4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Сергиев Посад не только знаменит своей лаврой, основанной преподобным Сергием.
Этот город хранит в себе множество историй, начиная от суровых времен Московской Руси и до наших дней.
Во время экскурсии вы узнаете читать дальшеуменьшить
о захватывающих событиях, которые формировали лицо города, об его оборонительных сооружениях, которые веками защищали его от врагов, и о великих людях, оставивших свой след в истории Сергиева Посада.
Посещение Пафнутьевого сада и Старой гостиницы у пруда позволит вам насладиться живописными видами и узнать, как развитие города отражалось на его архитектуре. Экскурсия пешеходная, так что выбирайте удобную обувь.
Мы не посещаем лавру в рамках экскурсии, но вы получите полезные советы для путешественников, включая места для отдыха и перекуса.
Откройте для себя Сергиев Посад с новой стороны, погрузитесь в его уникальную атмосферу истории и культуры
Май, июнь, июль, август и сентябрь - лучшие месяцы для посещения Сергиева Посада. В это время года можно в полной мере насладиться прогулками по городу и его живописными видами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Троице-Сергиева лавра
Смотровая площадка на Блинной горе
Пафнутьев сад
Старая гостиница
Памятники Сергию Радонежскому
Памятники Петру и Февронии
Памятники защитникам лавры
Описание экскурсии
Посадские хроники
Вы познакомитесь с летописью города, которая неразрывно связана с появлением лавры. Но я расскажу не только о святой обители, но и о том, как развивался город и «обрастал» слободами, как оборонялся от врагов, как пережил годы советской власти. Со смотровой площадки на Блинной горе вы полюбуетесь главной достопримечательностью, а вблизи рассмотрите её стены и башни. Я расскажу об обороне монастыря, раскрою секреты старинных укреплений и объясню, как защищали обитель во время ВОВ. Также покажу многочисленные подворья и церкви, корпуса академии. Мы пройдем мимо уютного Пафнутьевого сада и осмотрим Старую гостиницу у живописного пруда: её строительство стало реакцией на возросшее значение города.
Подвижники и знаменитые горожане
Вы также увидите памятники Сергию Радонежскому, Петру и Февронии, защитникам лавры. Кроме этих личностей, я расскажу о священнослужителе и философе Павле Флоренском и о том, насколько он значим для нашего города. А также о великих князьях и правителях, посещавших Сергиев Посад. Интерес к лавре не утихал даже в советское время: сюда часто привозили иностранцев. И сегодня город растет и развивается: мы поговорим о том, какое будущее ожидает Сергиев Посад и как он становится центром не только русского, но и мирового Православия.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Экскурсия не предполагает посещение лавры — это обговаривается отдельно в переписке
Я также покажу вам, где можно перекусить, отдохнуть, заночевать и дам полезные советы для путешественников
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5031 туриста
Я аттестованный гид в Московской и Владимирской областям, провожу экскурсии в Сергиевом Посаде, его окрестностях и Александрове.
Начинал с преподавания истории в колледже игрушки и православном интернате. Интерес к церковной жизни, читать дальшеуменьшить
народной культуре и истории со временем привёл меня к профессии экскурсовода — сначала в Троице-Сергиеву лавру, а затем и к другим местам, каждое из которых хранит свои святыни, историю и тайны.
Буду рад познакомить с ними и воцерковлённых паломников, и любителей культурного наследия России, и тех, кто хочет интересно и с пользой отдохнуть в значимых местах страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юрий
Роман, оказался очень интересным и знающим тему рассказчиком. Видно что любит свое дело и очень хорошо разбирается в фактах. с ним оказалось очень интересно провести время. всем рекомендую обращаться к нему для проведения экскурсий. мы защищали у него две и не пожалели. спасибо большое
Роман
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, рад был познакомить вас с Сергиевым Посадом!
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Алексей
Сегодня были на обзорной экскурсии по Сергиев Посад с гидом Романом — получили огромное удовольствие. Редко встречается экскурсовод с настолько глубоким знанием города, его истории, традиций и местных особенностей.
Роман рассказывает живо читать дальшеуменьшить
и увлекательно, не сухими фактами, а с пониманием контекста и смысла происходивших событий. История Сергиева Посада, Троице-Сергиевой лавры, духовных и культурных традиций подаётся структурированно, логично и с большим количеством интересных деталей, которые сложно найти в обычных путеводителях.
Отдельно хочется отметить умение держать внимание группы, подробно отвечать на вопросы и гибко подстраиваться под интересы слушателей. Экскурсия прошла на одном дыхании и оставила очень цельное и глубокое впечатление.
Смело рекомендуем Романа всем, кто хочет не просто прогуляться по городу, а действительно понять и почувствовать Сергиев Посад
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Марина
Очень эрудированный гид. Много интересного и познавательного материала в процессе экскурсии. Хорошая подача. Нам все понравилось
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Дмитрий
Хочу выразить Роману огромную благодарность и, честно говоря, сказать ему отдельное «простите» за наши приключения. Мы умудрились перепутать и даты, и место встречи — полный набор туристического «дня сурка». Но читать дальшеуменьшить
Роман не просто отнесся к этому с пониманием, он спас нашу поездку! Он мгновенно сориентировался, подстроился под нас и перестроил весь маршрут так, чтобы мы ничего не потеряли, а наоборот — получили максимум впечатлений, несмотря на наш хаос.
Это настоящий профессионал своего дела. Он не просто экскурсовод, а историк до мозга костей, который блестяще знает материал. Роман показал нам такие детали и исторические контексты, которые самостоятельно не найти в интернете.
Роман — супер-гид, который профессионально решает любые неожиданности и дарит отличное настроение. Спасибо ему огромное за выдержку, профессионализм, душевность и за фото-советы — Роман знает все волшебные ракурсы города! Вернемся обязательно на другие его экскурсии.
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Татьяна
Уже не первый раз гуляем по Сергиеву Посаду с Романом. Всегда всё прекрасно.
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З
Зарипова
Спасибо Роману! Программа была интересной взрослым и детям 12,18 лет. Мы узнали много исторических фактов. Экскурсия была как познавательной так и душевной!
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