информация об истории и современности.
  • С
    Светлана
    12 мая 2024
    Энгельс, который вас удивит
    Михаил - отличный рассказчик, любящий город, уважающий историю и не высказывающий своё мнение об исторических событиях, связанных с поволжскими немцами. Время экскурсии пролетело незаметно.
  • В
    Виктория
    9 мая 2024
    Саратов легендарный и мистический
    Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов, и истории местных призраков
    читать дальше

    тоже. Особенно понравились истории про дом Скворцовых и про купцов Рейнеке. Рекомендую, идеальная экскурсия если хочется взглянуть на город с непривычной стороны, или если хочется узнать не только исторические факты, но и «скандалы-интриги-расследования» тех времен:)

    Были на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домовБыли на экскурсии с Евгением, все очень понравилось - и истории местных жителей, семей и домов
  • С
    Светлана
    6 мая 2024
    Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
    Евгений Михайлович замечательный рассказчик. Мы узнали много интересных историй из жизни знаменитых людей Саратова. Увидели много интересных зданий. Жаль, что произведений Федора Шехтеля в городе так мало…

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Саратове
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Знакомство с древним Саратовом
  2. Саратов легендарный и мистический
  3. Энгельс, который вас удивит
  4. Пять звезд саратовского модерна
  5. Саратов и Федор Шехтель: архитектурная прогулка
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "Ночные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 400 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 299 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Саратове на 2024 год по теме «Ночные», 299 ⭐ отзывов, цены от 3400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам