6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и необычные места города на авто-пешеходной экскурсии

Михаил
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Михаил – ваш гид
Вы увидите не только «визитные карточки», но и тайные уголки Саратова.

Посмотрите на город глазами местного жителя и услышите легенды, байки и предания нашего края.

Поймете, чем отличается Саратов от Самары и других русских городов, и раскроете его красоту и доброжелательный нрав.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Встреча на Музейной площади
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Добро пожаловать в Саратов!
Добро пожаловать в Саратов!

Что вас ожидает

Саратов и саратовцы
Экскурсия начнется на Музейной площади и продолжится на центральных улицах города. Вы увидите местный Арбат, консерваторию, мост через Волгу, живописную набережную и памятники разных столетий. Раскроете тайны «третьего Саратова» и бывшей крепости, рассмотрите дом первого блогера города и здание, в котором вырос Олег Табаков. А еще узнаете, как связаны с Саратовом космонавты Гагарин и Леонов, ученый Яблочков и прототип Остапа Бендера.

Саратов изнутри
Я покажу здание, прозванное «верблюдом», памятник Пятый элемент, местные Пизанскую и Эйфелеву башни и расскажу о случае, изменившем судьбу Олега Янковского. Кроме того, вы пожмете руку городовому и пожарному, улыбнетесь барону Мюнхгаузену, сфотографируетесь с Сергеем Бодровым, потрете нос коту Матроскину и услышите историю старейшего монумента города.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в дружеском ключе, в формате живого диалога
  • Я провожу экскурсию на своем автомобиле. Транспортные расходы включены в стоимость.
Добро пожаловать в Саратов!
Добро пожаловать в Саратов!
Добро пожаловать в Саратов!
Добро пожаловать в Саратов!
Добро пожаловать в Саратов!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Музейной площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Здравствуйте, друзья! Я непрофессиональный гид, хотя часто провожу экскурсии. Считаю свой город действительно интересным и пытаюсь донести это чувство до путешественников, показывая самые необычные и красивые места. Моя цель — удивить и даже поразить вас. Чтобы после нашей встречи вы перестали считать Саратов «серым» городом и путать его с Самарой!)
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Козубенко
11 февраля 2020
Хочу выразить Михаилу благодарность за проведенную экскурсию. Прекрасно рассказывает о своем городе, очень много про него знает. У него целая папка изображений и фотоматериалов (из серии как было и как стало). Время пролетело незаметно, даже несмотря на мороз. Еще, Михаил очень приятный человек, спокойный, интеллигентный. Спасибо большое.
21 ноября 2019
Спасибо большое Михаилу за интересную экскурсию, знакомство с городом и его достопримечательностями
21 ноября 2019
Спасибо.
7 ноября 2019
Экскурсию проводил Михаил, приятный, общительный человек, хорошо знающий историю своего города и не только. Маршрут зависит от Ваших предпочтений, по желанию может меняться по ходу экскурсии, очень понравилось, представление о городе полное, всем советую.
4 ноября 2019
Экскурсовод Михаил позвонил заранее, чтобы узнать о том, что именно мы хотим посмотреть в Саратове. Маршрут экскурсии он строил исходя из наших предпочтений, умело сочетая автомобильные и пешеходные участки прогулки по Саратову. Трехчасовая экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно. Михаил хорошо владеет материалом, прекрасно ориентируется на местности, умеет кратко, не перегружая излишними подробностями, на доступном и понятном каждому языке излагать своими мысли, не прибегая к терминам, усложняющим информацию. Было приятно видеть заготовленные им заранее портреты и фотографии, иллюстрирующие рассказ о достопримечательностях и известных людях его родного города. Из человеческих качеств Михаила следует отметить пунктуальность, доброжелательность, коммуникабельность и безграничное терпение. Он спокойно отвечал на наши бесконечные вопросы, терпеливо ждал, когда мы выберем сувениры, сделаем бессчетное число фотографий и ответим на все телефонные звонки. Экскурсия была интересной и содержательной))) Когда на следующий день мы самостоятельно гуляли по городу, было впечатление, что мы прожили в нем не один день. Мы узнавали улицы и дома и могли хорошо ориентироваться на местности. Спасибо Михаилу, будем рекомендовать его экскурсии друзьям и знакомым!
7 сентября 2019
Отзыв напишем по возвращению домой

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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Пройти по следам главного героя романов Ильфа и Петрова и открыть много интересных фактов о городе
А знаете ли вы, что Саратов тесно связан с легендарным произведением Ильфа и Петрова «Золотой теленок»? А что Саратов и Арбатов из книги — это один и тот же город? На этой прогулке вы откроете с десяток увлекательных историй, после которых мой город предстанет в совсем ином свете! Я проведу вас по центру Саратова и покажу неочевидные отсылки к легендарному роману.

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