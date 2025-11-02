Предлагаем вам прогуляться по территории Троице-Сергиевой Лавры — самого большого мужского монастыря Русской православной церкви.
Мы осмотрим её достопримечательности и поговорим об истории обители, а также о её основателе — преподобном Сергии Радонежском.
Мы осмотрим её достопримечательности и поговорим об истории обители, а также о её основателе — преподобном Сергии Радонежском.
Описание экскурсииПриглашаю вас на экскурсию по территории Троице-Сергиевой Лавры — крупнейшего мужского монастыря Русской православной церкви. Я не только покажу вам достопримечательности Лавры, но и расскажу историю величественной обители. Конечно, поговорим и об основателе объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — преподобном Сергии Радонежском. Подробнее об экскурсии Мы посетим главный и древнейший храм монастыря — Троицкий собор, возведенный Никоном Радонежским. Вы увидите иконостас Андрея Рублева и услышите историю его историю. Кроме того, я покажу Колокольню XVIII века и поясню, почему раньше ее называли «пасхальной свечой» и при каких обстоятельствах в 1930-м году с нее были сброшены и разбиты колокола. Я расскажу, как называли лавру жители XIX века и почему Ключевский сказал, что именно здесь берет начало нравственное возрождение Руси после татаро-монгольского ига. А также покажу важнейшие места монастыря: Трапезную палату, Патриаршие покои, захоронение двух патриархов Русской Церкви, самый большой действующий колокол мира и Успенский собор — копию одноименного храма в Кремле. Посетим и самое старое русское учебное заведение — Московскую Духовную Академию. Вы узнаете о жизни студентов: сколько учатся, кем могут работать потом, что нужно для поступления и многое другое.
Суббота, воскресенье и праздники
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
2 ноя 2025
Экскурсию проводила Ксения. Мы остались очень довольны. Приятная манера подачи информации, внимательность к нам и нашим вопросам - все это Ксения. Буквально, открыв рот, мы следовали за ней по Лавре. Всё, начиная с истории России, и заканчивая конкретными историями людей далекого и близкого прошлого. Просто класс!
М
Макаров
23 окт 2025
Большое спасибо Ксении за обзорную прогулку по Троице-Сергиевой лавре! С большим интересом слушали ее подробный рассказ об истории лавры, преподобном Сергии, его последователях, открыли для себя много исторических событий, которые в разные периоды происходили в нашей стране. Еще раз большое спасибо!
Е
Елена
20 окт 2025
Спасибо огромное гиду Сергею за очень интересную и познавательную экскурсию по Лавре!!! Информация воспринималась легко и запомнилась, а это очень важно!!! СПАСИБО!!!
Г
Галина
19 окт 2025
Понравилось все, особенно гид. Узнали много интересных фактов о Лавре.
И
Ирина
27 сен 2025
Очень рады, что были на этой экскурсии, послушали Ксению. Очень приятный знающий экскурсовод, ее интересно и хочется слушать. Человек много знает и хорошо излагает информацию. Большое ей спасибо, однозначно рекомендую гостям Лавры эту экскурсию!
Т
Татьяна
20 сен 2025
Очень понравилась экскурсия по Лавре, объемно, познавательно, легко было воспринимать информацию, очень понравилось убранство Трапезной
И
Ирина
8 сен 2025
Добрый день, очень понравилась экскурсия. Очень хороший и интересный экскурсовод Сергей. Спасибо ему за интересный рассказ
Н
Наталья
12 авг 2025
Прекрасный экскурсовод Ксения показала Свято-Троицкую СергиевуЛавру во всем её величии, рассказала историю Сергия Радонежского. Очень интересно и познавательнл
В
Вера
2 авг 2025
Вновь побывали в Сергиевом Посаде. С большим удовольствием послушали увлекательный рассказ о Лавре, о Сергие Радонежском, о переплетении истории лавры и России. Наш экскурсовод, Ксения, очень увлекательно всё рассказала. Большое ей спасибо.
Мне и мужу очень понравилось.
Мне и мужу очень понравилось.
Е
Елена
31 июл 2025
Очень интересная экскурсия (особенно для тех, кто не знает историю Лавры). Прекрасный экскурсовод с правильной речью. Экскурсия рассчитана на взрослых людей.
А
Александр
27 июл 2025
Экскурсия была замечательная! Очень интересно, познавательно! Гид Ксения не просто знает вопросы истории, православия, но и любит свою работу. Большая ей благодарность!
В
Валерий
21 июл 2025
Экскурсия очень понравилась! Гид Сергей очень интересно и неординарно рассказывал события истории! Советуем всем Сергея!
А
Анжела
15 июл 2025
Всё отлично. Особое спасибо за то, что заселили раньше указанного времени. Хозяин все время на связи, подробная инструкция при заселении. Спасибо, будем рады вернуться
О
Ольга
17 июн 2025
Встретились с Ксенией у входа в Лавру. Были тут впервые я и дети 11 и 9 лет.
Достойный, интеллигентный экскурсовод. Пунктуальна и вежлива.
Без Ксении не узнали бы и половины истории.
Берите с собой бутылочки для воды из источника.
В трапезной цены более менее и можно покушать.
Достойный, интеллигентный экскурсовод. Пунктуальна и вежлива.
Без Ксении не узнали бы и половины истории.
Берите с собой бутылочки для воды из источника.
В трапезной цены более менее и можно покушать.
С
Светлана
16 июн 2025
Экскурсией остались довольны, немного подкачала погода (был небольшой дождь). У нас была пешеходная ознакомительная экскурсия по Троице-Сергиевой лавре. Ксения интересно рассказала об истории жизни Сергия Радонежского, о храмах на территории лавры. Экскурсия была очень познавательной и интересной.
