Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы «Русский Ватикан», как часто называют Троице-Сергиеву Лавру иностранные туристы, являет восхищенным путникам всё величие и благодать главного духовного центра России.



Вы увидите неповторимый храмовый ансамбль, а также духовную академию, святой источник, памятники, мастерские, монастырскую пекарню, над которыми сияют путеводные золотые звезды на голубых куполах. 4.6 38 отзывов

Светлана Ваш гид в Сергиевом Посаде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% 8800 ₽ выгода 880 ₽ 7920 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 38 отзывов 3 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии «… Бегут неверные дневные тени. Высок и внятен колокольный зов. Озарены церковные ступени, Их камень жив - и ждет твоих шагов». Историк Ключевский сказал: «Россия будет стоять дотоле, пока горит лампада у раки преподобного Сергия». Золотые искры на небесно-голубых куполах Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры сияют подобно путеводной Вифлеемской звезде. «Русский Ватикан», как часто говорят о нем восхищенные иностранные путешественники, хранит благодать духовного центра России. Мы полюбуемся величественным архитектурным ансамблем монастыря: храмы, башни, святой источник, царские чертоги, кельи, мастерские, гостиница для паломников… Монастырь был основан в 14 веке преподобным Сергием Радонежском, всея Руси чудотворцем, великом игумном земли русской. Здесь получил благословение на Куликовскую битву легендарный воин, князь Дмитрий Донской. Здесь жил и творил боговдохновенный иконописец Андрей Рублев. Не раз монастырь становился неприступной твердыней на пути захватчиков к Москве. За стенами обители нашел защиту и опору в борьбе за свое законное место на российском престоле молодой Петр Первый. И сегодня Свято-Троицкая Сергиева Лавра является непоколебимой твердыней русской культуры и духовности. Узнайте - какие чудеса совершал при жизни и даже после упокоения преподобный Сергий Радонежский - зачем на Куликовскую битву инок-паладин Пересвет надел не железные доспехи, а монашескую рясу - почему монгольского героя Челубея соратники считали бессмертным - зачем монастырскую реликвию, дубовый гроб преподобного Сергия, обили железом - как святитель Иннокентий обращал в христианство эскимосов Аляски - как за стенами Лавры переплелись судьбы последнего царя Рюриковича и того, кто (по укоренившемуся преданию) погубил эту династию - что случилось с красноармейцем, дерзнувшим использовать иконы храма как мишень для стрельбы - зачем монахи скрывались под землю и многое, многое другое - древние стены буквально дышат вековыми тайнами.

Ежедневно, начало в интервале с 12:00 до 14:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Смотровая площадка на Блинной горе (панорама монастыря)

Пряничная мастерская

«Утиный базар» на речке Кончура

Пятницкая надкладезная часовня

Памятник преподобным Кириллу и Марии, родителям Сергия Радонежского

Мастерская по росписи матрешки и деревянной игрушки

Памятник подвижникам за веру - жертвам политических репрессий

Крепостные башни Пятницкая, Уточья, Луковая

Старая монастырская гостиница

Белый пруд

Памятник героям-подрывникам 17 века

Историко-архитектурный комплекс «Конный двор»

Памятники Преподобному Сергию Радонежскому и Ленину на одной площади

Троице-Сергиева Лавра

Опционно:

Музей традиционного русского чаепития «Сергиевская Кухмистерская»

Музей Духовной Академии «Церковно-археологический кабинет», который не случайно называют Церковным Эрмитажем

Церковь Благовещенья - дивный памятник деревянного зодчества 17 века

Экспозиции в музейном комплексе "Конный двор" ("Мир русской деревни", "Декоративно-прикладное искусство XVIII - XXI вв." и др.)

Подземный монастырь Черниговско-Гефсиманский скит

Вы также можете оплатить на месте подъем на великолепную колокольню Лавры Что включено Услуги гида в историческом центре Сергиева Посада, Троице-Сергиевой Лавре, «Городе Мастеров» Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: По согласованию с гидом Завершение: Г. Сергиев Посад Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно, начало в интервале с 12:00 до 14:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.