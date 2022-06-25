Сергиев Посад у всех ассоциируется с Лаврой и большинство приезжающих сюда видят только Лавру и кусочек странноватого города вокруг нее. С остатками 90-х, скучным новым благоустройством и осколками чудесных, совсем ветхих деревянных домов. А город гораздо глубже этого кусочка, хранит много сокровищ и ощущение ушедшего времени.
Эта прогулка про такой город. Совсем близко от Лавры, за ее стенами, прячутся старые районы с бревенчатыми домами, резными наличниками, кукарекающими петухами, секретными тропами через овраги и людьми, которые живут тут не одно и не два поколения.
Побродим по старому городу, узнаем, где была катакомбная церковь, где находится воскресшее (и такое бывает) древнее кладбище, в каком доме делали игрушечных петушков, а в каком всегда держали закваску для блинов, где расписывали первых русских матрешек, где служил заграничный батюшка, на ком нужно жениться, чтоб юыла возможность заниматься творчеством, где жили парашютисты и как наказание за провинность нагнало человека через 18 лет.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры, по своему желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. 1-ой Ударной Армии, д. 2, Сергиев Посад
Завершение: ул. Кузьминова, 1 / 5, Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Сергиевом Посаде
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