1.5 часа
Индивидуальная
Лучший выборПутешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
«Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным речек Вондиги, Кончуры и Копнинки, по главной улице Сергиева Посада»
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
от 5 800₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 7 чел.
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
«Мы проедем по крутым переулкам Старого города, по набережным речек Вондиги и Кончуры, по главной улице Сергиева Посада»
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
от 5 300₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра: обзорная экскурсия
Узнать всё самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг неё
«Будем гулять по улицам и шаг за шагом раскрывать основные вехи истории города и Троице-Сергиева монастыря — того самого, где писал свои иконы Андрей Рублёв, крестился Иван Грозный и прятался от бояр Пётр Первый»
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
8 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис9 сентября 2024Все прошло просто отлично! Очень интересно, содержательно Познавательно. Отдельно понравился ГАЗ69 Рекомендуем!
- ООльга20 августа 2024Спасибо Евгению за душевную прогулку с ветерком и видами! И интересные истории про город послушали, и пофоткались, и просто кайфанули в кабриолете! Рекомендую;)
- ЕЕкатерина17 августа 2024Лёгкая экскурсия с ветерком! Побывали в очень красивых и живописных местах.
- LLeonid21 июня 2024Хорошая познавательная обзорка даже для тех кто не раз уже был в Посаде.
- ООльга6 ноября 2023Прекрасно организованная экскурсия на необычном автомобиле. Замечательный, увлеченный и внимательный экскурсовод, который рассказал массу захватывающих фактов о городе и автомобиле. Мы были в восторге. Спасибо!
- ЯЯна3 ноября 2023Экскурсия понравилась. Спасибо. Жаль,подвела погода.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в сентябре 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 5 300 до 8 600. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Сергиева Посада. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод