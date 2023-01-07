Какая она — русская сказка, застывшая в камне? Приглашаю вас вместе открыть врата знаменитой обители и превратить посещение Троице-Сергиевой Лавры в увлекательное приключение для всей семьи. Вы найдете животное династии Романовых и окаменевший солнечный луч, посетите Царские чертоги и старинные храмы. А нескучные задания помогут лучше запомнить истории Лавры.

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Описание

Что вас ожидает

Троице-Сергиева Лавра в интерактивном формате

Оказавшись в обители, вы получите карту — в ней по ходу экскурсии будут появляться ваши ответы на увлекательные вопросы, которые связаны с историями Лавры. А историй будет много! Вспомним и про царские дорожки, и про книгу жизни, и про солнечные часы и даже взглянем на обитель как на Солнечную систему. Мы посетим несколько соборов, заглянем в келью преподобного Сергия, при желании поднимемся на колокольню и, конечно, посетим резиденцию императоров в Лавре — Царские чертоги. Найдем окаменевший солнечный луч, иконы, выполненные королевской техникой, и двуглавого орла с герба России.

Увлекательное погружение в русскую культуру

В нашем путешествии по векам и эпохам мы будем открывать для себя историю всей страны через символы и образы Лавры. С моей помощью ребята и взрослые выяснят:

Какой материал для строительства был самым дорогим в 15 веке и где в обители его использовали;

Что такое язык колокола и почему он так удивляет иностранных гостей;

Какое животное охраняло династию Романовых и где оно притаилось на территории Троице-Сергиевой Лавры;

Почему в Лавру приходили пешком из Москвы даже цари и императоры;

Как в Древней Руси определяли имя младенца;

И где можно увидеть сочную «дыньку», которой украшали русские зодчие украшали храмы.

Организационные детали