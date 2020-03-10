27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть знаковые места старинного города и посетить мастерскую Матрешки на обзорной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город.

Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.
3000 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д станции Сергиев Посад
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У этой экскурсии27 отзывов
4.74
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!

Что вас ожидает

Сергиев Посад сквозь века
Я покажу все самые интересные места древнего города: романтичный Белый пруд и Уточью башню, музейно-выставочный комплекс Конный двор и Красногорскую площадь, проспект Красной Армии с памятником родителям Сергия Радонежского и смотровую площадку на Блинной горе. Расскажу, как вписан Сергиев Посад в историю государства Российского и почему священник Флоренский сказал: «Чтобы понять Россию, нужно понять Лавру».

Мастерская Матрешки и местные ремесла
Вы познакомитесь с профессиями жителей гостевого села Клементьево, Иконной и Штатной слободы, узнаете, где находились Пушкарская и Стрелецкая слободы. Кроме того, посетите мастерскую Матрешки и услышите, где и как появилась кукла-конструктор, ставшая символом России. Шагая «с горки на горку по городу Загорску», узнаете самые интересные факты истории Посада ХХ века: о появлении пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ), освоении космоса и роли 1-й Ударной Армии в битве за Москву.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость (посещение по желанию): музей Игрушки — 250 рублей взрослый, 120 рублей детский; Конный двор — 100 рублей взрослый, 50 рублей детский
  • По желанию, я могу провести экскурсию на вашем транспорте
  • Одежда и обувь должны соответствовать паломническим целям и погодным условиям
  • По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!
Знакомьтесь, Сергиев Посад!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д станции Сергиев Посад.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Меня зовут Марина, я гид по профессии и призванию. Мой девиз: «Ничего на свете лучше нету, чем водить экскурсии по свету!» Я много лет проработала в музее и сфере управления туристической деятельностью, более 20 лет провожу экскурсии по Золотому кольцу. На моих прогулках путешественники без стеснения могут задавать вопросы, которые обычно не решаются адресовать священникам или научным сотрудникам музеев. Для меня главная задача — чтобы гости получили удовольствие, а не написали диссертацию.
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27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Марина очень грамотный экскурсовод. рассказ хорошо структуирован. Языком экскурсовод владеет очень хорошо. Факты, приведенные в рассказе интересны. Жаль, что экскурсия не по всем посадам, но надо было самим заказывать большее. Рекомендую для знакомства с городом.
9 марта 2020
Огромное спасибо Марине за увлекательную и познавательную экскурсию. Нам очень все понравилось! Море позитива, эмоций, впечатлений!!!
8 марта 2020
Нам очень понравилось, душевная экскурсия. Самостоятельно так к осмотру города не подготовиться!
19 февраля 2020
Хотим выразить благодарность Марине! Экскурсия была очень интересная. Марина рассказывала простым, понятным языком для нашего ребёнка (9 лет). Просто влюбились в это место! Спасибо!
20 января 2020
18 января мы приезжали в Сергиев Посад. Познакомиться с городом решили с помощью гида Марины и не пожалели! В процессе экскурсии мы не только получили представление о Сергиевом Посаде,нам стали понятней роль и принципы устройства русских городов в целом. Марина вела свое повествование не в качестве монолога,а все время вовлекала в процесс нас, провоцируя думать, рассуждать и вспоминать. На мой взгляд было очень познавательно и особенно полезно сыну-школьнику. Очень понравилось, что Марина использовала наглядные материалы. В определенных смотровых точках мы имели возможность представить, как этот же ракурс выглядел в другом столетии. А дальше игра воображения и возникало ощущение полного погружения, даже какого то переноса в прошлое, как будто мы оказывались внутри предлагаемых репродукций. слышали голоса проезжающих повозок,стук инструментов работающих ремесленников, ощущали манящий запах блинов на Блинной горке.
Нас познакомили не только с многовековым прошлым города,его бытием в советское время, но также некоторыми его современными реалиями и судьбами некоторых современных жителей. Возникло ощущение, что ты вовсе не первый раз в городе, а все здесь тебе знакомо и даже его горожане.
Очень рекомендую данную экскурсию!
14 января 2020
Экскурсия самое то, если вы только начинаете своё знакомство с городом, своего рода "введение в тему", "навигатор". После неё обязательно хочется приехать ещё раз и уже "со знанием дела", неторопясь узнавать подробнее этот удивительный город. Эта экскурсия подойдёт взрослым, серьёзным людям, которые умеют слушать и кое что помнят из истории. Детям, подросткам и слишком весёлым, беззаботным молодым людям не рекомендую - поищите что-нибудь более креативное...
11 января 2020
Нам понравилась экскурсия, хорошо что мы были на машине поэтому больше посмотрели и узнали о Вашем городе
5 января 2020
Марина отличный экскурсовод. Материал был интересен и взрослым, и детям. Единственный момент - нужно наверное заранее оговаривать направленность экскурсии. Мы были к этому не готовы. И когда нам предложили разные темы, не смогли сделать выбор))) Надо ехать еще, так как Марина приоткрыла нам интересные стороны этого древнего города, которые требуют отдельных экскурсий)
3 января 2020
Мы очень довольны выбранным экскурсоводом Мариной Романенко! Очень интересно рассказывает, знает обо всем не поверхностно, а глубоко и в деталях. Добрая и приветливая, активная и нескучная👍 Спасибо ей огромное!! Приедем летом ещё раз!!
4 ноября 2019
Экскурсия понравилась. Гид прекрасно знает город, историю. Нам было интересно. Немного подвела погода, но это настроение зависит от компании и от рассказчика. Также она посоветовала нам прекрасное Кафе кухмистерская, мы остались очень довольны. Спасибо за прекрасную экскурсию.
Ещё 17 отзывов

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