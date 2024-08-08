2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Семёнов в русском стиле: традиции и культура города
Погрузитесь в историю Семёнова, исследуйте храмы, купеческие дома и деревянное зодчество. Узнайте о жизни старообрядцев и легендах города
Начало: В Семёнове, на ул. Володарского
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по старообрядческим местам Семёнова
Путешествие по старинным деревням и скитам Керженца. Узнайте о жизни старообрядцев и их традициях. Вдохновляющая экскурсия по историческим местам
Начало: В Семенове или Нижнем Новгороде
13 авг в 09:00
19 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Погрузитесь в атмосферу старообрядческой жизни: обед из печи, мастер-класс по ткачеству и экскурсия по заповедным местам Керженца
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина8 августа 2024Очень интресно было, все организовано на хорошем уровне. Приятный маленький чистый красивый город! Интересный рассказ и детали про матрешку. Однозначно рекомендую к посещению!
- РРенат23 июля 2024Все было просто прекрасно!
- РРоман11 мая 2024Огромное Спасибо! Маргарите- экскурсоводу, полное погружение в историю, отличная организация, Очень рекомендуем
- ДДарья22 апреля 2024Мы приехали в Семёнов на один день и выбрали эту экскурсию, чтобы получше познакомиться с городом. Это было правильное решение! Экскурсию
- ЮЮлия22 апреля 2024Спасибо Маргарите за чудесное знакомство с Семёновым! Прекрасный гид и исследователь истории своего региона. Открыла для нас это удивительное место
- ГГалина24 августа 2023Маргврита - замечательный специалист, до мельчайших подробностей разбирающийся в теме, защитила диссертацию по старообрядчеству. Участник многочисленных социально значимых проектов по
- ААлексей30 июля 2023Это было удивительно! Практически полное погружение в жизнь старообрядцев! Да, почти целый день, да, разъезды по разным точкам в сумме
- ЕЕвгения29 июня 2023Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления. Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
- ДДмитрий1 июня 2023В целом очень довольны остались Одна из наиболее интересных экскурсий была Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!
Ответы на вопросы от путешественников по Семёнову в категории «Нескучные экскурсии»
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