Дачные посиделки с самоваром в центре Сергиева Посада

Полюбоваться деревянными домами в стиле русского узорочья и узнать о дореволюционной жизни
Приглашаем на прогулку по одному из самых уютных и нетуристических уголков Сергиева Посада — району Красюковке, где в разное время жили представители интеллигенции и купечества. Мы пройдём по тенистым улочкам, рассмотрим деревянное кружево домов. А завершим по-домашнему — чаепитием из самовара, как это было принято у дачников сто лет назад.
Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы увидите храм Михаила Архангела.
  • Полюбуетесь домами, где жили Михаил Пришвин, Василий Розанов и Исаак Бабель.
  • Узнаете, какие дома в разное время принадлежали купцам, священникам, князьям, директорам заводов и художникам.
  • Исследуете архитектуру в стиле деревянного модерна с большими верандами и наличниками.
  • Пройдёте по тихим дачным улочкам и представите себе, какой здесь была жизнь в прошлом веке.
  • Услышите истории об известных гостях Сергиева Посада: Трубецких, Шереметьевых, Нарышкиных и многих других.
  • Насладитесь чаем из самовара и общением.

Организационные детали

Одна из улиц на нашем маршруте без асфальта, поэтому после дождя здесь бывают лужи — учитывайте это, выбирая обувь для прогулки.
Экскурсию для вас проведёт один из нас — Сергей или Дмитрий.

в воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1400 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Школьники1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У храма Архангела Михаила
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Дмитрий
Сергей и Дмитрий — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провёл экскурсии для 10055 туристов
Мы команда местных гидов, Сергей и Дмитрий, сын и отец. За много лет работы мы поняли, что дети на экскурсии — главные помощники гида, поэтому скучать они не будут. А ещё у каждого поколения свои любимые темы для разговора. Во время прогулок для каждого мы найдём интересные истории.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

