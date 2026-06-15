27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неспешным шагом вы пройдете по Посаду и узнаете, как из окружающих Троице-Сергиеву Лавру слобод сложился целый город. Разгадаете секрет «слуг монастыря», услышите о местных символах, традициях и ремеслах, раскроете характер города и насладитесь его чудесными видами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сергиев Посад сквозь века

Я покажу все самые интересные места древнего города: романтичный Белый пруд и Уточью башню, музейно-выставочный комплекс Конный двор и Красногорскую площадь, проспект Красной Армии с памятником родителям Сергия Радонежского и смотровую площадку на Блинной горе. Расскажу, как вписан Сергиев Посад в историю государства Российского и почему священник Флоренский сказал: «Чтобы понять Россию, нужно понять Лавру».

Посадская Матрешка и местные ремесла

Вы познакомитесь с профессиями жителей гостевого села Клементьево, Иконной и Штатной слободы, узнаете, где находились Пушкарская и Стрелецкая слободы. Кроме того, заглянете в пряничную мастерскую и услышите, как появилась кукла матрёшка, ставшая символом России. Шагая «с горки на горку по городу Загорску», узнаете самые интересные факты истории Посада 20 века: о появлении пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ), освоении космоса и роли 1-й Ударной Армии в битве за Москву.

Организационные детали