Саратов на машине времени

Максим М.
Максим М. – Гид из Саратова
Это прогулка 👣 сквозь четыреста лет истории 📖 города на нашей карманной машине времени.

Проходя от улицы к улице, от здания к зданию, мы будем как будто "нырять" в прошлое на столетия, а иногда - выныривать обратно в современность.

Кусочек кирпичной кладки, майоликовое панно, рисунок в подворотне - все они станут для нас порталами в прошлое и поводами для увлекательных историй.
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Саратов на машине времени
Саратов на машине времени

Что вы увидите

  • Троицкий собор (XVII век. )
  • дворец откупщика Устинова
  • дома купцов Вакурова и Волкова
  • здание колбасной фабрики Кизнер и Глок в стиле неоготики
  • старинную старообрядческую церковь и современный католический храм
  • особняк К. Рейнеке по проекту Ф. Шехтеля
  • особняки Шмидта и Бореля - жемчужины модерна
  • длм А. Бендера - протолтипа Остапа Бендера из "Двенадцати стульев"
  • памятник "Пятый элемент"
  • дом ИТР - памятник советского авангарда
  • пешеходную улицу Волжскую - проект института "Стрелка".
Мы начнем на берегу Волги с попытки представить, что было здесь до возникновения Саратова - золотоордынский город 🏙️ Увек, походы ногайцев и киргиз-кайсаков, набеги "воровских казаков". Рядом с нами князь Засекин и боярин Туров высадятся на берег, чтобы создать крошечный стрелецкий городок. Мы увидим, как среди деревянных хижин поднимается чудо нарышкинского барокко - Троицкий собор, как мимо него царь Петр едет на переговоры с ханом Анкой, получившим ханский титул из Тибета, и представим, как настоятель собора выносит ключи от города Емельяну Пугачеву.
Но восемнадцатый век сменяется девятнадцатым, и вот - мы посреди огромного пожара, который сбирает весь город 🏙️ (поговорим о том, как тушили пожар в то время!). На месте пожарища возникают дворцы откупщиков и образцовые кварталы. Глядя на фасады домов, мы научимся выделять ключевые признаки русского классицизма. Заглянем в купеческие усадьбы и спустимся даже в подвалы, где до сих пор можно встретить привидения бывших владельцев. На одной из улиц нас встретит даже городовой с кулечком за спиной.
Пройдем несколько сот метров, передвинем стрелки на нашей машине времени - и вот уже середина XIX века. Пройдемся по улице имени Немецкой республики, увидим особняки немецких банкиров и фабрики, похожие на готические замки 🏰. Одновременно с немецкими фабриками рядом росли узорчатые здания в "русском стиле" - мы поговорим о том, как влияли на город 🏙️ купцы-старообрядцы и найдем в паутине двориков действующую старообрядческую церковь ⛪.
И вот мы уже в начале XX века - золотого века Саратова. Мы увидим, как архитектура модерна меняет образ города, как появляются изящные особняки, роскошные доходные дома и представительные гостиницы, как в центре города возникает готическое здание консерватории, замыкая "готический треугольник". В это время Саратов становится похожим на европейский город 🏙️ на окраинах империи - Одессу или Хельсинки.
Но мы идем дальше - видим тени перестрелок времен Гражданской войны и оказываемся в 1920-х. Богатые особняки в запустении, но среди них появляются редкие здания в стиле советского авангарда - памятники нереализованной утопии. Задержав дыхание, мы выныриваем в современном Саратове - посмотрим на урбанизм от института "Стрелка" и фрагмент самого большого в Европе пешеходного кольца, заглянем на граффити-споты, вдохнем запах кашеварни и закончим в кофейне или пабе, концепты которых созданы местными предпринимателями.
+Что входит
  • В экскурсию входит работа гида в течение трех часов: рассказ об истории города
  • показ достопримечательностей
  • ответы на вопросы.
Что не входит
  • Никакие дополнительные расходы не нужны (если только вы не захотите отдохнуть за чашкой кофе, сделав паузу в середине прогулки - это может быть актуально для холодной или, наоборот, очень жаркой погоды).
Начало
🚩 Набережная Космонавтов, 1
Место завершения
🏁 Проспект Кирова, 11
Саратов на машине времени
Саратов на машине времени
Саратов на машине времени
Саратов на машине времени
Саратов на машине времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим М.
Максим М.
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