27 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я покажу все самые интересные места древнего города: романтичный Белый пруд и Уточью башню, музейно-выставочный комплекс Конный двор и Красногорскую площадь, проспект Красной Армии с памятником родителям Сергия Радонежского и смотровую площадку на Блинной горе. Расскажу, как вписан Сергиев Посад в историю государства Российского и почему священник Флоренский сказал: «Чтобы понять Россию, нужно понять Лавру».
Посадская Матрешка и местные ремесла
Вы познакомитесь с профессиями жителей гостевого села Клементьево, Иконной и Штатной слободы, узнаете, где находились Пушкарская и Стрелецкая слободы. Кроме того, заглянете в пряничную мастерскую и услышите, как появилась кукла матрёшка, ставшая символом России. Шагая «с горки на горку по городу Загорску», узнаете самые интересные факты истории Посада 20 века: о появлении пистолета-пулемёта Шпагина (ППШ), освоении космоса и роли 1-й Ударной Армии в битве за Москву.
Организационные детали
По желанию я могу провести экскурсию на вашем транспорте
Одежда и обувь должны соответствовать паломническим целям и погодным условиям
По желанию можно увеличить или уменьшить продолжительность экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1855 туристов
Меня зовут Марина, я гид по профессии и призванию. Мой девиз: «Ничего на свете лучше нету, чем водить экскурсии по свету!» Я много лет проработала в музее и сфере управления читать дальшеуменьшить
туристической деятельностью, более 20 лет провожу экскурсии по Золотому кольцу. На моих прогулках путешественники без стеснения могут задавать вопросы, которые обычно не решаются адресовать священникам или научным сотрудникам музеев. Для меня главная задача — чтобы гости получили удовольствие, а не написали диссертацию.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
109
4
15
3
–
2
–
1
1
Лариса
Были на экскурсии по Сергееву Посаду с Мариной 12.06.2026г. Нам все понравилось, особенно материал о Савве Мамонтове, чувствуется что про этого человека Марина знает абсолютно все. И даже когда она читать дальшеуменьшить
спросила из какого мы города, она нам давала материал в связке с нашим городом. Очень необычно была построена информация о Лавре. Марина бывший преподаватель, а как известно бывших не бывает! Она и нас постоянно тестировала на знания и потом даже хотелось узнать, то что не смогли ответить. .
Марина
Ответ организатора:
Лариса, благодарю! Мне было очень приятно вести экскурсию для Вашей компании! И вопросы, которые я задавала, это нисколько не тестирование))), а желание быть с Вами в диалоге! Желаю интересных путешествий, ярких впечатлений и всего самого доброго!
Вам был полезен этот отзыв?
Виктория
Марина Владимировна настоящий Профессионал! Нам очень повезло при всем богатстве выбора экскурсий, случайным образом встретить такого грамотного, многознающего, очень человекоориентированного и эмпатичного собеседника)… было очень жарко, но мы не почувствовали дискомфорта, настолько бережно, по тенечку, был выстроен маршрут! Наводящие вопросы, внимание к деталям, необычные суждения об обычном) Очень благодарна за чудесно проведенное время, спасибо, Марина Владимировна!
Марина
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, Виктория Владимировна! С удовольствием общалась с Вами и Вашими детьми - так х о р о ш о вы слушали и воспринимали! Поздравляю с днем рождения и желаю интересных путешествий!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Анастасия
Очень понравилась обзорная экскурсия, которую нам провела Марина Владимировна! Советую всем этого экскурсовода, очень интересно рассказывает, удобные маршруты, положительна, клиентоориентированна, привлекает детей, ко всем свой подход! Прогулялись по городу, послушали историю, побывали на смотровой Блинной горы и на последок зашли в пряничную Sofi. Осталось масса положительных впечатлений и знаний. Обязательно вернемся в теплое время года! 👍🤩
Марина
Ответ организатора:
Анастасия,благодарю за отзыв! Очень приятно, когда собираются родственники и отправляются в культурный "поход". Желаю всем Вам благополучия!
С уважением, М. В.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Басенцян
Дата посещения: 31 авг 2025
От лица всей нашей группы, хочу поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию, очень интересную и душевную. Марина учла все наши пожелания и скрасила наш день. Спасибо огромное!
Вам был полезен этот отзыв?
Олеся
Отличная экскурсия, интересно, время пролетело незаметно, дети и взрослые остались довольны, рекомендую. Знакомство с городом первый раз то что нужно.
Марина
Ответ организатора:
Олеся, благодарю за то, что были мои слушателями!
С уважением и лучшими пожеланиями - М,В,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вероника
Узнала необычные истории и факты, экскурсовод понятно и подробно все объясняет, останавливается на деталях, отвечает на вопросы. Было очень интересно, спасибо!
Марина
Ответ организатора:
Благодарю, Вероника, за то, что были такой внимательной, тонкой, понимающей слушательницей! Счастливой Вам жизни!