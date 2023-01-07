Оказавшись в обители, вы получите карту — в ней по ходу экскурсии будут появляться ваши ответы на увлекательные вопросы, которые связаны с историями Лавры. А историй будет много! Вспомним и про царские дорожки, и про книгу жизни, и про солнечные часы и даже взглянем на обитель как на Солнечную систему. Мы посетим несколько соборов, заглянем в келью преподобного Сергия, при желании поднимемся на колокольню и, конечно, посетим резиденцию императоров в Лавре — Царские чертоги. Найдем окаменевший солнечный луч, иконы, выполненные королевской техникой, и двуглавого орла с герба России.
В нашем путешествии по векам и эпохам мы будем открывать для себя историю всей страны через символы и образы Лавры. С моей помощью ребята и взрослые выяснят: