«…Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив - и ждет твоих шагов».
Золотые искры на небесно-голубых куполах главного собора Троице-Сергиевой Лавры сияют, как путеводная Вифлеемская звезда. «Русский Ватикан», как часто называют это место иностранные туристы, являет восхищенным путникам величественный блеск и сокровенную благодать духовного центра России. Мы полюбуемся чудесным архитектурным ансамблем монастыря: храмы, башни, кельи, мастерские, пекарня, гостиница для паломников…
Монастырь был основан в 14 веке великим подвижником за землю русскую преподобным Сергием Радонежским. Здесь получил благословение на Куликовскую битву легендарный воин, князь Дмитрий Донской. Здесь жил и творил боговдохновенный иконописец Андрей Рублев.
В суровое время польско-литовского нашествия 1612 года монастырь на 16 героических месяцев стал неприступной твердыней на пути захватчиков к Москве. За стенами обители нашел защиту и опору в борьбе за свое законное место на российском престоле молодой Петр Первый.
Все 700 лет своей истории 📖 монастырь Святого Сергия был оплотом высокой духовности и национального достоинства России.
Узнайте
- какие чудеса совершал при жизни и даже после упокоения преподобный Сергий Радонежский
- зачем на Куликовскую битву инок-паладин Пересвет надел не железные доспехи, а монашескую рясу
- почему монгольского героя Челубея соратники считали бессмертным
- зачем монастырскую реликвию, дубовый гроб преподобного Сергия, обили железом
- как святитель Иннокентий обращал в христианство эскимосов Аляски
- как за стенами Лавры переплелись судьбы последнего царя Рюриковича и того, кто (по укоренившемуся преданию) погубил эту династию
- что случилось с красноармейцем, дерзнувшим использовать иконы храма как мишень для стрельбы
- зачем монахи скрывались под землю
- и многое, многое другое - древние стены буквально дышат вековыми тайнами.