Д Денис По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей Все прошло просто отлично! Очень интересно, содержательно Познавательно. Отдельно понравился ГАЗ69 Рекомендуем!

О Ольга По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей Спасибо Евгению за душевную прогулку с ветерком и видами! И интересные истории про город послушали, и пофоткались, и просто кайфанули в кабриолете! Рекомендую;)

Е Екатерина По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей Лёгкая экскурсия с ветерком! Побывали в очень красивых и живописных местах.

L Leonid По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете Хорошая познавательная обзорка даже для тех кто не раз уже был в Посаде.

О Ольга По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете Прекрасно организованная экскурсия на необычном автомобиле. Замечательный, увлеченный и внимательный экскурсовод, который рассказал массу захватывающих фактов о городе и автомобиле. Мы были в восторге. Спасибо!