6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию по Саратову, которая позволит вам взглянуть на город под совершенно новым углом.
В ходе путешествия вы не только ознакомитесь с известными "визитными карточками" Саратова, но и
В ходе путешествия вы не только ознакомитесь с известными "визитными карточками" Саратова, но и
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход к каждому гостю
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей Саратова
- 📜 Узнаете интересные легенды и байки
- 🚶♂️ Прогулка по нетуристическим местам
- 🌉 Панорамные виды на город с высоты
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Лучшее время для посещения
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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для экскурсии по Саратову - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень и цветы добавляют особого очарования городу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, погода также приятная, но возможны дожди. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может повлиять на комфорт передвижения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Местный Арбат
- Набережная Волги
- Архитектурные шедевры
- Главные памятники
- Смотровая площадка
- Здание-верблюд
- Местная Пизанская башня
Описание экскурсии
Эта экскурсия — отличный выбор, чтобы поближе познакомиться с Саратовом. Она начнётся в историческом центре города и продолжится на центральных улицах. Вы увидите главные достопримечательности Саратова: местный Арбат, самую протяженную на Волге набережную, шедевры архитектуры и главные памятники. Также посетите смотровую площадку, откуда видно практически весь город.
На экскурсии вы:
- раскроете тайны «третьего Саратова» и бывшей крепости;
- узнаете, как с городом связаны первые космонавты, Остап Бендер и кот Матроскин;
- увидите «здание-верблюд» и местную Пизанскую башню;
- узнаете про связь города с поволжскими немцами и зачем пожарным усы.
А кроме того, вы сможете познакомиться с нетуристическими местами Саратова.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия автомобильно-пешеходная — половина экскурсии проходит пешком
- Экскурсия для компаний до 4-х человек проходит на нашем транспорте: LADA Kalina, Chery Indis, Volkswagen Tiguan
- Если вас больше 4-х человек, то можно провести экскурсию на вашем транспорте
- Возможно участие детей только старше 7 лет (из-за правил ПДД)
- Экскурсия не подразумевает дополнительных расходов, кроме ваших личных
- До места начала экскурсии вы добираетесь самостоятельно. Изменить начало экскурсии возможно только в исключительных случаях (например, вы приехали на поезде и будете в Саратове проездом или в составе экскурсантов есть маломобильный человек).
- Эту экскурсию можно объединить с экскурсией по Энгельсу или другим местам Саратовской области
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле памятника Петру Первому (ориентир - гостиница «Словакия» (ул. Лермонтова, 30)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2202 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Михаил, и я представляю команду гидов-единомышленников. Мы проводим экскурсии по Саратову и Саратовской области. Наш край обладает как богатой историей (тут и купеческие дома, и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 161 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсия была интересной, много интересных фактов о г. Саратов, посетили экспозицию "Журавли", с которой открывается шикарный вид на г. Саратов, г. Энгельс и Волгу. Мы познакомились с архитекторой города, узнали
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Л
Хочу от всей нашей компании поблагодарить нашего гида Викторию за замечательную прогулку по рождественскому Саратову. Прогулку с интересными рассказами, красивыми запоминающимися местами, просто душевными беседами за чашечкой кофе. Вся наша
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Экскурсия прошла на самом высоком уровне. Рекомендую
+2
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Посетили экскурсию Добро пожаловать в Саратов с Михаилом. Он учёл все наши пожелания, все время был на связи. Михаил хороший рассказчик, благодаря экскурсии получили не только первое впечатление о городе, но и возможность ориентироваться в нём. Кроме того, Михаил подсказал интересные места города, ответил на все наши "бытовые" вопросы. Однозначно рекомендуем.
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Добрый день! Спасибо за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Экскурсовод, Виктория, вовлекала в экскурсию, задавая вопросы. Время пролетело не заметно.
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О
Спасибо гиду Наталье за прекрасно организованную экскурсию. Гид сумела подстроиться под возможности двух пожилых людей, при этом показала все самое главное в городе и смогла заинтересовать увлекательным рассказом об истории города. Наталья прекрасно знает свой город и может заразить своим энтузиазмом самых разных гостей. Спасибо.
Михаил
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова
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