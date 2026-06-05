4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

о захватывающих событиях, которые формировали лицо города, об его оборонительных сооружениях, которые веками защищали его от врагов, и о великих людях, оставивших свой след в истории Сергиева Посада. Посещение Пафнутьевого сада и Старой гостиницы у пруда позволит вам насладиться живописными видами и узнать, как развитие города отражалось на его архитектуре. Экскурсия пешеходная, так что выбирайте удобную обувь. Мы не посещаем лавру в рамках экскурсии, но вы получите полезные советы для путешественников, включая места для отдыха и перекуса. Откройте для себя Сергиев Посад с новой стороны, погрузитесь в его уникальную атмосферу истории и культуры

Описание экскурсии

Посадские хроники

Вы познакомитесь с летописью города, которая неразрывно связана с появлением лавры. Но я расскажу не только о святой обители, но и о том, как развивался город и «обрастал» слободами, как оборонялся от врагов, как пережил годы советской власти.

Со смотровой площадки на Блинной горе вы полюбуетесь главной достопримечательностью, а вблизи рассмотрите её стены и башни. Я расскажу об обороне монастыря, раскрою секреты старинных укреплений и объясню, как защищали обитель во время ВОВ. Также покажу многочисленные подворья и церкви, корпуса академии. Мы пройдем мимо уютного Пафнутьевого сада и осмотрим Старую гостиницу у живописного пруда: её строительство стало реакцией на возросшее значение города.

Подвижники и знаменитые горожане

Вы также увидите памятники Сергию Радонежскому, Петру и Февронии, защитникам лавры. Кроме этих личностей, я расскажу о священнослужителе и философе Павле Флоренском и о том, насколько он значим для нашего города. А также о великих князьях и правителях, посещавших Сергиев Посад. Интерес к лавре не утихал даже в советское время: сюда часто привозили иностранцев. И сегодня город растет и развивается: мы поговорим о том, какое будущее ожидает Сергиев Посад и как он становится центром не только русского, но и мирового Православия.

Организационные детали