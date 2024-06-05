А Андрей Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто читать дальше и место приземления капсулы. На обратном пути провели экскурсию по исторической части города Энгельса. Всё проходило в тёплой и непринуждённой обстановке. Рекомендую!!! Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина

Н Наталья Добро пожаловать в Саратов Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!

М Марина Добро пожаловать в Саратов Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!

В Вадим Добро пожаловать в Саратов Замечательная экскурсия. Рекомендуем всем!

А Альфия Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.

М Маргарита Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих читать дальше Отличная экскурсия на целый день, сложился образ Саратова, Саратовской области, как он развивался, что было ключевыми триггерами для роста. Время пролетает незаметно! Рекомендую! Наталья - отличный гид, глубоко знает тему, очень увлечена свои делом! Рассказывает интересно, информация понятна и хорошо укладывается в голове.

И Иван Саратов на машине времени Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.