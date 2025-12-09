Что вас ожидает

Вы увидите храм Михаила Архангела.

Полюбуетесь домами, где жили Михаил Пришвин, Василий Розанов и Исаак Бабель.

Узнаете, какие дома в разное время принадлежали купцам, священникам, князьям, директорам заводов и художникам.

Исследуете архитектуру в стиле деревянного модерна с большими верандами и наличниками.

Пройдёте по тихим дачным улочкам и представите себе, какой здесь была жизнь в прошлом веке.

Услышите истории об известных гостях Сергиева Посада: Трубецких, Шереметьевых, Нарышкиных и многих других.

Насладитесь чаем из самовара и общением.

Организационные детали

Одна из улиц на нашем маршруте без асфальта, поэтому после дождя здесь бывают лужи — учитывайте это, выбирая обувь для прогулки.

Экскурсию для вас проведёт один из нас — Сергей или Дмитрий.