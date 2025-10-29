Индивидуальная
до 10 чел.
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: На площади перед Лаврой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад с Фаролеро
Присоединяйтесь к Фаролеро и откройте для себя уникальные истории и легенды Сергиева Посада. Удивительные факты и неожиданные открытия ждут вас
Начало: У Белого пруда
Расписание: в пятницу и субботу в 19:30
Завтра в 19:30
13 дек в 19:30
2500 ₽ за человека
Групповая
до 25 чел.
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 13:30
14 дек в 13:30
21 дек в 13:30
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по земле святого Сергия - с художником и реставратором
Погрузиться в мир церковной истории и искусства (из Сергиева Посада)
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
14 250 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
- ССветлана29 октября 2025Замечательное путешествие по земле святого Сергия, насыщенное историческими фактами, увлекательными рассказами и волшебными видами.
Огромное спасибо Сергею за внимание, заботу о пожилых гостях и отличное владение материалом. Побольше бы таких гидов👍
От души рекомендуем эту экскурсию!
