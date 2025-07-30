Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Семёнов: выходной с хохломой
Иммерсивная программа в старинном городе с посещением мастерских, музеев и фабрик
Начало: У площади Ленина
13 дек в 09:00
16 дек в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ННаталия30 июля 2025Семёнов в русском стиле: традиции и культура городаДата посещения: 30 июля 2025Большое спасибо Маргарите за увлекательное и интересное путешествие в историю не только города, но и к нашим истокам. Увлеченный человек, она увлекала своим рассказом и нас. Благодарим за экскурсию!
- ФФирсова7 декабря 2025Огромное спасибо Маргарите за ее рассказ и великолепно проведённый день!
- ББогданова27 ноября 2025Давно хотели показать ребенку Семенов, а именно Хохломскую роспись. Захотелось добавить и экскурсию по городу, чтобы ребёнок ещё запомнил сам
- ЛЛилия8 ноября 2025Отличная экскурсия. Детям очень понравилось
- ООльга19 октября 2025Были на экскурсии в Семенове с Мариной.
Очень приятный экскурсовод, пунктуальна, корректна.
С интересом погуляли по улочкам Семенова и послушали истории о
- ввалентин30 сентября 2025Большое спасибо девочкам гидам и организаторам экскурсии! С большой любовью рассказали историю своего города, и показали самые красивые места👍
А посещение производства вообще сказка!!!
Рекомендую к обязательному посещению!!!!
- ССергей10 сентября 2025Спасибо Маргарите за экскурсию! Всё очень понравилось. Уютный и тихий городок. Такие же домики. Маргарита познакомила с добрыми людьми. В общем, всё прошло очень дущевно.
- ННаталия4 августа 2025В целом экскурсия нам понравилась. Всё рассказали об истории города, показали основные достопримечательности, сделали акцент что посетить, где покушать.
Не понравился
- ЕЕлена28 июля 2025В принципе, это не просто одна экскурсия. Маргарита организовала нам день в Семёнове, чтобы мы смогли увидеть и узнать о
- ААнтон26 июня 2025Очень понравилась экскурсия в городе Семёнов с экскурсоводом Маргаритой! Помимо полезной информации, мы прочувствовали дух города, его своебытность! И даже
- ЗЗлата31 марта 2025Очень рекомендую экскурсию - погружение с Маргаритой!
Она прекрасная рассказчица, знает много тайных мест и с удовольствием раскрывает перед гостями города
- ЕЕкатерина12 января 2025Были на обзорной экскурсии по Семёнову с Маргаритой. Этот город пополнил нашу копилку лучших городов России, благодаря ей. Всё было
- ССветлана30 сентября 2024Наша пешеходная экскурсия прошла с гидом Еленой, два с половиной часа пролетели незаметно. Все мы получили огромное удовольствие от рассказа о богатой истории Семёновского края, его
ремесленниках, народных промыслах и традициях. Очень понравилась архитектура старого города.
- ВВалентина4 сентября 2024Были на экскурсии с Маргаритой в г. Семенове. Очень понравилось, общение было очень приятным и непринуждённым, дети были заинтересованы, задавали
- ИИрина8 августа 2024Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
- ЕЕлена17 июня 202413.06.24 были с друзьями на экскурсии в г. Семенов. Предварительно очень тщательно выбирали экскурсионную программу, читали отзывы и решили остановиться
- ННаталья11 июня 2024Спасибо за этот чудесный день в Семенове душевному гиду Маргарите! ❤️ Дочка интересуется народными промыслами России и хотела побывать на
- ККругляк11 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод Маргарита хороший организатор и прекрасный знаток истории города и зарождения промыслов. Успели много посмотреть и много нового узнали. На экскурсии по фабрике "Золотая хохлома" для нас хохломская роспись открылась совершенно в другом свете. Рекомендуем.
- ММария25 апреля 2024Были с коллегами на комбинированной программе - и Семёнов, и фабрика хохломы, и мастер-класс в музее матрешки. Маргарита - очень
- ЕЕлена24 апреля 2024Отличная экскурсия, Маргарита очень интересно рассказывает о городе и его истории. Гиды в музеях матрешки, фабрики хохломской росписи - люди увлеченные своим делом. Семенов - милый небольшой городок, известный своими промыслами
