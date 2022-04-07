Ежедневно с 09:00 до 19:00

Ремесленный Сергиев Посад

Вы увидите город глазами местного жителя, узнаете как Сергиев Посад видоизменялся в течение века

Индивидуальная
Вы увидите город глазами местного жителя, узнаете как Сергиев Посад видоизменялся в течение века.

Познакомитесь с историей становления города, с жизнью местных ремесленников, откроете для себя любопытные здания различных эпох.
Ремесленный Сергиев Посад
Ремесленный Сергиев Посад
Ремесленный Сергиев Посад
Ремесленный Сергиев Посад
Ремесленный Сергиев Посад
Ремесленный Сергиев Посад

Что вас ожидает:

    Сергиев Посад: прошлое, настоящие, будущее
    Окунитесь в безмятежную провинциальную атмосферу. Откройте для себя самые любопытные факты об этом славном городе. Вы узнаете о том, как именно Сергиев Посад получил собственные герб и органы власти. Как «лихие 90-е» изменили Загорск и чем город жил во времена перестройки и советского периода. Мы сможем лучше узнать «душу» самого города — заглянем в ремесленные мастерские, увидим небольшие городские музеи, бары, кроме этого мы сможем побывать и на хлебозаводе, а главное — сможем пообщаться с местными жителями.

    «Подружитесь» с городом

    А вы знали что в Сергиевом Посаде вы сможете открыть для себя много необычной архитектуры? Например, мы обязательно увидим конструктивистское здание братьев Голосовых, усадьбу Голициных XVIII века и храм, который в советское время стал общежитием. Не останутся без вашего внимания доходные дома, дачи и другие прелюбопытнейшие места города. Кроме внимания и ответов на свои вопросы, гости получат от меня открытку с авторским наброском.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь, берите с собой зонт в дождь или напитки в жару.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Авторский сувенир от гида
    Что не входит
    • Трансфер до места встречи (по желанию)
    • Личные расходы (напитки, еда, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Сергие Посад, просп. Красной Армии 136, торец дома
    Завершение: Сергие Посад, ул. Карла Маркса 7
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно с 09:00 до 19:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    • берите с собой зонт в дождь или напитки в жару
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно с 09:00 до 19:00

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