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Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра

4.5
3 отзыва
Светлана Л.
Светлана Л. – Гид из Сергиева Посада
«Русским Ватиканом» прозвали Лавру иностранные туристы, и не зря, ведь ее по праву можно считать духовным центром России.

Мы с вами полюбуемся неповторимым архитектурным ансамблем монастыря.

Вы увидите его храмы, кельи, мастерские, пекарню и гостиницу для паломников, над которыми сияют золотые искры на голубых куполах главного собора Троице-Сергиевой Лавры.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра

Что вы увидите

  • Смотровая площадка на Блинной горе (панорама монастыря).
  • «Утиный базар» на речке Кончура.
  • Пятницкая надкладезная часовня.
  • Памятник преподобным Кириллу и Марии, родителям Сергия Радонежского.
  • Мастерская по росписи матрешки и деревянной игрушки.
  • Крепостные башни Пятницкая, Уточья, Луковая.
  • Старая монастырская гостиница.
  • Белый и Келарский пруды.
  • Памятник героям-подрывникам 17 века Шилову и Слоте.
  • Историко-архитектурный комплекс «Конный двор».
  • Памятники Преподобному Сергию Радонежскому и Ленину на одной площади.
  • Пафнутьевский сад.
  • Памятник Петру и Февронии Муромским, покровителям счастливого брака и семьи.
  • Троице-Сергиева Лавра.
  • Опционно:
  • Подземный монастырь Черниговско-Гефсиманский скит.
  • Экспозиции в музейном комплексе "Конный двор" («Мир русской деревни», "Декоративно-прикладное искусство XVIII – XXI вв. » и др. )
«…Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив - и ждет твоих шагов».
Золотые искры на небесно-голубых куполах главного собора Троице-Сергиевой Лавры сияют, как путеводная Вифлеемская звезда. «Русский Ватикан», как часто называют это место иностранные туристы, являет восхищенным путникам величественный блеск и сокровенную благодать духовного центра России. Мы полюбуемся чудесным архитектурным ансамблем монастыря: храмы, башни, кельи, мастерские, пекарня, гостиница для паломников…
Монастырь был основан в 14 веке великим подвижником за землю русскую преподобным Сергием Радонежским. Здесь получил благословение на Куликовскую битву легендарный воин, князь Дмитрий Донской. Здесь жил и творил боговдохновенный иконописец Андрей Рублев.
В суровое время польско-литовского нашествия 1612 года монастырь на 16 героических месяцев стал неприступной твердыней на пути захватчиков к Москве. За стенами обители нашел защиту и опору в борьбе за свое законное место на российском престоле молодой Петр Первый.
Все 700 лет своей истории 📖 монастырь Святого Сергия был оплотом высокой духовности и национального достоинства России.
Узнайте
  • какие чудеса совершал при жизни и даже после упокоения преподобный Сергий Радонежский
  • зачем на Куликовскую битву инок-паладин Пересвет надел не железные доспехи, а монашескую рясу
  • почему монгольского героя Челубея соратники считали бессмертным
  • зачем монастырскую реликвию, дубовый гроб преподобного Сергия, обили железом
  • как святитель Иннокентий обращал в христианство эскимосов Аляски
  • как за стенами Лавры переплелись судьбы последнего царя Рюриковича и того, кто (по укоренившемуся преданию) погубил эту династию
  • что случилось с красноармейцем, дерзнувшим использовать иконы храма как мишень для стрельбы
  • зачем монахи скрывались под землю
  • и многое, многое другое - древние стены буквально дышат вековыми тайнами.
Что входит
  • Экскурсия по историческому центру Сергиева Посада.
  • Экскурсионное сопровождение в Троице-Сергиевой Лавре.
  • Экскурсия в "Городе Мастеров" (артель по ручной художественной росписи и выставка матрешки и традиционной деревянной игрушки).
Начало
🚩 по согласованию с гидом
Место завершения
🏁 г. Сергиев Посад
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра
Звени, златая Русь! Сергиев Посад и Троице-Сергиева Лавра

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Светлана Л.
Светлана Л.
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3 отзыва оставили туристы

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