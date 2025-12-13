Я приглашаю вас в «Царский Эрмитаж Лавры» — пространство, где через иконы, реликвии и работы русских художников раскрывается духовный мир прошлого.
Вы увидите редкие образы, узнаете символический язык иконы и проследите, как менялись художественные традиции от древности до 20 века.
Описание билета
- Встреча у царского дворца 17 века на территории Троице-Сергиевой лавры
- Редкие греческие и древнерусские иконы и их символический язык
- Реликвии: сандалии Сергия Радонежского и чудотворная статуя Спасителя
- Работы Васнецова, Нестерова, Сурикова — связь традиций и модерна
- История возрождения духовной жизни при патриархе Алексии I
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Царских чертогов
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 757 туристов
Меня зовут Дмитрий, я прожил в Сергиевом Посаде большую часть жизни. У меня богословское образование и большой опыт работы гидом. На экскурсиях я делаю акцент на духовном, историческом и архитектурном аспектах жизни города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
М
Маргарита
13 дек 2025
Спасибо Дмитрию за интересную экскурсию по музею! Я в Лавре уже не в первый раз, но не знала, что здесь есть такой интересный музей, где собраны иконы разных эпох. Интерьеры
