Экскурсии по Сергиеву Посаду на машине с гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «На машине» в Сергиевом Посаде, цены от 3 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Популярное предложение
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 990 за всё до 4 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
19 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
78 отзывов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
6 отзывов
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750 за всё до 7 чел.
Сергиев Посад изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
50 отзывов
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890 за всё до 4 чел.
По местам Сергия Радонежского
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и
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    отдельных строениях. Остановки на смотровых площадках и святого источника. Очень рекомендую экскурсию. Помимо исторических фактов, вам расскажут куда ещё сходить помимо Лавры, о музеях и кафе. Станет понятно, как расположены улицы, и как лучше составить свой маршрут для последующих пеших прогулок.

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Интересно, динамично, необычно👍🏻
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
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    при обсуждении маршрута, были учтены все наши пожелания. Экскурсия проходила в комфортном темпе и дружественной атмосфере. Время пролетело совершенно незаметно. Дополнительным бонусом стали шикарные фотографии при заходящих лучах солнца с лучших локаций Сергиева Посада✨ Дмитрий - приятный мужчина и очень интересный собеседник! Нас покорила его стильная манера ведения экскурсии, оставив приятное послевкусие! Спасибо! Ирина и Мария 🤗

  • М
    Михаил
    30 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
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    было задумано. Много информации, очень интересно и познавательно. Алексей рассказывает со знанием материала и конечно отвечает на вопросы. Пересказать экскурсию, к сожалению, невозможно… В какой-то мере это маленькое путешествие в духовную жизнь, но с красивыми природными пейзажами. Мы остались очень довольны, большое спасибо!!! Желаем Алексею новых интересных идей! А теперь несколько слов от второй половинки. Экскурсия очень живописная. Рассказчик Алексей великолепный, знание истории, замечательные виды, любовь к этому чудесному краю, в котором он живёт и работает никого не оставит равнодушным. И отдельное спасибо за ответы на вопросы.

    Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиознымМы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Благодарю Сергея за терпение, интересный рассказ и разносторонний взгляд!
  • Е
    Евгения
    22 мая 2024
    По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
    Очень легкая, веселая и интересная поездка по городу! За 1,5 осмотрели все достопримечательности, Лавру со всех сторон, маленькие старые деревянные домики. Послушали интересную экскурсию и просто прекрасно провели время! Спасибо большое! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Большое спасибо Алексею. Маршрут, который он предлагает, уникален. Очень интересно познакомиться со святынями в окрестностях Сергиева Посада. Сам Алексей очень
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    добросердечный, приятный в общении, глубоко интересующийся историей и богословием. Экскурсия заняла чуть больше заявленного времени. Мы получили большой объём интересной информации. Впечатления не отпускают четвёртый день. Я уже заказала рекомендованную Алексеем книгу о Сергие Радонежском из серии ЖЗЛ. СПАСИБО большое Алексей за Ваш профессионализм, за то, что Вы такой настоящий. Обязательно будем рекомендовать именно эту экскурсию друзьям.

  • О
    Олег
    10 мая 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Очень рекомендую
  • М
    Михаил
    8 мая 2024
    Сергиев Посад изнутри
    Индивидуальная экскурсия по Сергиеву Посаду и скитам очень понравилась. Сергей - знаток и патриот своего родного города. Эрудированный экскурсовод, хороший рассказчик и очень приятный доброжелательный собеседник. Однозначно рекомендуем. Михаил и Ирина из Москвы.
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Святыни Радонежской земли
    Ольга,Спасибо за экскурсию!!! Очень грамотный, любящий свое дело гид. Хотя с погодой не очень повезло(резко похолодало и сильный холодный ветер), впечатления от экскурсии выше всяких похвал. 👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
  2. По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле с прозрачной крышей
  3. Сергиев Посад: полное погружение
  4. По Сергиеву Посаду на ретрокабриолете
  5. Сергиев Посад изнутри
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Черниговский скит
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июне 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "На машине" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 750 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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