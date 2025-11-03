Мои заказы

Саратов, история, тропики: экскурсия по городу с посещением лимонария

Познакомьтесь с Саратовом через его историю и архитектуру. Посетите лимонарий, чтобы ощутить атмосферу тропиков и аромат цитрусовых
Познакомьтесь с богатой историей Саратова и его архитектурными жемчужинами. Посетите первую площадь третьего Саратова, Свято-Троицкий собор и современный католический собор. Узнайте о значении художественного музея ИМ.А.Н. Радищева и посетите мемориал «Журавли». Завершите путешествие в уникальном лимонарии, где царит тропическая атмосфера и аромат цитрусовых. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание города
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Увидеть знаковые места Саратова
  • 🏛 Познакомиться с историей города
  • 🎨 Посетить художественный музей
  • 🍋 Насладиться тропиками в лимонарии
  • 🕍 Узнать о многообразии храмов
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Первая площадь третьего Саратова
  • Свято-Троицкий собор
  • Современный католический собор
  • Художественный музей ИМ.А.Н. Радищева
  • Мемориал «Журавли»
  • Саратовский лимонарий

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Первую площадь третьего Саратова.
  • Свято-Троицкий собор — старейший православный храм города.
  • Самую молодую площадь с памятником первому императору.
  • Современный католический собор.
  • Художественный музей им. А. Н. Радищева.
  • Памятник П. А. Столыпину — самому известному саратовскому губернатору.
  • Консерваторию — первую провинциальную и третью после столичных в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Диораму «Саратов вчера, сегодня, завтра».
  • Соколовую гору, мемориал «Журавли», смотровую площадку.
  • Саратовский лимонарий — один из двух в России с тропическими растениями и экзотическими обитателями.

Вы узнаете:

  • Когда и почему возник Саратов, что было до него.
  • Почему в городе так много храмов разных конфессий.
  • Как кафедральный собор приобрёл свою архитектурную индивидуальность.
  • Почему именно в Саратове построили здание специально для художественного музея — впервые в Российской империи.
  • Как музей получил имя опального писателя-революционера.
  • И многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Creta, Škoda Karoq или Opel Astra. Детского кресла нет.
  • Дополнительно оплачиваются билеты в лимонарий — 450 ₽ за взрослых, 390 ₽ за школьников с 14 лет, студентов и пенсионеров, 280 ₽ за детей с 3 до 14 лет.
  • Можем организовать программу для большей группы. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория, Кристина и Мария
Виктория, Кристина и Мария — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 26 туристов
Добро пожаловать в Саратов! Мы, Виктория, Кристина и Мария, — команда профессиональных экскурсоводов. На наших экскурсиях царит дружеская и тёплая атмосфера. Мы не просто показываем город, а делимся его историей
читать дальше

с любовью и вдохновением. Вы унесёте с собой новые знания, а также яркие эмоции, живые впечатления и желание вернуться в Саратов снова! Для нас вы — долгожданные гости. Приходите на прогулку — будем знакомиться, смеяться и открывать наш город вместе! До скорой встречи!

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нелли
Нелли
3 ноя 2025
Мы с друзьями первый раз приехали в Саратов. Экскурсию нам провела Виктория 26 октября. Всё было замечательно. Виктория нам показала основные достопримечательности города: около диаграммы она очень интересно рассказала про
читать дальше

прошлое и настоящее Саратова. На Соколовой горе мы увидели Саратов с высоты птичьего полёта, полюбовались красотами, узнали историю создания памятника «Журавли». С удовольствием посетили Саратовский лимонарий. Всем рекомендую эту экскурсию, которая будет интересна и детям, и взрослым.

С
Светлана
2 ноя 2025
Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ - это всё о чудесной экскурсии по Саратову. Мария невероятно обаятельна и умеет заинтересовать увлекательными историческими фактами. Ещё раз спасибо большое за чудесно проведённое время!
Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ
А
Андрей
8 сен 2025
Вдвоем с женой мы побывали на экскурсии с Викторией по Саратову. Передвижение по городу было на комфортабельном автомобиле с аккуратным водителем, с пешеходными прогулками в наиболее важных местах. Виктория была
читать дальше

полностью занята рассказом о городе и его знаковых местах и персонах. Мы посетили все, что ожидали, узнали много интересного об истории, архитектуре, жителях Саратова, многие городские легенды. Особенно запомнились посещения Троицкого собора (самый старый в городе) и Соколовой горы с мемориалом «Журавли». Все прошло строго по плану, весьма насыщенно и увлекательно. Изюминкой поездки был визит в местный лимонарий (мини-ботанический сад). Там было необычно, но возникла мысль, что внедрять этот визит в структуру обзорной экскурсии по городу было спорно. Лучше бы мы сходили туда отдельно. Также, как сразу после экскурсии посетили музей им. Радищева (по настоятельной рекомендации Виктории), где было очень познавательно и неожиданно много реально выдающихся экспонатов.
Спасибо за эту экскурсию, честно рекомендуем всем!

Д
Дина
27 авг 2025
Большое Спасибо Виктории за увлекательное путешествие в историю Саратова 😊😊😊 Наша группа осталась Очень Довольна ☺️☺️☺️

