1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Сергиеву Посаду: история и панорамы на ретроавтомобиле
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, путешествуя на ретроавтомобиле с прозрачной крышей. Уникальный шанс увидеть город под новым углом
Начало: Рядом с Уточьей башней
Завтра в 08:00
10 июня в 09:30
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и наслаждаясь великолепными видами
Начало: На площади перед Лаврой возде памятника преподобно...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: путешествие в историю у стен святой обители
Исследуйте сердце Сергиева Посада в увлекательной пешеходной экскурсии. От истории лавры до знаменитых горожан - каждый шаг расскажет свою историю
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад сквозь столетия: историческое путешествие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый камень дышит историей и духовностью
Начало: на площади перед Лаврой
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Сергиев Посад: ремёсла, художники, заводы и игрушки
Узнать историю страны через обаяние русской провинции в компании художника-урбаниста
Начало: У памятника родителям Сергия Радонежского
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
5 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1 час
Сергиев Посад в деталях: экскурсия по архитектуре разных эпох
Исследуйте архитектуру Сергиева Посада: старинные дома, сталинки, хрущевки. Узнайте, как город развивался и какие инженерные решения применялись
Начало: На улице Митькина 37
Расписание: в воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
16 июня в 14:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
910₽ за человека
Индивидуальная
30 минут
Увлекательная поездка по Сергиеву Посаду на ретро-кабриолете
С любовью к этому древнему городу предлагаем авторскую экскурсию. Увидеть красоту Сергиева Посада поможет аутентичный автомобиль. Забронируйте уникальный тур
Начало: Около Уточьей башни
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: на ж/д станции Сергиев Посад
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сергиев Посад изнутри: экскурсия по историческим местам и скитам
Узнайте историю Сергиева Посада, поднимитесь на Блинную гору, посетите Келарский и Банный пруды, а также Черниговский и Вифанский скиты
Начало: У памятника Сергию Радонежскому
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 890₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
В VR-очках - в прошлое Сергиева Посада
Ощутите атмосферу старого Сергиева Посада с помощью VR-очков и аудиогида. Узнайте историю Лавры, Красногорской площади и Белого пруда
Начало: На Красногорской площади
Сегодня в 16:15
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 11:00
10 июня в 10:00
6 400₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Сергиев Посад: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, исследуя его исторические места и духовные святыни в индивидуальном формате
11 июня в 11:30
12 июня в 11:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Троицкая лавра и Сергиев Посад в лицах - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Сергиева Посада через судьбы его выдающихся жителей. Узнайте о Сергии Радонежском, Борисе Годунове и других знаменитых личностях
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
3 200₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по святыням Радонежской земли: от Хотьковского монастыря до села Радонеж
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью преподобного Сергия Радонежского. Откройте для себя духовное наследие России
Начало: В Сергиевом Посаде
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
7 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Книжники и писатели в Сергиевом Посаде: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир литературы и истории Сергиева Посада, следуя по стопам великих писателей и поэтов
Начало: Вокзальная площадь
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по местам Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде
Узнайте больше о Сергии Радонежском, его жизни и вкладе в историю Руси. Посетите важные исторические места и святыню в Сергиевом Посаде
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду: от Блинной горы до Троицкого Келаря
Погрузитесь в историю Сергиева Посада, узнайте его тайны и легенды в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ремесленный Сергиев Посад: погружение в историю и культуру
Проведите незабываемое время, познакомившись с историей и культурой Сергиева Посада через жизнь его ремесленников
Начало: Сергие Посад, просп. Красной Армии 136, торец дома
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Сегодня в 19:00
13 июня в 09:00
5 200₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сергиеву Посаду: путешествие с мобильным гидом
Погрузитесь в историю и культуру Сергиева Посада с уникальной аудиоэкскурсией. Ваш личный гид в мобильном приложении
Начало: Памятник В.М. Загорскому
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От Загорска до Сергиева Посада: жизнь лавры в XX веке
Приглашаем на уникальную прогулку по Троице-Сергиевой лавре, где история монастыря оживает перед вашими глазами
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 300₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
51 минута
Обзорная Экспресс-Экскурсия Сергиев Посад 60 мин (минимум 3 чел или 4650р)
Погрузитесь в атмосферу Сергиева Посада на винтажном автомобиле с прозрачной крышей. Экскурсия подходит для детей и взрослых, создавая атмосферу праздника
Начало: Улица Первой Ударной Армии д1
Расписание: По выходным с 10:00, каждый час до 16
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
от 1 550₽ за человека
Мини-группа
1 час
Путешествие во времени: VR-экскурсия по древнему Сергиеву Посаду
Хотите узнать, как выглядели окрестности Сергиева Посада в далеком прошлом? С VR-очками и аудиогидом вы сможете на целый час погрузиться в мир древнего города
Начало: Памятник Сергию Радонежскому
Расписание: Понедельник-четверг — с 10.00-19.00, пятница-воскресенье — с 9.00-19.00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Звени, златая Русь! Путешествие по Троице-Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде
Почувствуйте духовное величие и красоту Троице-Сергиевой Лавры, главного духовного центра России, в индивидуальной экскурсии
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, начало в интервале с 13:00 до 14:00
13 июня в 13:00
14 июня в 13:00
от 6 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Сергиев Посад и Лавра в лучах заката
Индивидуальная экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре в лучах заката. Впечатляющие виды, интересные истории и романтическая атмосфера ждут вас
Начало: Красногорская площадь, памятник Сергию Рад
Расписание: Понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота - 17.00
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад. Возле стен монастырских
Погрузитесь в историю Сергиева Посада. Откройте для себя Троице-Сергиеву Лавру, древние площади и старинные церкви
Начало: Блинная Гора, смотровая площадка
Расписание: Ежедневно с 10:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сергиев Посад: небольшой, но ценный город (самостоятельная экскурсия)
Станьте главным героем своего путешествия по Сергиеву Посаду, где каждый шаг раскрывает новые тайны
Начало: Ул. Вознесенская 30А, Гимназия И.Б. Ольбинского
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интеллигенция Сергиева Посада начала XX века: путешествие в историю
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок хранит истории знаменитых личностей и событий
Начало: Ул. Карла Маркса, д. 6/2, сквер
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 16:00
13 июня в 10:00
14 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автопутешествие по святыням и усадьбам: Мураново, Абрамцево, Сергиев Посад
Погрузитесь в мир русского искусства и духовности с индивидуальным трансфером по знаковым местам
Начало: Г. Москва, метро Коломенское или метро ВДНХ
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Квест
6 часов
Поход-квест «Дороги Смутного времени» в Сергиевом Посаде
Погрузитесь в атмосферу Смутного времени и откройте для себя тайны прошлого на увлекательной квест-экскурсии в Сергиевом Посаде
Начало: У ж/д станции «Семхоз»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
25002 000₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Интеллигенция Сергиева Посада начала 20 века
Сергиев Посад - это не только Лавра. Узнайте о людях, живших здесь накануне революции и в первые годы советской власти, через их судьбы и истории
Начало: На ул. Карла Маркса
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
7 200₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо большое за такую замечательную экскурсию! Очень понравилась подача информации. Получили массу положительных впечатлений. После экскурсии рекомендую сходить в ресторан Русский дворик, невероятно вкусная русская кухня.
- ИИрина3 июня 2024Люблю не тривиальные экскурсии. Эта как раз такая. Мы прошли по городу не избитым маршрутом, узнали истории города, которых нет
- ВВлада3 июня 2024Великолепная экскурсия. Совпало все - чудесная погода, продолжение пасхальных дней, проходящие богослужения, звон колоколов. Туристов и паломников было ровно столько,
- ТТатьяна3 июня 2024Прекрасная экскурсия на ретро автомобиле с ветерком в жаркую погоду. Очень понравилось. Великолепный маршрут, много интересных фактов о городе и
- ЕЕкатерина3 июня 2024Интересно, динамично, необычно👍🏻
- ССергей3 июня 2024Огромное спасибо Михаилу за прекрасную экскурсию по Сергиеву Посаду! Услышали много интересной и увлекательной информации о городе и её жителей, посмотрели на дома, улицы и их изменения во времени. Понравилась подача материала экскурсоводом, его отношение к сохранению истории своего города!
- ИИрина2 июня 2024Мы с подругой вчера были на экскурсии с Дмитрием и до сих пор находимся под впечатлением))) Уже на первоначальном этапе,
- ААфина31 мая 2024Посетили экскурсию с Михаилом. Очень довольны выбором экскурсовода. С нами в группе был ребёнок 10 лет и слушал рассказ с интересом. После экскурсии остались только положительные эмоции
- ММихаил30 мая 2024Мы в группе были вдвоём с женой. Экскурсия длительная, но наполнена содержанием. Разумеется, содержание с религиозным уклоном, но так и
- ССергей29 мая 2024Отличная получилась прогулка, с погодой повезло)) Необычный формат, VR очки - новинка в городе, больше ни у кого не встречал.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Выездные»
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Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Выездные" можно забронировать 34 экскурсии от 800 до 15 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 996 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии по окрестностям Сергиева Посада и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август