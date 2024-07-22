Неспешная прогулка по Сергиеву Посаду перенесёт вас на страницы прошлого. Вы узнаете, как вокруг Троице-Сергиевой Лавры сложился целый город игрушечников и ремесленников. Увидите памятник Загорскому, Музей игрушки, Келарский пруд и
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая ценность
- 🏛 Архитектурные памятники
- 🎨 Культурные традиции
- 🌳 Живописные виды
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 14:00
Что можно увидеть
- Троице-Сергиева Лавра
- Памятник Загорскому
- Музей игрушки
- Келарский пруд
- Вечный огонь
- Памятник родителям преподобного Сергия Радонежского
- Красногорская площадь
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся на Вокзальной площади и пройдём в центр Посада 19 века.
- Рядом с Вознесенской церковью осмотрим памятник Загорскому.
- Проследуем мимо Музея игрушки, Келарского пруда и Вечного огня до смотровой площадки на Блинной горе.
- Прогуляемся вдоль подольных церквей монастыря.
- Посетим памятник родителям преподобного Сергия Радонежского.
- На Красногорской площади полюбуемся видом на башни Троицкой обители и нарядные торговые ряды, а также удивимся соседству двух памятников — Ленину и преподобному Сергию.
Я расскажу:
- Как и почему менялись названия города и его улиц.
- Что богомольцы делали на Блинной горке.
- Какие башни Троице-Сергиева монастыря самые знаменитые.
- Где отведать посадскую коврижку и найти настоящую матрёшку.
в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 18 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д станции Сергиева Посада
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:00, в субботу и воскресенье в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Сергиевом Посаде
Провела экскурсии для 34 туристов
Меня зовут Наталья, и Сергиев Посад — мой родной город. Я окончила Академию туризма и исторический факультет МПГУ им. Ленина. Много лет работаю… бухгалтером, но история и туризм меня не покидают. Музей Абрамцево, Сергиевская Кухмистерская, Сергиево-Посадский музей-заповедник оставили яркий след в моём сердце и трудовой книжке. Сергиев Посад со мной будет ярким, насыщенным и незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена
22 июл 2024
Большое спасибо экскурсоводу Наталье за прекрасный рассказ о Сергиеве-Посаде, было интересно, интригующе, получался и диалог, и предположения, еще, что не мало важно подход ко всем участникам экскурсии, в частности к
К
Колотушкин
22 июл 2024
Данная экскурсия позволит познакомиться с основными этапами истории Сергиева Посада, а также увидеть множество красивых и интересных мест в городе. Наталья как экскурсовод живо и доступно проводила экскурсию, дополняя рассказ иллюстративным материалом и отвечая на все возникшие вопросы. Рекомендую всем, кто хочет поближе познакомиться с Сергиевым Посадом.
Е
Екатерина
21 июл 2024
Благодарим Наталью за экскурсию. Прекрасно, что и в маленьком городе находятся энтузиасты, готовые помочь несведущим туристам познакомиться с достопримечательностями и знаковыми местами, обратить внимание на то, что сами бы мы и не заметили без понимания. В неспешном темпе узнали много интересного, что позволило нам получить целостную картину от мини-путешествия в этот славный город.
Н
Надежда
21 июл 2024
Экскурсия понравилась. Кратко, ясно, понятно. Все основные мета показаны, всё про эти места рассказано. Рекомендую
Елена
21 июл 2024
Спасибо, экскурсия интересная. Многое, что узнала.
В
Валентина
18 июл 2024
Наталья очень интересно рассказывала, приятный голос.
Д
Дарья
8 июл 2024
Огромное спасибо за интересную экскурсию.
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