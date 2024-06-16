1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1 час
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
7 июля в 14:00
14 июля в 14:00
950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна16 июня 2024Благодарны Михаилу за то, что открывает Сергиев Посад со светской-советской стороны 👍 Было очень интересно и познавательно, Михаил рассказал о
- AAnna11 июня 2024Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает! Некоторые места без него мы бы сами не нашли. Всем рекомендую!
- ООксана8 июня 2024Благодарим Романа за экскурсию - было интересно!
- ИИрина3 июня 2024Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
- ЕЕкатерина17 апреля 2024Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно, без нее были бы в Посаде максимум час. Отдельное спасибо, что Ольга нас дождалась, поскольку застряли в пробке и сильно опоздали
- ВВЕСН3 апреля 2024Спасибо за экскурсию. Удобно, интересно, познавательно. Экскурсовод хор разбирается в теме и с удовольствием выполняет свою работу
- ТТатьяна4 декабря 2023Были семьёй (четверо взрослых), несмотря на то, что экскурсия значится как групповая, никого кроме нас не было. И очень зря!
- ННаталья16 июля 2023Ольга нам с мужем открыла новый взгляд на город. Мы были самостоятельно в городе несколько раз, посетили практически все его
- ААлексей9 мая 2023Классическая подача материала. Даты-события-люди. Взрослым понравилось, ребенок заскучал.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На выходные»
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