Троице-Сергиева Лавра — место, где особенно остро ощущается связь времён.
Здесь молились князья и цари, принимались судьбоносные решения и проходила оборона страны в самые тяжёлые периоды её истории.
Вы увидите главные храмы Лавры, подниметесь к крепостным стенам, пройдёте по Соборной площади и узнаете, как монастырь в лесной чаще превратился в один из духовных центров православного мира.
Описание экскурсии
Главные храмы Троице-Сергиевой Лавры
- Троицкий собор — древнейший храм Лавры, связанный с именем Сергия Радонежского
- Успенский собор — монументальный храм, созданный по образцу московского Успенского собора
- Трапезный храм — один из самых нарядных храмов монастыря с богатым внутренним убранством
Соборная площадь и колокольня
Сердце монастыря, где сосредоточены главные архитектурные доминанты обители. Во время прогулки вы:
- рассмотрите ансамбль Лавры как единое историческое пространство
- увидите знаменитую колокольню 17 века
- узнаете, как менялся монастырь при разных правителях — от Дмитрия Донского до Николая II
Крепостные стены
Лавра веками была не только духовным, но и оборонительным центром. Вы пройдёте вдоль стен, где:
- сохранились бойницы и оборонительные элементы
- можно представить, как монастырь выдерживал осаду в Смутное время
- особенно ярко ощущается атмосфера 17 века
Некрополь Лавры
Особая часть маршрута, связанная с памятью о людях, сыгравших важную роль в истории России и монастыря. Вы увидите:
- усыпальницу Бориса Годунова
- захоронения духовных деятелей и старцев
- памятные места, связанные с историей монастыря в разные эпохи
Лавра как крепость и военный символ
За пределами центрального ансамбля вы подробнее познакомитесь с военным прошлым монастыря. Его символизируют:
- старинные пушки
- мемориалы защитникам Лавры
- памятные места, связанные с Великой Отечественной войной
- объекты, посвящённые современным российским военным
Организационные детали
- Экскурсия проходит в пешеходном формате и не предполагает больших нагрузок
- В случае плохой погоды может быть проведена почти полностью под крышей
- В цену входит экскурсионная путёвка для посещения Лавры, входные билеты оплачиваются дополнительно: взрослый — 500 ₽, ребёнок до 18 лет — 300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 4782 туристов
Я аттестованный гид в Московской и Владимирской областям, провожу экскурсии в Сергиевом Посаде, его окрестностях и Александрове. Начинал с преподавания истории в колледже игрушки и православном интернате. Интерес к церковной жизни,
