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Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности

Алексей Т.
Алексей Т. – Гид из Сергиева Посада
Вас ждёт поездка и посещение Стефано-Махрищского монастыря.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

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Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности
Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности

Что вы увидите

  • Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный женский монастырь
  • с. Махра
  • источник Стефано-Махрищского монастыря в лесу за границами села.
Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырьЖенский монастырь (XIV век).
По­ез­дка в Сте­фано-Мах­рищ­ский жен­ский мо­нас­тырь с по­сеще­ни­ем мо­нас­тыр­ско­го лес­но­го свя­того ис­точни­ка и кра­сивых мест в ок­рес­тнос­тях Мах­ры. Находится недалеко от Сергиева Посада, но в достаточно глухих и красивых 🤩 местах. Именно поэтому его мало кто посещает и мало кто о нём даже знает.
По пути действительно красивая и девственная природа — леса, деревни, летают коршуны, иногда можно встретить лосей, косуль, оленей. У данного монастыря большое фермерское хозяйство. Сре­ди них мес­тный бо­лот­ный за­повед­ник, ре­ка Мо­лок­ча и со­сед­няя де­рев­няс ин­те­рес­ны­ми де­ревя­ными пос­трой­ка­ми.
Сам мо­нас­тырь на­ходит­ся 30 или 50 ки­ломет­рах от Сер­ги­ева По­сада в за­виси­мос­ти от по­годы. В хо­рошую по­году мож­но про­ехать че­рез ле­са нап­ря­мую. В дож­дли­вую по­ез­дка бу­дет про­легать по ас­фаль­тным до­рогам, но с за­ез­дом на ис­точник. Воз­можно по­сеще­ние и Гре­мяче­го клю­ча по пу­ти за доп­ла­ту.
В Сте­фано-Мах­рищ­ском мо­нас­ты­ре бо­лее 80 мо­нахинь. Он был ос­но­ван в 14 ве­ке. У мо­нас­ты­ря боль­шое фер­мер­ское хо­зяй­ство, и в мо­нас­ты­ре мож­но ку­пить вкус­ней­шие мо­лоч­ные про­дук­ты и хле­бо-бу­лоч­ные из­де­лия. Кра­сивые хра­мы, эк­скур­сия, при­рода, кра­сивые мар­шрут, об­ще­ние на со­от­втетсву­ющие те­мы ждут вас на этой эк­скур­сии.
Эк­скур­сию по Сте­фано-Мах­рищ­ско­му мо­нас­ты­рю про­водят сес­тры-мо­нахи­ни мо­нас­ты­ря. Ее сто­имость вхо­дит в об­щую сто­имость по­ез­дки.
Что входит
  • 1. транспортно-экскурсионное обслуживание (внедорожник, 7 пассажирских мест)
  • 2. экскурсия по Стефано-Мархрищскому монастырю (проводит одна из монахинь монастыря)
  • 3. Посещение святого источника в с. Махра
Что не входит
  • личные расходы (покупки, вода, питание)
  • возможен заезд в Гремячий ключ и Черниговский скит (за дополнительную плату).
  • Пустые бутылки для набора воды на источнике желательно взять с собой.
  • Очень вкусные монастырские молочные продукты и хлеб, изготовленные сёстрами купить сможете на месте.
Начало и место завершения
🚩 Сергиев Посад, Красногорская площадь
Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности
Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности
Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности
Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности
Стефано-Махрищский монастырь и его окрестности

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алексей Т.
Алексей Т.
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