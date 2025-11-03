Познакомьтесь с богатой историей Саратова и его архитектурными жемчужинами. Посетите первую площадь третьего Саратова, Свято-Троицкий собор и современный католический собор. Узнайте о значении художественного музея ИМ.А.Н. Радищева и посетите мемориал «Журавли». Завершите путешествие в уникальном лимонарии, где царит тропическая атмосфера и аромат цитрусовых. Эта экскурсия подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание города
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Первую площадь третьего Саратова.
- Свято-Троицкий собор — старейший православный храм города.
- Самую молодую площадь с памятником первому императору.
- Современный католический собор.
- Художественный музей им. А. Н. Радищева.
- Памятник П. А. Столыпину — самому известному саратовскому губернатору.
- Консерваторию — первую провинциальную и третью после столичных в Москве и Санкт-Петербурге.
- Диораму «Саратов вчера, сегодня, завтра».
- Соколовую гору, мемориал «Журавли», смотровую площадку.
- Саратовский лимонарий — один из двух в России с тропическими растениями и экзотическими обитателями.
Вы узнаете:
- Когда и почему возник Саратов, что было до него.
- Почему в городе так много храмов разных конфессий.
- Как кафедральный собор приобрёл свою архитектурную индивидуальность.
- Почему именно в Саратове построили здание специально для художественного музея — впервые в Российской империи.
- Как музей получил имя опального писателя-революционера.
- И многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на автомобиле Hyundai Creta, Škoda Karoq или Opel Astra. Детского кресла нет.
- Дополнительно оплачиваются билеты в лимонарий — 450 ₽ за взрослых, 390 ₽ за школьников с 14 лет, студентов и пенсионеров, 280 ₽ за детей с 3 до 14 лет.
- Можем организовать программу для большей группы. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Виктория, Кристина и Мария — ваша команда гидов в Саратове
Провели экскурсии для 26 туристов
Добро пожаловать в Саратов! Мы, Виктория, Кристина и Мария, — команда профессиональных экскурсоводов. На наших экскурсиях царит дружеская и тёплая атмосфера. Мы не просто показываем город, а делимся его историей
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Нелли
3 ноя 2025
Мы с друзьями первый раз приехали в Саратов. Экскурсию нам провела Виктория 26 октября. Всё было замечательно. Виктория нам показала основные достопримечательности города: около диаграммы она очень интересно рассказала про
С
Светлана
2 ноя 2025
Хочу высказать горячую благодарность Марии за прекрасную экскурсию! Прекрасное знание материала, точность, выверенный маршрут, великолепный рассказ - это всё о чудесной экскурсии по Саратову. Мария невероятно обаятельна и умеет заинтересовать увлекательными историческими фактами. Ещё раз спасибо большое за чудесно проведённое время!
А
Андрей
8 сен 2025
Вдвоем с женой мы побывали на экскурсии с Викторией по Саратову. Передвижение по городу было на комфортабельном автомобиле с аккуратным водителем, с пешеходными прогулками в наиболее важных местах. Виктория была
Д
Дина
27 авг 2025
Большое Спасибо Виктории за увлекательное путешествие в историю Саратова 😊😊😊 Наша группа осталась Очень Довольна ☺️☺️☺️
