Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырьЖенский монастырь (XIV век).
Поездка в Стефано-Махрищский женский монастырь с посещением монастырского лесного святого источника и красивых мест в окрестностях Махры. Находится недалеко от Сергиева Посада, но в достаточно глухих и красивых 🤩 местах. Именно поэтому его мало кто посещает и мало кто о нём даже знает.
По пути действительно красивая и девственная природа — леса, деревни, летают коршуны, иногда можно встретить лосей, косуль, оленей. У данного монастыря большое фермерское хозяйство. Среди них местный болотный заповедник, река Молокча и соседняя деревняс интересными деревяными постройками.
Сам монастырь находится 30 или 50 километрах от Сергиева Посада в зависимости от погоды. В хорошую погоду можно проехать через леса напрямую. В дождливую поездка будет пролегать по асфальтным дорогам, но с заездом на источник. Возможно посещение и Гремячего ключа по пути за доплату.
В Стефано-Махрищском монастыре более 80 монахинь. Он был основан в 14 веке. У монастыря большое фермерское хозяйство, и в монастыре можно купить вкуснейшие молочные продукты и хлебо-булочные изделия. Красивые храмы, экскурсия, природа, красивые маршрут, общение на соотвтетсвующие темы ждут вас на этой экскурсии.
Экскурсию по Стефано-Махрищскому монастырю проводят сестры-монахини монастыря. Ее стоимость входит в общую стоимость поездки.