6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Саратов

Откройте тайны Саратова на индивидуальной экскурсии: легенды, байки и уникальные места ждут вас
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Саратову, которая позволит вам взглянуть на город под совершенно новым углом.

В ходе путешествия вы не только ознакомитесь с известными "визитными карточками" Саратова, но и
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проникнетесь атмосферой его тайных уголков.

Вас ждет знакомство с историческим центром, прогулка по самой протяженной на Волге набережной, осмотр архитектурных шедевров и важнейших памятников.

Уникальная возможность увидеть город с высоты смотровой площадки откроет перед вами панораму Саратова во всей ее красе.

Экскурсия познакомит вас с историями о первых космонавтах, связанных с городом, легендами о Остапе Бендере и коте Матроскине, а также с удивительными фактами о "здании-верблюде" и местной Пизанской башне. Вы узнаете о вкладе поволжских немцев в историю города и почему у пожарных были усы.

Экскурсия обещает быть насыщенной и интересной, предоставляя шанс увидеть Саратов не только с туристической точки зрения, но и через призму его уникальной истории и культуры

5
161 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей Саратова
  • 📜 Узнаете интересные легенды и байки
  • 🚶‍♂️ Прогулка по нетуристическим местам
  • 🌉 Панорамные виды на город с высоты
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Саратову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют особого очарования городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Добро пожаловать в Саратов
Добро пожаловать в Саратов
Добро пожаловать в Саратов

Что можно увидеть

  • Местный Арбат
  • Набережная Волги
  • Архитектурные шедевры
  • Главные памятники
  • Смотровая площадка
  • Здание-верблюд
  • Местная Пизанская башня

Описание экскурсии

Эта экскурсия — отличный выбор, чтобы поближе познакомиться с Саратовом. Она начнётся в историческом центре города и продолжится на центральных улицах. Вы увидите главные достопримечательности Саратова: местный Арбат, самую протяженную на Волге набережную, шедевры архитектуры и главные памятники. Также посетите смотровую площадку, откуда видно практически весь город.

На экскурсии вы:

  • раскроете тайны «третьего Саратова» и бывшей крепости;
  • узнаете, как с городом связаны первые космонавты, Остап Бендер и кот Матроскин;
  • увидите «здание-верблюд» и местную Пизанскую башню;
  • узнаете про связь города с поволжскими немцами и зачем пожарным усы.

А кроме того, вы сможете познакомиться с нетуристическими местами Саратова.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная — половина экскурсии проходит пешком
  • Экскурсия для компаний до 4-х человек проходит на нашем транспорте: LADA Kalina, Chery Indis, Volkswagen Tiguan
  • Если вас больше 4-х человек, то можно провести экскурсию на вашем транспорте
  • Возможно участие детей только старше 7 лет (из-за правил ПДД)
  • Экскурсия не подразумевает дополнительных расходов, кроме ваших личных
  • До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно. Изменить начало экскурсии возможно только в исключительных случаях (например, вы приехали на поезде и будете в Саратове проездом или в составе экскурсантов есть маломобильный человек).
  • Эту экскурсию можно объединить с экскурсией по Энгельсу или другим местам Саратовской области

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиница «Словакия» (ул. Лермонтова, 30)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2202 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и
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история поволжских немцев, и многое другое), так и прекрасной природой. И наша задача показать всё это вам, показать Саратов и наш край с разных сторон. Вы можете заказать экскурсию и в другое место — на сайте представлены не все варианты. Уверен, что Саратов удивит вас и останется в ваших сердцах. Жду вас в гости и надеюсь, что смогу влюбить вас в Саратов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 161 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
155
4
6
3
2
1
А
Экскурсия была интересной, много интересных фактов о г. Саратов, посетили экспозицию "Журавли", с которой открывается шикарный вид на г. Саратов, г. Энгельс и Волгу. Мы познакомились с архитекторой города, узнали
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новые стили в архитектуре и почему именно они были выбраны для строительства в городе.
Нам понравилась экскурсия. Гид Маргарита очень доступно и интересно рассказала об истории города и увлекательных фактах его образования.

Экскурсия была интересной, много интересных фактов о г. Саратов, посетили экспозицию "Журавли", с которой открывается шикарный
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Л
Хочу от всей нашей компании поблагодарить нашего гида Викторию за замечательную прогулку по рождественскому Саратову. Прогулку с интересными рассказами, красивыми запоминающимися местами, просто душевными беседами за чашечкой кофе. Вся наша
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встреча была пронизана абсолютной доброжелательностью, вниманием к слушателям и их интересам. Маршрут несколько отличался от заявленного в описании, но это опять таки было сделано по нашей просьбе, чтобы не заморозить не очень хорошо подготовленных к прогулке на свежем январском воздухе экскурсантов. Впечатления от встречи остались самые теплые, невзирая на погоду. Спасибо Вам, Виктория, за заботу и приятно и полезно проведенное время.

Хочу от всей нашей компании поблагодарить нашего гида Викторию за замечательную прогулку по рождественскому Саратову. Прогулку
Хочу от всей нашей компании поблагодарить нашего гида Викторию за замечательную прогулку по рождественскому Саратову. Прогулку
Хочу от всей нашей компании поблагодарить нашего гида Викторию за замечательную прогулку по рождественскому Саратову. Прогулку
Хочу от всей нашей компании поблагодарить нашего гида Викторию за замечательную прогулку по рождественскому Саратову. Прогулку
Хочу от всей нашей компании поблагодарить нашего гида Викторию за замечательную прогулку по рождественскому Саратову. Прогулку
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Юлия
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую+2
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
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Елена
Посетили экскурсию Добро пожаловать в Саратов с Михаилом. Он учёл все наши пожелания, все время был на связи. Михаил хороший рассказчик, благодаря экскурсии получили не только первое впечатление о городе, но и возможность ориентироваться в нём. Кроме того, Михаил подсказал интересные места города, ответил на все наши "бытовые" вопросы. Однозначно рекомендуем.
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Пацукова
Добрый день! Спасибо за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Экскурсовод, Виктория, вовлекала в экскурсию, задавая вопросы. Время пролетело не заметно.
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О
Спасибо гиду Наталье за прекрасно организованную экскурсию. Гид сумела подстроиться под возможности двух пожилых людей, при этом показала все самое главное в городе и смогла заинтересовать увлекательным рассказом об истории города. Наталья прекрасно знает свой город и может заразить своим энтузиазмом самых разных гостей. Спасибо.
Михаил
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова
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