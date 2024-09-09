Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Сергиева Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Сергиевом Посаде, цены от 5 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
На машине
33 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
Лучший выбор
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
«Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным речек Вондиги, Кончуры и Копнинки, по главной улице Сергиева Посада»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
от 5 800 за человека
По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
На машине
7 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
«Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным речек Вондиги и Кончуры, по главной улице Сергиева Посада»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от 5 300 за всё до 3 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Узнать всё самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг неё
«Будем гулять по улицам и шаг за шагом раскрывать основные вехи истории города и Троице-Сергиева монастыря — того самого, где писал свои иконы Андрей Рублёв, крестился Иван Грозный и прятался от бояр Пётр Первый»
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
8 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
  2. По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
  3. Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Черниговский скит
  4. Троицкий собор
  5. Успенский Собор
  6. Старый город
  7. Гремячий ключ
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в сентябре 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 300 до 8 600. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сергиева Посада. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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