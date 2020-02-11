6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Саратов и саратовцы

Экскурсия начнется на Музейной площади и продолжится на центральных улицах города. Вы увидите местный Арбат, консерваторию, мост через Волгу, живописную набережную и памятники разных столетий. Раскроете тайны «третьего Саратова» и бывшей крепости, рассмотрите дом первого блогера города и здание, в котором вырос Олег Табаков. А еще узнаете, как связаны с Саратовом космонавты Гагарин и Леонов, ученый Яблочков и прототип Остапа Бендера.

Саратов изнутри

Я покажу здание, прозванное «верблюдом», памятник Пятый элемент, местные Пизанскую и Эйфелеву башни и расскажу о случае, изменившем судьбу Олега Янковского. Кроме того, вы пожмете руку городовому и пожарному, улыбнетесь барону Мюнхгаузену, сфотографируетесь с Сергеем Бодровым, потрете нос коту Матроскину и услышите историю старейшего монумента города.