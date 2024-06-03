Музеи и искусство Сергиева Посада

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Сергиевом Посаде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сергиев Посад сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
«Вы посетите музей икон и церковного искусства, расположенный в историческом здании Царских чертогов на территории Московской духовной академии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500 за всё до 10 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
78 отзывов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
«Кроме того, я расскажу об известнейших жителях Сергиева Посада, лучших музеях и тематических кафе города, которые украсят ваши будущие поездки в Лавру»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
Святыни Радонежской земли
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Путешествие по святыням Радонежской земли: от Хотьковского монастыря до села Радонеж
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России
Начало: В Сергиевом Посаде
«Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России»»
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
7 200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Влада
    3 июня 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
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    чтобы почувствовать энергию места, но при этом нам никто не мешал. Наш гид Дмитрий рассказал много фактов, которые удивили. Получили огромное удовольствие. Однозначно порекомендуем друзьям гида и место.

  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
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    было задумано. Много информации, очень интересно и познавательно. Алексей рассказывает со знанием материала и конечно отвечает на вопросы. Пересказать экскурсию, к сожалению, невозможно… В какой-то мере это маленькое путешествие в духовную жизнь, но с красивыми природными пейзажами. Мы остались очень довольны, большое спасибо!!! Желаем Алексею новых интересных идей! А теперь несколько слов от второй половинки. Экскурсия очень живописная. Рассказчик Алексей великолепный, знание истории, замечательные виды, любовь к этому чудесному краю, в котором он живёт и работает никого не оставит равнодушным. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным
  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Экскурсия с Дмитрием была замечательной. Дмитрий шёл навстречу нам во всем. Начал экскурсию раньше, уточнил каким временем мы располагаем и
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    что хотим услышать и посмотреть. Поэтому экскурсия для нас была абсолютно индивидуальной. Музей икон просто потряс нас всех. Интересный рассказчик, адаптирует материал для людей без исторического и искусствоведческого образования. Обаятельный и приятный человек. Большое спасибо!

  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Большое спасибо Алексею. Маршрут, который он предлагает, уникален. Очень интересно познакомиться со святынями в окрестностях Сергиева Посада. Сам Алексей очень
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    добросердечный, приятный в общении, глубоко интересующийся историей и богословием. Экскурсия заняла чуть больше заявленного времени. Мы получили большой объём интересной информации. Впечатления не отпускают четвёртый день. Я уже заказала рекомендованную Алексеем книгу о Сергие Радонежском из серии ЖЗЛ. СПАСИБО большое Алексей за Ваш профессионализм, за то, что Вы такой настоящий. Обязательно будем рекомендовать именно эту экскурсию друзьям.

  • О
    Олег
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Очень рекомендую
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Святыни Радонежской земли
    Ольга,Спасибо за экскурсию!!! Очень грамотный, любящий свое дело гид. Хотя с погодой не очень повезло(резко похолодало и сильный холодный ветер), впечатления от экскурсии выше всяких похвал. 👍👍👍
  • И
    Ирина
    24 марта 2024
    Сергиев Посад сквозь столетия
    Дмитрию огромное спасибо от нашей большой разновозрастной компании за интересную и увлекательную экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2023
    Святыни Радонежской земли
    Ольга- настоящий профессионал. Грамотно структурированный, понятный и насыщенный рассказ, перемежающийся цитатами классиков, посещением храмов и музеев. Очень уютный монастырь Хотьково, интересный маленький музей, святой источник. Экскурсия была интересной и неутомительной.
  • С
    Сергей
    26 февраля 2023
    Святыни Радонежской земли
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Узнали много нового. Всем советую.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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