Сергиев Посад сквозь пространство и время

Погрузитесь в историю Сергиева Посада на нашей экскурсии. Узнайте о знаменитых местах, насладитесь видами и откройте для себя уникальные традиции города
Неспешная прогулка по Сергиеву Посаду перенесёт вас на страницы прошлого. Вы узнаете, как вокруг Троице-Сергиевой Лавры сложился целый город игрушечников и ремесленников. Увидите памятник Загорскому, Музей игрушки, Келарский пруд и
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Вечный огонь.

Прогуляетесь вдоль подольных церквей монастыря и посетите памятник родителям преподобного Сергия Радонежского. На Красногорской площади полюбуетесь видом на башни Троицкой обители и нарядные торговые ряды.

Узнаете, как менялись названия города и его улиц, что богомольцы делали на Блинной горке, и где найти настоящую матрёшку

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📜 Историческая ценность
  2. 🏛 Архитектурные памятники
  3. 🎨 Культурные традиции
  4. 🌳 Живописные виды
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
Сергиев Посад сквозь пространство и время
Сергиев Посад сквозь пространство и время
Сергиев Посад сквозь пространство и время
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Троице-Сергиева Лавра
  • Памятник Загорскому
  • Музей игрушки
  • Келарский пруд
  • Вечный огонь
  • Памятник родителям преподобного Сергия Радонежского
  • Красногорская площадь

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы встретимся на Вокзальной площади и пройдём в центр Посада 19 века.
  • Рядом с Вознесенской церковью осмотрим памятник Загорскому.
  • Проследуем мимо Музея игрушки, Келарского пруда и Вечного огня до смотровой площадки на Блинной горе.
  • Прогуляемся вдоль подольных церквей монастыря.
  • Посетим памятник родителям преподобного Сергия Радонежского.
  • На Красногорской площади полюбуемся видом на башни Троицкой обители и нарядные торговые ряды, а также удивимся соседству двух памятников — Ленину и преподобному Сергию.

Я расскажу:

  • Как и почему менялись названия города и его улиц.
  • Что богомольцы делали на Блинной горке.
  • Какие башни Троице-Сергиева монастыря самые знаменитые.
  • Где отведать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку.

в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный900 ₽
Дети до 18 лет800 ₽
Пенсионеры800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д станции Сергиева Посада
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Елена
22 июл 2024
Большое спасибо экскурсоводу Наталье за прекрасный рассказ о Сергиеве-Посаде, было интересно, интригующе, получался и диалог, и предположения, еще, что не мало важно подход ко всем участникам экскурсии, в частности к
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мужу и дочке, которые были не в настроении, для них находились скамейки и тенек по всему маршруту, а сам рассказ Натальи вызвал большой интерес! Обязательно вернемся и не раз в Ваш спокойный, умиротворенный и уютный город! Огромное спасибо, чудесно провели время!!! Главное много осталось в памяти!!! 👍👍👍💐

К
22 июл 2024
Данная экскурсия позволит познакомиться с основными этапами истории Сергиева Посада, а также увидеть множество красивых и интересных мест в городе. Наталья как экскурсовод живо и доступно проводила экскурсию, дополняя рассказ иллюстративным материалом и отвечая на все возникшие вопросы. Рекомендую всем, кто хочет поближе познакомиться с Сергиевым Посадом.
Е
21 июл 2024
Благодарим Наталью за экскурсию. Прекрасно, что и в маленьком городе находятся энтузиасты, готовые помочь несведущим туристам познакомиться с достопримечательностями и знаковыми местами, обратить внимание на то, что сами бы мы и не заметили без понимания. В неспешном темпе узнали много интересного, что позволило нам получить целостную картину от мини-путешествия в этот славный город.
Н
21 июл 2024
Экскурсия понравилась. Кратко, ясно, понятно. Все основные мета показаны, всё про эти места рассказано. Рекомендую
Елена
21 июл 2024
Спасибо, экскурсия интересная. Многое, что узнала.
В
18 июл 2024
Наталья очень интересно рассказывала, приятный голос.
Д
8 июл 2024
Огромное спасибо за интересную экскурсию.

Входит в следующие категории Сергиева Посада

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЛетниеНа выходныеСмотровые площадкиДля студентовСамое главноеПопулярные местаСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

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