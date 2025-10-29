Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Сергиевом Посаде, цены от 1000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сергиев Посад сквозь столетия
Пешая
2 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: На площади перед Лаврой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Присоединяйтесь к Фаролеро и откройте для себя уникальные истории и легенды Сергиева Посада. Удивительные факты и неожиданные открытия ждут вас
Начало: У Белого пруда
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 дек в 19:30
2500 ₽ за человека
Сергиев Посад в деталях
Пешая
1 час
28 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 13:30
14 дек в 13:30
21 дек в 13:30
1000 ₽ за человека
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
На машине
1 час
28 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
На машине
6.5 часов
-
5%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
Погрузиться в мир церковной истории и искусства (из Сергиева Посада)
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    29 октября 2025
    Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
    Замечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видами.
    Огромное спасибо Сергею за внимание, заботу о пожилых гостях и отличное владение материалом. Побольше бы таких гидов👍
    От души рекомендуем эту экскурсию!
    Замечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видамиЗамечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видами

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Сергиев Посад сквозь столетия
  2. Сергиев Посад с Фаролеро
  3. Сергиев Посад в деталях
  4. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
  5. Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  3. Успенский Собор
  4. Троицкий собор
  5. Старый город
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Набережная
  8. Гремячий ключ
  9. Черниговский скит
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в декабре 2025
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1000 до 14 250 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Сергиевом Посаде на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 136 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль