Приглашаем на прогулку по одному из самых уютных и нетуристических уголков Сергиева Посада — району Красюковке, где в разное время жили представители интеллигенции и купечества. Мы пройдём по тенистым улочкам, рассмотрим деревянное кружево домов. А завершим по-домашнему — чаепитием из самовара, как это было принято у дачников сто лет назад.
- Вы увидите храм Михаила Архангела.
- Полюбуетесь домами, где жили Михаил Пришвин, Василий Розанов и Исаак Бабель.
- Узнаете, какие дома в разное время принадлежали купцам, священникам, князьям, директорам заводов и художникам.
- Исследуете архитектуру в стиле деревянного модерна с большими верандами и наличниками.
- Пройдёте по тихим дачным улочкам и представите себе, какой здесь была жизнь в прошлом веке.
- Услышите истории об известных гостях Сергиева Посада: Трубецких, Шереметьевых, Нарышкиных и многих других.
- Насладитесь чаем из самовара и общением.
Одна из улиц на нашем маршруте без асфальта, поэтому после дождя здесь бывают лужи — учитывайте это, выбирая обувь для прогулки.
Экскурсию для вас проведёт один из нас — Сергей или Дмитрий.
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1400 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Школьники
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
У храма Архангела Михаила
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей и Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 10055 туристов
Мы команда местных гидов, Сергей и Дмитрий, сын и отец. За много лет работы мы поняли, что дети на экскурсии — главные помощники гида, поэтому скучать они не будут. А ещё у каждого поколения свои любимые темы для разговора. Во время прогулок для каждого мы найдём интересные истории.
