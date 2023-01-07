В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей

Путешествие для детей и взрослых в мир каменного зодчества, русской истории и символики

Какая она — русская сказка, застывшая в камне? Приглашаю вас вместе открыть врата знаменитой обители и превратить посещение Троице-Сергиевой Лавры в увлекательное приключение для всей семьи.

Вы найдете животное династии Романовых и окаменевший солнечный луч, посетите Царские чертоги и старинные храмы. А нескучные задания помогут лучше запомнить истории Лавры.
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
В Троице-Сергиеву Лавру всей семьей
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Описание

Что вас ожидает

Троице-Сергиева Лавра в интерактивном формате

Оказавшись в обители, вы получите карту — в ней по ходу экскурсии будут появляться ваши ответы на увлекательные вопросы, которые связаны с историями Лавры. А историй будет много! Вспомним и про царские дорожки, и про книгу жизни, и про солнечные часы и даже взглянем на обитель как на Солнечную систему. Мы посетим несколько соборов, заглянем в келью преподобного Сергия, при желании поднимемся на колокольню и, конечно, посетим резиденцию императоров в Лавре — Царские чертоги. Найдем окаменевший солнечный луч, иконы, выполненные королевской техникой, и двуглавого орла с герба России.

Увлекательное погружение в русскую культуру

В нашем путешествии по векам и эпохам мы будем открывать для себя историю всей страны через символы и образы Лавры. С моей помощью ребята и взрослые выяснят:

  • Какой материал для строительства был самым дорогим в 15 веке и где в обители его использовали;
  • Что такое язык колокола и почему он так удивляет иностранных гостей;
  • Какое животное охраняло династию Романовых и где оно притаилось на территории Троице-Сергиевой Лавры;
  • Почему в Лавру приходили пешком из Москвы даже цари и императоры;
  • Как в Древней Руси определяли имя младенца;
  • И где можно увидеть сочную «дыньку», которой украшали русские зодчие украшали храмы.

Организационные детали

  • Для посещения храмов возьмите для девочек и женщин платки на голову
  • Посещение колокольни оплачивается дополнительно (по желанию)
  • Экскурсия адаптируется для взрослых и детей любого возраста

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле памятника преподобному Сергию на площади перед монастырем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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