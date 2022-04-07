Ежедневно с 09:00 до 19:00

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Сергиев Посад: прошлое, настоящие, будущее

Окунитесь в безмятежную провинциальную атмосферу. Откройте для себя самые любопытные факты об этом славном городе. Вы узнаете о том, как именно Сергиев Посад получил собственные герб и органы власти. Как «лихие 90-е» изменили Загорск и чем город жил во времена перестройки и советского периода. Мы сможем лучше узнать «душу» самого города — заглянем в ремесленные мастерские, увидим небольшие городские музеи, бары, кроме этого мы сможем побывать и на хлебозаводе, а главное — сможем пообщаться с местными жителями.

«Подружитесь» с городом

А вы знали что в Сергиевом Посаде вы сможете открыть для себя много необычной архитектуры? Например, мы обязательно увидим конструктивистское здание братьев Голосовых, усадьбу Голициных XVIII века и храм, который в советское время стал общежитием. Не останутся без вашего внимания доходные дома, дачи и другие прелюбопытнейшие места города. Кроме внимания и ответов на свои вопросы, гости получат от меня открытку с авторским наброском.

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