Свято-Троицкий Стефано-Махрищский монастырьЖенский монастырь (XIV век).

По­ез­дка в Сте­фано-Мах­рищ­ский жен­ский мо­нас­тырь с по­сеще­ни­ем мо­нас­тыр­ско­го лес­но­го свя­того ис­точни­ка и кра­сивых мест в ок­рес­тнос­тях Мах­ры. Находится недалеко от Сергиева Посада, но в достаточно глухих и красивых 🤩 местах. Именно поэтому его мало кто посещает и мало кто о нём даже знает.

По пути действительно красивая и девственная природа — леса, деревни, летают коршуны, иногда можно встретить лосей, косуль, оленей. У данного монастыря большое фермерское хозяйство. Сре­ди них мес­тный бо­лот­ный за­повед­ник, ре­ка Мо­лок­ча и со­сед­няя де­рев­няс ин­те­рес­ны­ми де­ревя­ными пос­трой­ка­ми.

Сам мо­нас­тырь на­ходит­ся 30 или 50 ки­ломет­рах от Сер­ги­ева По­сада в за­виси­мос­ти от по­годы. В хо­рошую по­году мож­но про­ехать че­рез ле­са нап­ря­мую. В дож­дли­вую по­ез­дка бу­дет про­легать по ас­фаль­тным до­рогам, но с за­ез­дом на ис­точник. Воз­можно по­сеще­ние и Гре­мяче­го клю­ча по пу­ти за доп­ла­ту.

В Сте­фано-Мах­рищ­ском мо­нас­ты­ре бо­лее 80 мо­нахинь. Он был ос­но­ван в 14 ве­ке. У мо­нас­ты­ря боль­шое фер­мер­ское хо­зяй­ство, и в мо­нас­ты­ре мож­но ку­пить вкус­ней­шие мо­лоч­ные про­дук­ты и хле­бо-бу­лоч­ные из­де­лия. Кра­сивые хра­мы, эк­скур­сия, при­рода, кра­сивые мар­шрут, об­ще­ние на со­от­втетсву­ющие те­мы ждут вас на этой эк­скур­сии.

Эк­скур­сию по Сте­фано-Мах­рищ­ско­му мо­нас­ты­рю про­водят сес­тры-мо­нахи­ни мо­нас­ты­ря. Ее сто­имость вхо­дит в об­щую сто­имость по­ез­дки.