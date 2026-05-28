Троице-Сергиев монастырь - энциклопедия русской истории

По главным святыням Лавры, её стенам и страницам истории - от Сергия Радонежского до наших дней
Троице-Сергиева Лавра — место, где особенно остро ощущается связь времён.

Здесь молились князья и цари, принимались судьбоносные решения и проходила оборона страны в самые тяжёлые периоды её истории.

Вы увидите главные храмы Лавры, подниметесь к крепостным стенам, пройдёте по Соборной площади и узнаете, как монастырь в лесной чаще превратился в один из духовных центров православного мира.
Описание экскурсии

Главные храмы Троице-Сергиевой Лавры

  • Троицкий собор — древнейший храм Лавры, связанный с именем Сергия Радонежского
  • Успенский собор — монументальный храм, созданный по образцу московского Успенского собора
  • Трапезный храм — один из самых нарядных храмов монастыря с богатым внутренним убранством

Соборная площадь и колокольня

Сердце монастыря, где сосредоточены главные архитектурные доминанты обители. Во время прогулки вы:

  • рассмотрите ансамбль Лавры как единое историческое пространство
  • увидите знаменитую колокольню 17 века
  • узнаете, как менялся монастырь при разных правителях — от Дмитрия Донского до Николая II

Крепостные стены

Лавра веками была не только духовным, но и оборонительным центром. Вы пройдёте вдоль стен, где:

  • сохранились бойницы и оборонительные элементы
  • можно представить, как монастырь выдерживал осаду в Смутное время
  • особенно ярко ощущается атмосфера 17 века

Некрополь Лавры

Особая часть маршрута, связанная с памятью о людях, сыгравших важную роль в истории России и монастыря. Вы увидите:

  • усыпальницу Бориса Годунова
  • захоронения духовных деятелей и старцев
  • памятные места, связанные с историей монастыря в разные эпохи

Лавра как крепость и военный символ

За пределами центрального ансамбля вы подробнее познакомитесь с военным прошлым монастыря. Его символизируют:

  • старинные пушки
  • мемориалы защитникам Лавры
  • памятные места, связанные с Великой Отечественной войной
  • объекты, посвящённые современным российским военным

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в пешеходном формате и не предполагает больших нагрузок
  • В случае плохой погоды может быть проведена почти полностью под крышей
  • В цену входит экскурсионная путёвка для посещения Лавры, входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 500 ₽, ребёнок до 18 лет — 300 ₽

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму бронирования.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 4782 туристов
Я аттестованный гид в Московской и Владимирской областям, провожу экскурсии в Сергиевом Посаде, его окрестностях и Александрове. Начинал с преподавания истории в колледже игрушки и православном интернате. Интерес к церковной жизни,
народной культуре и истории со временем привёл меня к профессии экскурсовода — сначала в Троице-Сергиеву лавру, а затем и к другим местам, каждое из которых хранит свои святыни, историю и тайны. Буду рад познакомить с ними и воцерковлённых паломников, и любителей культурного наследия России, и тех, кто хочет интересно и с пользой отдохнуть в значимых местах страны.

