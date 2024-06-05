Экскурсии по Саратову на машине с гидом

Найдено 5 экскурсий в категории «На машине» в Саратове, цены от 3 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Саратов
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
110 отзывов
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600 за всё до 3 чел.
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500 за всё до 4 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100 за всё до 10 чел.
Саратов на машине времени
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Саратов на машине времени
Начало: Набережная Космонавтов, 1
Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 900 за всё до 2 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    5 июня 2024
    Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
    Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
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    и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!
    Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно)))
  • В
    Вадим
    2 мая 2024
    Добро пожаловать в Саратов
    Замечательная экскурсия. Рекомендуем всем!
  • А
    Альфия
    28 апреля 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
  • М
    Маргарита
    9 апреля 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Наталья - отличный гид, глубоко знает тему, очень увлечена свои делом! Рассказывает интересно, информация понятна и хорошо укладывается в голове.
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    Отличная экскурсия на целый день, сложился образ Саратова, Саратовской области, как он развивался, что было ключевыми триггерами для роста. Время пролетает незаметно! Рекомендую!

  • И
    Иван
    15 января 2024
    Саратов на машине времени
    Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.
  • Е
    Елена
    8 августа 2023
    Саратов на машине времени
    Спасибо Руслану за замечательную экскурсию! Ему удалось влюбить нас в Саратов. Обязательно приедем ещё раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Добро пожаловать в Саратов
  2. Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
  3. Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
  4. Саратов на машине времени
  5. Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Саратове
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Проспект Кирова
  3. Набережная
  4. Театральная площадь
  5. Церковь «Утоли Моя Печали»
  6. Площадь Чернышевского
  7. Саратовский Мост
Сколько стоит экскурсия по Саратову в июне 2024
Сейчас в Саратове в категории "На машине" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 900 до 11 305 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 129 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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