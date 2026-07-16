Многоликий Сергиев Посад: скульптура и живопись Радонежья (всё включено)
Увидеть архитектуру города, насладиться натюрмортами и выпить иван-чай с посадскими баранками
В Сергиевом Посаде искусство живёт на улицах и в мастерских. Вы увидите необычные городские памятники и монументальную архитектуру Черниговского скита.
В галерее «АртБаза» познакомитесь с коллекцией художников Радонежья, узнаете секреты их работы и увидите артефакты из мастерских. А ещё — распишете почтовую открытку и сыграете в тематические настольные игры.
Описание экскурсии
Памятник Петру и Февронье Муромским — символ семьи, любви и верности.
Памятник Владимиру Загорскому. В его честь наш город носил имя с 1930 до 1991 года.
Памятник создателям ядерного щита. Он символизирует единство духовной веры и воинской доблести.
Памятник Пришвину. «Я нашёл себе любимое дело: искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой».
Памятник инженеру и рабочему. Жанровая скульптура, которую посвятили людям, внёсшим вклад в развитие и становление страны.
Музей «Художники Радонежья». В галерее «АртБаза» я расскажу о живописцах и скульпторах Сергиева Посада и района. Перед вами откроется новый мир творческих людей, вы узнаете секреты создания их шедевров и познакомитесь с картинами:
Николая Барченкова — «певец Троице-Сергиевой лавры»
Станислава Гончарова — яркого представителя русского авангарда
Валерия Секрета — тонкого мастера лирического «пейзажа настроения»
Ивана Харченко — мастера горячего батика — масштабных панно на ткани с историко‑философскими сюжетами
Раскрашивание почтовой открытки с видами города. Вы сможете сразу её отправить.
Настольные игры или квиз по искусству. А ещё мы будем пить чай с посадскими баранками и конфетами «Посадская коровка».
Организационные детали
В стоимость экскурсии входит: трансфер на Cadillac SRX, посещение арт-галереи, открытка и чай с баранками.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Сергиевом Посаде, очень люблю свой город и хочу делиться этой любовью с теми, кто приезжает к нам в гости. Я глубоко убеждена: каждый раз, когда человек прикасается читать дальшеуменьшить
к красоте — будь то природа, архитектура, живопись или скульптура, — он наполняется светом и уносит его в свою повседневную жизнь.
Я представляю частную художественную галерею. Мы провели больше ста двадцати выставок, объединяли города и страны. За каждой картиной — своя история и энергетика. Я много общалась с авторами, и их рассказы открыли мне новые грани, которыми теперь хочется делиться с вами. Но я показываю не только галерею. В нашем городе есть та душевность и гостеприимство, которые путешественники так ценят в малых городах России.
Мне важно дарить людям эмоции и живое общение. Когда вы стоите перед картиной или городской скульптурой, наполняетесь спокойствием, ощущением вечности и красоты. А истории художников пробуждают уважение к их стремлению делать мир лучше и гармоничнее.
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