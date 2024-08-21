Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
27 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Семёнов: в гости к русской матрёшке
В 70 км от Нижнего Новгорода находится Семёнов - город, где бережно хранят традиции. Посетите музеи, фабрику матрёшек и узнайте историю края
Завтра в 09:00
30 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
Погрузитесь в историю и культуру Семёнова на индивидуальной экскурсии. Узнайте о жизни мастеров, посетите музеи и примите участие в мастер-классах
Завтра в 10:00
27 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала об истории и современности.
Все было просто прекрасно!
Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления.
Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
В целом очень довольны остались
Одна из наиболее интересных экскурсий была
Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!
Хороший маршрут выходного дня. Подходит в том числе для групп с детьми-школьниками.
Недостаток самого места - все музеи работают до 14.00.
Недостаток самого места - все музеи работают до 14.00.
Было
Олег прекрасный гид. Я был на экскурсии с дочерью 6 лет. Олег все заранее тщательно спланировал, учитывая возраст и интересы
- ЛЛюбовь23 августа 2019Прекрасная экскурсия! Олег очень приятный человек, рассказывает интересно! По нашему желанию внёс небольшие изменения в программу. Остались очень довольны, в следующий раз в Нижнем Новгороде обязательно обратимся к Олегу и посетим другие интересные места.
