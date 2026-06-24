Какая она — русская сказка, застывшая в камне? Приглашаю вас вместе открыть врата знаменитой обители и превратить посещение Троице-Сергиевой лавры в увлекательное приключение для всей семьи.
Вы найдете животное династии Романовых и окаменевший солнечный луч, посетите Царские чертоги и старинные храмы. А нескучные задания помогут лучше запомнить истории лавры.
Вы найдете животное династии Романовых и окаменевший солнечный луч, посетите Царские чертоги и старинные храмы. А нескучные задания помогут лучше запомнить истории лавры.
Описание экскурсии
Троице-Сергиева лавра в интерактивном формате
Оказавшись в обители, вы получите карту — в ней по ходу экскурсии будут появляться ваши ответы на увлекательные вопросы, которые связаны с историями лавры. А историй будет много! Вспомним и про царские дорожки, и про книгу жизни, и про солнечные часы и даже взглянем на обитель как на Солнечную систему. Мы посетим несколько соборов, заглянем в келью преподобного Сергия, при желании поднимемся на колокольню и, конечно, посетим резиденцию императоров в лавре — Царские чертоги. Найдем окаменевший солнечный луч, иконы, выполненные королевской техникой, и двуглавого орла с герба России.
Увлекательное погружение в русскую культуру
В нашем путешествии по векам и эпохам мы будем открывать для себя историю всей страны через символы и образы лавры. С моей помощью ребята и взрослые выяснят:
- Какой материал для строительства был самым дорогим в 15 веке и где в обители его использовали;
- Что такое язык колокола и почему он так удивляет иностранных гостей;
- Какое животное охраняло династию Романовых и где оно притаилось на территории Троице-Сергиевой лавры;
- Почему в лавру приходили пешком из Москвы даже цари и императоры;
- Как в Древней Руси определяли имя младенца;
- И где можно увидеть сочную «дыньку», которой украшали русские зодчие украшали храмы.
Организационные детали
- Важно: дополнительно оплачивается экскурсионая путёвка — 3000 ₽ за всю группу, дающая право посещения Лавры с индивидуальным гидом, не штатным от Паломнического Центра
- Для посещения храмов возьмите для девочек и женщин платки на голову
- Посещение колокольни оплачивается дополнительно (по желанию)
- Экскурсия адаптируется для взрослых и детей любого возраста
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле памятника преподобному Сергию на площади перед монастырем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4669 туристов
Я — искусствовед. Уверена, любовь к истории рождается через её узнавание, любовь к искусству — через прикосновение к подлиннику. Город на древней земле Радонежья готов открыть вам свои были, тайны и сны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 86 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Анне за прекрасно проведённую экскурсию! Всё было очень интересно, увлекательно и познавательно. Материал был подан легко и доступно, с любовью к своему делу и вниманием
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Л
Если вы хотите насытиться духовно, вам обязательно нужно сходить с Анной на эту экскурсию. Интересно, информативно и доступно не только для взрослых, но и для детей. Мой ребенок от Анны в восторге!
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A
Культурное, эстетическое и познавательное удовольствие
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Анна, замечательный экскурсовод! При всем желании не к чему придраться. Вежливая, приятная в общении с грамотной речью и отличной дикцией. Умеет органично сочетать в рассказе историю, религию и архитектуру. Провела
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Е
Анна - удивительный человек - знающий, влюбленный в нашу историю и людей, которые ее делали, и умеющий влюбить нас, людей 21 века, в то и тех, кто по-настоящему является нашей национальной гордостью и нашим культурным кодом. Аня, спасибо огромное! От всей нашей группы.
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Т
Одна из лучших экскурсий. Анна кладезь знаний. Дети ни разу за несколько часов экскурсии не сказали, что они устали или им скучно. Да и взрослые в полном восторге. Очень рекомендую Анну.
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