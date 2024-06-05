1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Саратов: путешествие по историческим местам
Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Начало: Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиниц...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
5.5 часов
Энгельс + Парк покорителей космоса: из Саратова на авто
Индивидуальная экскурсия на авто из Саратова в Энгельс и Парк покорителей космоса. Узнайте о первом полёте и насладитесь видами Волги
Завтра в 08:30
11 июня в 10:30
100009 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по следам немцев Поволжья: от Саратова до Шефера, Баронска и Цюриха
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 9 100₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Саратов на машине времени
Начало: Набережная Космонавтов, 1
Расписание: Экскурсия пройдет в любое удобное для вас время.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1330011 305₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Юлия прекрасный рассказчик. Нас забрали от гостиницы, провезли по маршруту и вернули на место) Посетили место приземления Гагарина
- ННаталья19 мая 2024Огромное спасибо Михаилу за 4х часовое путешествие! Несмотря на перекрытый город, мы увидели его с разных сторон и нашли все самое интересное!
- ММарина14 мая 2024Нам, всё очень понравилось. Спасибо Михаилу. Всё было интересно))) Спасибо Трипситер наши путешествия с вами, удобны и интересные))) Благодарим!
- ВВадим2 мая 2024Замечательная экскурсия. Рекомендуем всем!
- ААльфия28 апреля 2024Интересное наполнение экскурсии и музыкальное сопровождение поездки! С погодой повезло. Хотелось бы добавить собор в Каменске хоть и далеко. Прониклась духом колонистов и тоской по прошлому.
- ММаргарита9 апреля 2024Наталья - отличный гид, глубоко знает тему, очень увлечена свои делом! Рассказывает интересно, информация понятна и хорошо укладывается в голове.
- ИИван15 января 2024Отличная экскурсия. Интересно было услышать про архитектуру города, а также посетить Дом книги.
- ЕЕлена8 августа 2023Спасибо Руслану за замечательную экскурсию! Ему удалось влюбить нас в Саратов. Обязательно приедем ещё раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Саратову в категории «На машине»
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