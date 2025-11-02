С Светлана Экскурсию проводила Ксения. Мы остались очень довольны. Приятная манера подачи информации, внимательность к нам и нашим вопросам - все это Ксения. Буквально, открыв рот, мы следовали за ней по Лавре. Всё, начиная с истории России, и заканчивая конкретными историями людей далекого и близкого прошлого. Просто класс!

М Макаров Большое спасибо Ксении за обзорную прогулку по Троице-Сергиевой лавре! С большим интересом слушали ее подробный рассказ об истории лавры, преподобном Сергии, его последователях, открыли для себя много исторических событий, которые в разные периоды происходили в нашей стране. Еще раз большое спасибо!

Е Елена Спасибо огромное гиду Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре!!! Информация воспринималась легко и запомнилась, а это очень важно!!! СПАСИБО!!!

Г Галина Понравилось все, особенно гид. Узнали много интересных фактов о Лавре.

И Ирина Очень рады, что были на этой экскурсии, послушали Ксению. Очень приятный знающий экскурсовод, ее интересно и хочется слушать. Человек много знает и хорошо излагает информацию. Большое ей спасибо, однозначно рекомендую гостям Лавры эту экскурсию!

Т Татьяна Очень понравилась экскурсия по Лавре, объемно, познавательно, легко было воспринимать информацию, очень понравилось убранство Трапезной

И Ирина Добрый день, очень понравилась экскурсия. Очень хороший и интересный экскурсовод Сергей. Спасибо ему за интересный рассказ

Н Наталья Прекрасный экскурсовод Ксения показала Свято-Троицкую СергиевуЛавру во всем её величии, рассказала историю Сергия Радонежского. Очень интересно и познавательнл

В Вера Вновь побывали в Сергиевом Посаде. С большим удовольствием послушали увлекательный рассказ о Лавре, о Сергие Радонежском, о переплетении истории лавры и России. Наш экскурсовод, Ксения, очень увлекательно всё рассказала. Большое ей спасибо.

Мне и мужу очень понравилось.

Е Елена Очень интересная экскурсия (особенно для тех, кто не знает историю Лавры). Прекрасный экскурсовод с правильной речью. Экскурсия рассчитана на взрослых людей.

А Александр Экскурсия была замечательная! Очень интересно, познавательно! Гид Ксения не просто знает вопросы истории, православия, но и любит свою работу. Большая ей благодарность!

В Валерий Экскурсия очень понравилась! Гид Сергей очень интересно и неординарно рассказывал события истории! Советуем всем Сергея!

О Ольга Встретились с Ксенией у входа в Лавру. Были тут впервые я и дети 11 и 9 лет.

Достойный, интеллигентный экскурсовод. Пунктуальна и вежлива.

Без Ксении не узнали бы и половины истории.

Берите с собой бутылочки для воды из источника.

В трапезной цены более менее и можно покушать.