Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Семёнове, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Пешая
4 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 8 чел.
Керженец: старинные деревни и старообрядцы
На машине
9 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по старообрядческим местам Семёнова
Путешествие по старинным деревням и скитам Керженца. Узнайте о жизни старообрядцев и их традициях. Вдохновляющая экскурсия по историческим местам
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
13 авг в 09:00
19 авг в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
На машине
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Погрузитесь в атмосферу старообрядческой жизни: обед из печи, мастер-класс по ткачеству и экскурсия по заповедным местам Керженца
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    8 августа 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
  • Р
    Ренат
    23 июля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Все было просто прекрасно!
  • Р
    Роман
    11 мая 2024
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Огромное Спасибо! Маргарите- экскурсоводу, полное погружение в историю, отличная организация, Очень рекомендуем
  • Д
    Дарья
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
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    нам провела Маргарита - потрясающий гид! Кажется, она знает все о городе и регионе. Маргарита дала нам советы, где поесть, где купить сувениры, рассказала об истории города, показала его интересные места на прогулке. Мы узнали, откуда пошло слово «тарабарщина» и как ощущается удар лестовокой:) Гид глубоко погружена в тему старообрядцев, очень интересно и со знанием дела рассказывает о них. Сам город произвёл впечатление - чистый, уютный, ощущение другого века. Рекомендую всем съездить в Семёнов (очень удобно добираться из Н. Новгорода на электричке) и сходить на эту экскурсию - она того стоит!

    Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение!
  • Ю
    Юлия
    22 апреля 2024
    Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
    Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
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    - родину старообрядцев, ремесленников и поэтов! Кажется нашу проводницу знают и ценят все жители Семёнова и с удовольствием слушают экскурсию вместе с нами. Спасибо за это теплое знакомство с городом и его талантливыми жителями, которые любят своё дело! Хочется вернуться ещё раз и узнать это место и его историю ещё глубже!

  • Г
    Галина
    24 августа 2023
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных социально значимых проектов по
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    изучению истории и культуры старообрядцев. Великолепный рассказчик, умеющий подать информацию в доступной для разных аудиторий формах. Работает по потребностям экскурсантов. Экскурсия из числа тех, что может открыть новое понимание повседневных ценностей

    Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных
  • А
    Алексей
    30 июля 2023
    Керженец: старинные деревни и старообрядцы
    Это было удивительно! Практически полное погружение в жизнь старообрядцев! Да, почти целый день, да, разъезды по разным точкам в сумме
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    порядка 100 км. Но, во-первых, получили такой заряд энергии и информации, что надолго хватит. И во-вторых, увидели и услышали действительно эксклюзивные вещи ни в одном путеводителе или даже энциклопедии такого не сыщешь. Какие же потрясающие люди были (и есть) старообрядцы! Есть в них какой-то стержень! Спасибо огромное Наталье за проведённую экскурсию, и Маргарите за организацию нашей экскурсии! Вы не просто экскурсоводы, вы живёте этой жизнью! Ещё раз спасибо!

  • Е
    Евгения
    29 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
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    в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели. Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю. Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую! А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи. В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная! Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    В целом очень довольны остались Одна из наиболее интересных экскурсий была Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!

Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «Нескучные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Семёнове
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  1. Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
  2. Керженец: старинные деревни и старообрядцы
  3. В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Какие места ещё посмотреть в Семёнове
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Старообрядческая церковь
  2. Храм Владимирской иконы Божией Матери
Сколько стоит экскурсия по Семёнову в августе 2024
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