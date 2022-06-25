Совсем близко от Лавры, за её стенами, прячутся старые районы, до которых никто не доходит.



Там цветочные палисадники, бревенчатые дома, резные наличники, петухи, секретные тропы через овраги, много истории и люди, которые живут тут не одно и не два поколения.