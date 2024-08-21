Мои заказы

Экскурсии на 1 день в Семёнове

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Семёнове, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Открыть мир, живущий особой жизнью, где сохранились предания старины, традиции и кухня прошлых веков
Начало: На ул. Володарского
Завтра в 10:00
27 дек в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Семёнов: в гости к русской матрёшке
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
В 70 км от Нижнего Новгорода находится Семёнов - город, где бережно хранят традиции. Посетите музеи, фабрику матрёшек и узнайте историю края
Завтра в 09:00
30 дек в 09:00
23 000 ₽ за всё до 5 чел.
Как Семёнов стал столицей кустарных промыслов
На машине
6 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в историю и культуру Семёнова на индивидуальной экскурсии. Узнайте о жизни мастеров, посетите музеи и примите участие в мастер-классах
Завтра в 10:00
27 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 августа 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Экскурсия нам очень понравилась. Маргарита любит свой город и свое дело. Она показала нам город, рассказала об истории и современности.
    Мы были на фабрике, где нам показали весь технологический процесс производства и росписи изделий из дерева. В деревне мы смогли пообщаться с хозяйкой избы, приобщиться к домовому ткачеству и очень вкусно и сытно пообедать. Провели день в приятной душевной обстановке и обогатились знаниями о Семенове, быте и бытности старообрядцев.

  • Р
    Ренат
    23 июля 2024
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Все было просто прекрасно!
  • Е
    Евгения
    29 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    Очень хочется поблагодарить чудесных людей, которые весь день дарили нам незабываемые впечатления.
    Организатор тура – Маргарита – замечательный гид-антрополог, глубоко погруженный
    в историю родного края, болеющая за него всей душой. Показала нам Семёнов, очень уютный, компактный уездный городок, такой тёплый и душевный. Семёнов открылся нам именно с этой стороны, так как именно благодаря Маргарите мы смотрели в его душу и замечали детали, которые скрылись бы от наших неопытных глаз, гуляй мы самостоятельно. Маргарита рассказала очень много про старообрядчество. И даже это «много» - лишь капля тех глубоких знаний, что хранит Маргарита. Были мы на святом источнике, и наконец-то я узнала, что такое - «кисельные реки, молочные берега». Век живи, век учись. К сожалению, не увидели старообрядческую церковь. Не успели.
    Отдельное спасибо Вам, Маргарита, за стихи. От чистого сердца. Буквально на днях один из них нам вспомнился и даже помог в жизненной ситуации. Благодарю.
    Были на мастер-классе у замечательного мастера Вениамина Сиротина – человека, болеющего всей душой за сохранение народных промыслов на родной земле, за популяризацию этого вида творчества в самом творческом смысле этого слова. Можно сколько угодно строить заводы, заменяя машинами людей. Но самые лучшие вещи, служащие во благо их обладателей - это вещи, сделанные с душой. Сами с детьми попробовали сделать ложку. Дети узнали откуда пошло выражение «бить баклуши» и «бездарь». Очень гостеприимная лавочка-мастерская у Вениамина. Очень рекомендую!
    А в завершение нашей поездки мы отправились в деревеньку Зубово на мастер-класс к ткачихе Надежде. Для деток – Надежда Анатольевна. Где мы не только соткали салфеточку сами (в 8 рук – очень удобно), но ещё и ангелочков-оберегов наделали. И. Самое впечатляющее для детей. Да чего греха таить – для городских взрослых – обед из печи. Обед был просто выше всяких похвал! Кулинарное мастерство Надежды – это… Это… Слов не находится подходящих. Щи, котлеты с картошкой и грибной подливой, малосольные огурчики с помидорками, салатик со свежесорванной зеленью. Четверговая соль. Первый раз видели, слышали и пробовали. Наитончайшие блины с перетёртой с сахаром свежей клубничкой. И чай из трав… Поспать очень хотелось после такого сытного обеда. А ещё у Надежды есть банька – русская, настоящая. И полки со свежескошенной травой… Но это уже совсем другая история, которую нам тоже нужно будет освоить. В общем, это другой мир! Прям как у К. С. Льюиса – «Лев, колдунья и платяной шкаф». К счастью, без колдуньи.
    В общем, эмоций море. И не обязательно ехать за ними за тридевять земель. У нас и родная земля – гостеприимная и необследованная!
    Вениамин, Маргарита, Надежда, благодарю от души!

  • Д
    Дмитрий
    1 июня 2023
    В гости к старообрядцам: обед из печи и мастер-класс у ткачихи
    В целом очень довольны остались
    Одна из наиболее интересных экскурсий была
    Глубокая экскурсия, очень душевная хозяйка, вкусный обед, детям очень понравилось попробовать работать на ткацких станках!
  • А
    Анна
    1 ноября 2020
    Семёнов: в гости к русской матрёшке
    Хороший маршрут выходного дня. Подходит в том числе для групп с детьми-школьниками.
    Недостаток самого места - все музеи работают до 14.00.
    Было
    много путевой информации от гида во время переезда из Нижнего Новгорода и обратно, гид достаточно подробно отвечал на наши вопросы, в том числе не связанные напрямую с городом.
    Рекомендую.

  • И
    Иван
    8 октября 2020
    Семёнов: в гости к русской матрёшке
    Олег прекрасный гид. Я был на экскурсии с дочерью 6 лет. Олег все заранее тщательно спланировал, учитывая возраст и интересы
    ребёнка. Особенно понравился мастер-класс по росписи на фабрике. Вообще поездка получилась интересной и приятной и для ребёнка, и для взрослого. Всем рекомендую Олега как ответственного, неравнодушного человека и профессионала.

  • Л
    Любовь
    23 августа 2019
    Семёнов: в гости к русской матрёшке
    Прекрасная экскурсия! Олег очень приятный человек, рассказывает интересно! По нашему желанию внёс небольшие изменения в программу. Остались очень довольны, в следующий раз в Нижнем Новгороде обязательно обратимся к Олегу и посетим другие интересные места.

