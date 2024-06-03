1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
«Вы посетите музей икон и церковного искусства, расположенный в историческом здании Царских чертогов на территории Московской духовной академии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
«Кроме того, я расскажу об известнейших жителях Сергиева Посада, лучших музеях и тематических кафе города, которые украсят ваши будущие поездки в Лавру»
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по святыням Радонежской земли: от Хотьковского монастыря до села Радонеж
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России
Начало: В Сергиевом Посаде
«Флоренский назвал Троицкую лавру и Радонежский край «живым музеем России»»
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
7 200₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВлада3 июня 2024Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
- ММихаил30 мая 2024Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
- ЕЕкатерина19 мая 2024Экскурсия с Дмитрием была замечательной. Дмитрий шёл навстречу нам во всем. Начал экскурсию раньше, уточнил каким временем мы располагаем и
- ООльга10 мая 2024Большое спасибо Алексею. Маршрут, который он предлагает, уникален. Очень интересно познакомиться со святынями в окрестностях Сергиева Посада. Сам Алексей очень
- ООлег10 мая 2024Очень рекомендую
- ООльга2 мая 2024Ольга,Спасибо за экскурсию!!! Очень грамотный, любящий свое дело гид. Хотя с погодой не очень повезло(резко похолодало и сильный холодный ветер), впечатления от экскурсии выше всяких похвал. 👍👍👍
- ИИрина24 марта 2024Дмитрию огромное спасибо от нашей большой разновозрастной компании за интересную и увлекательную экскурсию.
- ЮЮлия19 апреля 2023Ольга- настоящий профессионал. Грамотно структурированный, понятный и насыщенный рассказ, перемежающийся цитатами классиков, посещением храмов и музеев. Очень уютный монастырь Хотьково, интересный маленький музей, святой источник. Экскурсия была интересной и неутомительной.
- ССергей26 февраля 2023Очень интересная и познавательная экскурсия. Узнали много нового. Всем советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 7 200. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Сергиевом Посаде на 2024 год по теме «Музеи», 115 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август