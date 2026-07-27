«Русский Ватикан», как часто называют Троице-Сергиеву Лавру иностранные туристы, являет восхищенным путникам всё величие и благодать главного духовного центра России.
Вы увидите неповторимый храмовый ансамбль, а также духовную академию, святой источник, памятники, мастерские, монастырскую пекарню, над которыми сияют путеводные золотые звезды на голубых куполах.
Вы увидите неповторимый храмовый ансамбль, а также духовную академию, святой источник, памятники, мастерские, монастырскую пекарню, над которыми сияют путеводные золотые звезды на голубых куполах.
Описание экскурсии«… Бегут неверные дневные тени. Высок и внятен колокольный зов. Озарены церковные ступени, Их камень жив - и ждет твоих шагов». Историк Ключевский сказал: «Россия будет стоять дотоле, пока горит лампада у раки преподобного Сергия». Золотые искры на небесно-голубых куполах Успенского собора Троице-Сергиевой Лавры сияют подобно путеводной Вифлеемской звезде. «Русский Ватикан», как часто говорят о нем восхищенные иностранные путешественники, хранит благодать духовного центра России. Мы полюбуемся величественным архитектурным ансамблем монастыря: храмы, башни, святой источник, царские чертоги, кельи, мастерские, гостиница для паломников… Монастырь был основан в 14 веке преподобным Сергием Радонежском, всея Руси чудотворцем, великом игумном земли русской. Здесь получил благословение на Куликовскую битву легендарный воин, князь Дмитрий Донской. Здесь жил и творил боговдохновенный иконописец Андрей Рублев. Не раз монастырь становился неприступной твердыней на пути захватчиков к Москве. За стенами обители нашел защиту и опору в борьбе за свое законное место на российском престоле молодой Петр Первый. И сегодня Свято-Троицкая Сергиева Лавра является непоколебимой твердыней русской культуры и духовности. Узнайте - какие чудеса совершал при жизни и даже после упокоения преподобный Сергий Радонежский - зачем на Куликовскую битву инок-паладин Пересвет надел не железные доспехи, а монашескую рясу - почему монгольского героя Челубея соратники считали бессмертным - зачем монастырскую реликвию, дубовый гроб преподобного Сергия, обили железом - как святитель Иннокентий обращал в христианство эскимосов Аляски - как за стенами Лавры переплелись судьбы последнего царя Рюриковича и того, кто (по укоренившемуся преданию) погубил эту династию - что случилось с красноармейцем, дерзнувшим использовать иконы храма как мишень для стрельбы - зачем монахи скрывались под землю и многое, многое другое - древние стены буквально дышат вековыми тайнами.
Ежедневно, начало в интервале с 12:00 до 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на Блинной горе (панорама монастыря)
- Пряничная мастерская
- «Утиный базар» на речке Кончура
- Пятницкая надкладезная часовня
- Памятник преподобным Кириллу и Марии, родителям Сергия Радонежского
- Мастерская по росписи матрешки и деревянной игрушки
- Памятник подвижникам за веру - жертвам политических репрессий
- Крепостные башни Пятницкая, Уточья, Луковая
- Старая монастырская гостиница
- Белый пруд
- Памятник героям-подрывникам 17 века
- Историко-архитектурный комплекс «Конный двор»
- Памятники Преподобному Сергию Радонежскому и Ленину на одной площади
- Троице-Сергиева Лавра
- Опционно:
- Музей традиционного русского чаепития «Сергиевская Кухмистерская»
- Музей Духовной Академии «Церковно-археологический кабинет», который не случайно называют Церковным Эрмитажем
- Церковь Благовещенья - дивный памятник деревянного зодчества 17 века
- Экспозиции в музейном комплексе "Конный двор" ("Мир русской деревни", "Декоративно-прикладное искусство XVIII - XXI вв." и др.)
- Подземный монастырь Черниговско-Гефсиманский скит
- Вы также можете оплатить на месте подъем на великолепную колокольню Лавры
Что включено
- Услуги гида в историческом центре Сергиева Посада, Троице-Сергиевой Лавре, «Городе Мастеров»
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с гидом
Завершение: Г. Сергиев Посад
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, начало в интервале с 12:00 до 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Как нам повезло, что выбрали Светлану! Это прекрасный гид, кладезь знаний и интересный рассказчик. Благодаря ей Сергиев Посад для нас запомнился не только Лаврой, но и многими другими интересными местами
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О
Благодарю Светлану за очень интересное и познавательное путешествие. Видно как Светлана «горит» своим делом и подходит к нему с Душой.
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Г
Приобретала экскурсию в подарок маме. Гид встретила на жд вокзале, провела по городу и лавре. Вместо 3 часов экскурсия получилась на 4 часа. Мама в осталась в восторге и от места экскурсии, и от экскурсовода, теперь хочет посетить Сергиев посад самостоятельно, чтобы была возможность просто посидеть на скамейке в Лавре и созерцать красоту. Огромное спасибо экскурсовод Светлане за доставленное удовольствие!
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Г
Приобретала экскурсию в подарок маме. Гид встретила на жд вокзале, провела по городу и лавре. Вместо 3 часов экскурсия получилась на 4 часа. Мама в осталась в восторге и от места экскурсии, и от экскурсовода, теперь хочет посетить Сергиев посад самостоятельно, чтобы была возможность просто посидеть на скамейке в Лавре и созерцать красоту. Огромное спасибо экскурсовод Светлане за доставленное удовольствие!
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В
Приобретала экскурсию в подарок маме. Гид встретила на жд вокзале, провела по городу и лавре. Вместо 3 часов экскурсия получилась на 4 часа. Мама в осталась в восторге и от места экскурсии, и от экскурсовода, теперь хочет посетить Сергиев посад самостоятельно, чтобы была возможность просто посидеть на скамейке в Лавре и созерцать красоту. Огромное спасибо экскурсовод Светлане за доставленное удовольствие!
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О
Узнали много нового для себя о городе в целом и о его героях)
Интересная подача информации, видно, что Светлана "живет" этим делом, готова рассказывать бесконечно… Вместо 3-х часов экскурсия продлилась даже больше 4-х, поэтому изначально закладывайте больше своего времени. Получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций от "прогулки" со Светланой!
Интересная подача информации, видно, что Светлана "живет" этим делом, готова рассказывать бесконечно… Вместо 3-х часов экскурсия продлилась даже больше 4-х, поэтому изначально закладывайте больше своего времени. Получили огромное удовольствие и массу положительных эмоций от "прогулки" со Светланой!
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