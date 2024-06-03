1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
30 минут
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и
- ЕЕкатерина3 июня 2024Интересно, динамично, необычно👍🏻
- ИИрина2 июня 2024Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
- ММихаил30 мая 2024Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
- ЕЕлена28 мая 2024Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
- ЕЕвгения22 мая 2024Очень легкая, веселая и интересная поездка по городу! За 1,5 осмотрели все достопримечательности, Лавру со всех сторон, маленькие старые деревянные домики. Послушали интересную экскурсию и просто прекрасно провели время! Спасибо большое! Рекомендую!
- ООльга10 мая 2024Большое спасибо Алексею. Маршрут, который он предлагает, уникален. Очень интересно познакомиться со святынями в окрестностях Сергиева Посада. Сам Алексей очень
- ООлег10 мая 2024Очень рекомендую
- ММихаил8 мая 2024Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду и скитам очень понравилась. Сергей - знаток и патриот своего родного города. Эрудированный экскурсовод, хороший рассказчик и очень приятный доброжелательный собеседник. Однозначно рекомендуем. Михаил и Ирина из Москвы.
- ООльга2 мая 2024Ольга,Спасибо за экскурсию!!! Очень грамотный, любящий свое дело гид. Хотя с погодой не очень повезло(резко похолодало и сильный холодный ветер), впечатления от экскурсии выше всяких похвал. 👍👍👍
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На машине»
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