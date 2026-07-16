В Сергиевом Посаде искусство живёт на улицах и в мастерских. Вы увидите необычные городские памятники и монументальную архитектуру Черниговского скита. В галерее «АртБаза» познакомитесь с коллекцией художников Радонежья, узнаете секреты их работы и увидите артефакты из мастерских. А ещё — распишете почтовую открытку и сыграете в тематические настольные игры.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Сергиевом Посаде

Описание экскурсии

Памятник Петру и Февронье Муромским — символ семьи, любви и верности.

Памятник Владимиру Загорскому. В его честь наш город носил имя с 1930 до 1991 года.

Памятник создателям ядерного щита. Он символизирует единство духовной веры и воинской доблести.

Памятник Пришвину. «Я нашёл себе любимое дело: искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой».

Памятник инженеру и рабочему. Жанровая скульптура, которую посвятили людям, внёсшим вклад в развитие и становление страны.

Музей «Художники Радонежья». В галерее «АртБаза» я расскажу о живописцах и скульпторах Сергиева Посада и района. Перед вами откроется новый мир творческих людей, вы узнаете секреты создания их шедевров и познакомитесь с картинами:

Николая Барченкова — «певец Троице-Сергиевой лавры»

Станислава Гончарова — яркого представителя русского авангарда

Валерия Секрета — тонкого мастера лирического «пейзажа настроения»

Ивана Харченко — мастера горячего батика — масштабных панно на ткани с историко‑философскими сюжетами

Раскрашивание почтовой открытки с видами города. Вы сможете сразу её отправить.

Настольные игры или квиз по искусству. А ещё мы будем пить чай с посадскими баранками и конфетами «Посадская коровка».

Организационные детали

В стоимость экскурсии входит: трансфер на Cadillac SRX, посещение арт-галереи, открытка и чай с баранками.