Мои заказы

В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй

Путешествие для детей и взрослых в мир каменного зодчества, русской истории и символики
Какая она — русская сказка, застывшая в камне? Приглашаю вас вместе открыть врата знаменитой обители и превратить посещение Троице-Сергиевой лавры в увлекательное приключение для всей семьи.

Вы найдете животное династии Романовых и окаменевший солнечный луч, посетите Царские чертоги и старинные храмы. А нескучные задания помогут лучше запомнить истории лавры.
5
86 отзывов
В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй
В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй
В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй

Описание экскурсии

Троице-Сергиева лавра в интерактивном формате

Оказавшись в обители, вы получите карту — в ней по ходу экскурсии будут появляться ваши ответы на увлекательные вопросы, которые связаны с историями лавры. А историй будет много! Вспомним и про царские дорожки, и про книгу жизни, и про солнечные часы и даже взглянем на обитель как на Солнечную систему. Мы посетим несколько соборов, заглянем в келью преподобного Сергия, при желании поднимемся на колокольню и, конечно, посетим резиденцию императоров в лавре — Царские чертоги. Найдем окаменевший солнечный луч, иконы, выполненные королевской техникой, и двуглавого орла с герба России.

Увлекательное погружение в русскую культуру

В нашем путешествии по векам и эпохам мы будем открывать для себя историю всей страны через символы и образы лавры. С моей помощью ребята и взрослые выяснят:

  • Какой материал для строительства был самым дорогим в 15 веке и где в обители его использовали;
  • Что такое язык колокола и почему он так удивляет иностранных гостей;
  • Какое животное охраняло династию Романовых и где оно притаилось на территории Троице-Сергиевой лавры;
  • Почему в лавру приходили пешком из Москвы даже цари и императоры;
  • Как в Древней Руси определяли имя младенца;
  • И где можно увидеть сочную «дыньку», которой украшали русские зодчие украшали храмы.

Организационные детали

  • Важно: дополнительно оплачивается экскурсионая путёвка — 3000 ₽ за всю группу, дающая право посещения Лавры с индивидуальным гидом, не штатным от Паломнического Центра
  • Для посещения храмов возьмите для девочек и женщин платки на голову
  • Посещение колокольни оплачивается дополнительно (по желанию)
  • Экскурсия адаптируется для взрослых и детей любого возраста

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле памятника преподобному Сергию на площади перед монастырем
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 4669 туристов
Я — искусствовед. Уверена, любовь к истории рождается через её узнавание, любовь к искусству — через прикосновение к подлиннику. Город на древней земле Радонежья готов открыть вам свои были, тайны и сны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 86 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
3
1
2
1
Камышов
Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Анне за прекрасно проведённую экскурсию! Всё было очень интересно, увлекательно и познавательно. Материал был подан легко и доступно, с любовью к своему делу и вниманием
читать дальшеуменьшить

к слушателям. Особенно понравилось, что Анна не только отлично знает историю, но и умеет заинтересовать, создать приятную атмосферу и ответить на все вопросы. Благодаря такой подаче экскурсия оставила яркие впечатления и запомнится надолго. Большое спасибо за профессионализм, доброжелательность и замечательную работу.

Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Анне за прекрасно проведённую экскурсию! Всё было очень интересно, увлекательно и
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Если вы хотите насытиться духовно, вам обязательно нужно сходить с Анной на эту экскурсию. Интересно, информативно и доступно не только для взрослых, но и для детей. Мой ребенок от Анны в восторге!
Вам был полезен этот отзыв?
A
Культурное, эстетическое и познавательное удовольствие
Вам был полезен этот отзыв?
Вячеслав
Анна, замечательный экскурсовод! При всем желании не к чему придраться. Вежливая, приятная в общении с грамотной речью и отличной дикцией. Умеет органично сочетать в рассказе историю, религию и архитектуру. Провела
читать дальшеуменьшить

нас в такие места, о которых мы даже и не мечтали.
Отдельно стоит отметить следующий момент - мы из-за праздничных пробок сильно опоздали на экскурсию, но она нас мало того, что дождалась, но еще и провела экскурсию в полном объеме не сократив по времени. Разумеется приеду еще с новой группой!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Анна - удивительный человек - знающий, влюбленный в нашу историю и людей, которые ее делали, и умеющий влюбить нас, людей 21 века, в то и тех, кто по-настоящему является нашей национальной гордостью и нашим культурным кодом. Аня, спасибо огромное! От всей нашей группы.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Одна из лучших экскурсий. Анна кладезь знаний. Дети ни разу за несколько часов экскурсии не сказали, что они устали или им скучно. Да и взрослые в полном восторге. Очень рекомендую Анну.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Сергиева Посада

Похожие экскурсии на «В Троице-Сергиеву лавру всей семьёй»

Троице-Сергиева лавра - взгляд сквозь столетия
Пешая
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Троице-Сергиева лавра - взгляд сквозь столетия
Познакомиться с обителью через историю страны и мировую культуру
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7000 ₽ за всё до 7 чел.
Чудесная Лавра - детям
Пешая
1 час
12 отзывов
Билеты
Чудесная Лавра - детям
Увлекательная экскурсия в Сергиевом Посаде (билеты включены)
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:30
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
Пешая
2 часа
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сергиев Посад и Троице-Сергиева лавра: увидеть и понять (билеты включены)
Прикоснуться к святыням города и разобраться в истории главного монастыря России
Начало: На Блинной горе
21 авг в 13:00
23 авг в 13:00
2500 ₽ за человека
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Билеты
Троице-Сергиева лавра: сокровища Духовной академии
Открыть Сергиев Посад через его духовные реликвии и художественные практики (билеты включены)
Начало: У Царских чертогов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1600 ₽ за билет
У нас ещё много экскурсий в Сергиевом Посаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сергиевом Посаде
от 4900 ₽ за экскурсию