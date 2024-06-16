Экскурсии выходного дня в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Сергиевом Посаде, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
Раскрыть тайны Черниговского Гефсиманского скита и Спасо-Вифанской обители на авторской экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 600 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: возле стен монастырских
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад в деталях
🚶 Пешая
Групповая
1 час
15 отзывов
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
7 июля в 14:00
14 июля в 14:00
950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    16 июня 2024
    Сергиев Посад в деталях
    Благодарны Михаилу за то, что открывает Сергиев Посад со светской-советской стороны 👍 Было очень интересно и познавательно, Михаил рассказал о
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    предназначении некоторых приспособлений, но за подробностями - лучше самим идти на экскурсию 😉 У нас даже получилась индивидуальная экскурсия, потому как она не сильно популярна у туристов, а зря… Позволяет обратиться к советской архитектуре и найти точки пересечения с любыми другими российскими городами.

  • A
    Anna
    11 июня 2024
    К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
    Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает! Некоторые места без него мы бы сами не нашли. Всем рекомендую!
    Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает!Роман отличный рассказчик, очень увлечен историей Лавры и стремится показать и рассказать все, что знает!
  • О
    Оксана
    8 июня 2024
    К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
    Благодарим Романа за экскурсию - было интересно!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Сергиев Посад в деталях
    Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
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    в интернете. Михаил очень приятный человек, сразу сориентировался, что нам нужно. Возможно, помог опыт преподавания. Рассказ велся как познавательная беседа, в которую он очень умело нас вовлёк. У меня было такое впечатление, что меня провёл по своему городу мой хороший знакомый, который любит свой город и хорошо знает его историю. Советую всем эту экскурсию. Не смотрите на название, экскурсия не заумная, а познавательная и интересная. Будет интересно всем и детям, и взрослым, и даже очень взрослым. Но, если нужна общая банальная история по главной улице, то вам не сюда. Всем кто любит, что то новенькое, рекомендую этот маршрут и гида!

  • Е
    Екатерина
    17 апреля 2024
    Сергиев Посад: возле стен монастырских
    Спасибо большое Ольге за экскурсию! Было очень интересно, без нее были бы в Посаде максимум час. Отдельное спасибо, что Ольга нас дождалась, поскольку застряли в пробке и сильно опоздали
  • В
    ВЕСН
    3 апреля 2024
    К востоку от Лавры: святые места среди рек и лесов
    Спасибо за экскурсию. Удобно, интересно, познавательно. Экскурсовод хор разбирается в теме и с удовольствием выполняет свою работу
  • Т
    Татьяна
    4 декабря 2023
    Сергиев Посад в деталях
    Были семьёй (четверо взрослых), несмотря на то, что экскурсия значится как групповая, никого кроме нас не было. И очень зря!
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    Михаил провел по нетипичному маршруту, интересно рассказал об истории города и архитектуре, указал на значимые и необычные элементы на улицах, отвечал на все наши вопросы! Категорически рекомендую данную экскурсию к посещению, особенно с учетом ее абсолютной уникальности на tripster.ru, не пожалеете! Михаил, вам огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    16 июля 2023
    Сергиев Посад: возле стен монастырских
    Ольга нам с мужем открыла новый взгляд на город. Мы были самостоятельно в городе несколько раз, посетили практически все его
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    достопримечательности. С помощью Ольги узнали много нового о тех местах, где уже бывали неоднократно. Очень было интересно познавать новую информацию об интересных точках города сквозь призму архивных фотографий этих же самых точек и отрывков из литературных произведений известных классиков, которые предусмотрительно заготовлены у Ольги для демонстрации. Экскурсия для пытливого ума и для тех, кто хотел посмотреть что-то, кроме Лавры, в городе. Мы остались очень довольны проведенным культурным досугом. Спасибо!

  • А
    Алексей
    9 мая 2023
    Сергиев Посад: возле стен монастырских
    Классическая подача материала. Даты-события-люди. Взрослым понравилось, ребенок заскучал.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Старый город
  6. Черниговский скит
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июле 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 6 800. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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