Мы начнем на берегу Волги с попытки представить, что было здесь до возникновения Саратова - золотоордынский город 🏙️ Увек, походы ногайцев и киргиз-кайсаков, набеги "воровских казаков". Рядом с нами князь Засекин и боярин Туров высадятся на берег, чтобы создать крошечный стрелецкий городок. Мы увидим, как среди деревянных хижин поднимается чудо нарышкинского барокко - Троицкий собор, как мимо него царь Петр едет на переговоры с ханом Анкой, получившим ханский титул из Тибета, и представим, как настоятель собора выносит ключи от города Емельяну Пугачеву.

Но восемнадцатый век сменяется девятнадцатым, и вот - мы посреди огромного пожара, который сбирает весь город 🏙️ (поговорим о том, как тушили пожар в то время!). На месте пожарища возникают дворцы откупщиков и образцовые кварталы. Глядя на фасады домов, мы научимся выделять ключевые признаки русского классицизма. Заглянем в купеческие усадьбы и спустимся даже в подвалы, где до сих пор можно встретить привидения бывших владельцев. На одной из улиц нас встретит даже городовой с кулечком за спиной.

Пройдем несколько сот метров, передвинем стрелки на нашей машине времени - и вот уже середина XIX века. Пройдемся по улице имени Немецкой республики, увидим особняки немецких банкиров и фабрики, похожие на готические замки 🏰. Одновременно с немецкими фабриками рядом росли узорчатые здания в "русском стиле" - мы поговорим о том, как влияли на город 🏙️ купцы-старообрядцы и найдем в паутине двориков действующую старообрядческую церковь ⛪.

И вот мы уже в начале XX века - золотого века Саратова. Мы увидим, как архитектура модерна меняет образ города, как появляются изящные особняки, роскошные доходные дома и представительные гостиницы, как в центре города возникает готическое здание консерватории, замыкая "готический треугольник". В это время Саратов становится похожим на европейский город 🏙️ на окраинах империи - Одессу или Хельсинки.

Но мы идем дальше - видим тени перестрелок времен Гражданской войны и оказываемся в 1920-х. Богатые особняки в запустении, но среди них появляются редкие здания в стиле советского авангарда - памятники нереализованной утопии. Задержав дыхание, мы выныриваем в современном Саратове - посмотрим на урбанизм от института "Стрелка" и фрагмент самого большого в Европе пешеходного кольца, заглянем на граффити-споты, вдохнем запах кашеварни и закончим в кофейне или пабе, концепты которых созданы местными предпринимателями.