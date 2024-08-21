читать дальше

в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели.

Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю.

Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую!

А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи.

В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная!

Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!