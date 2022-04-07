Окунитесь в безмятежную провинциальную атмосферу. Откройте для себя самые любопытные факты об этом славном городе. Вы узнаете о том, как именно Сергиев Посад получил собственные герб и органы власти. Как «лихие 90-е» изменили Загорск и чем город жил во времена перестройки и советского периода. Мы сможем лучше узнать «душу» самого города — заглянем в ремесленные мастерские, увидим небольшие городские музеи, бары, кроме этого мы сможем побывать и на хлебозаводе, а главное — сможем пообщаться с местными жителями.
«Подружитесь» с городом
А вы знали что в Сергиевом Посаде вы сможете открыть для себя много необычной архитектуры? Например, мы обязательно увидим конструктивистское здание братьев Голосовых, усадьбу Голициных XVIII века и храм, который в советское время стал общежитием. Не останутся без вашего внимания доходные дома, дачи и другие прелюбопытнейшие места города. Кроме внимания и ответов на свои вопросы, гости получат от меня открытку с авторским наброском.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, берите с собой зонт в дождь или напитки в жару.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Авторский сувенир от гида
Что не входит
Трансфер до места встречи (по желанию)
Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сергие Посад, просп. Красной Армии 136, торец дома
Завершение: Сергие Посад, ул. Карла Маркса 7
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Пожалуйста
надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
берите с собой зонт в дождь или напитки в жару
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно с 09:00 до 19:00
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада