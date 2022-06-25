Старый центр Сергиев Посада: Штатные слободы

Совсем близко от Лавры, за её стенами, прячутся старые районы, до которых никто не доходит

Совсем близко от Лавры, за её стенами, прячутся старые районы, до которых никто не доходит.

Там цветочные палисадники, бревенчатые дома, резные наличники, петухи, секретные тропы через овраги, много истории и люди, которые живут тут не одно и не два поколения.
Старый центр Сергиев Посада: Штатные слободы
Старый центр Сергиев Посада: Штатные слободы
Старый центр Сергиев Посада: Штатные слободы
Старый центр Сергиев Посада: Штатные слободы
Старый центр Сергиев Посада: Штатные слободы

Что вас ожидает 🤩

  • Штатные слободы
  • Район Кировки за Лаврой
  • Катакомбную церковь
  • Всехсвятское подворье
  • Дом-мастерскую Ивановых и резчиков Хрустачевых
  • Дом архимандрита Кронада
  • Ильинскую церковь
  • Много чудесных видов на Лавру

Описание

Что вас ожидает:

  • По Старому городу;
  • Сергиев Посад у всех ассоциируется с Лаврой и большинство приезжающих сюда видят только Лавру и кусочек странноватого города вокруг нее. С остатками 90-х, скучным новым благоустройством и осколками чудесных, совсем ветхих деревянных домов. А город гораздо глубже этого кусочка, хранит много сокровищ и ощущение ушедшего времени.
  • Эта прогулка про такой город. Совсем близко от Лавры, за ее стенами, прячутся старые районы с бревенчатыми домами, резными наличниками, кукарекающими петухами, секретными тропами через овраги и людьми, которые живут тут не одно и не два поколения.
  • Побродим по старому городу, узнаем, где была катакомбная церковь, где находится воскресшее (и такое бывает) древнее кладбище, в каком доме делали игрушечных петушков, а в каком всегда держали закваску для блинов, где расписывали первых русских матрешек, где служил заграничный батюшка, на ком нужно жениться, чтоб юыла возможность заниматься творчеством, где жили парашютисты и как наказание за провинность нагнало человека через 18 лет.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры, по своему желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. 1-ой Ударной Армии, д. 2, Сергиев Посад
Завершение: ул. Кузьминова, 1 / 5, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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