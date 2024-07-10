1 чел.
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3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборВодопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
«Гремячий ключ — самый большой водопад Подмосковья: из расщепленной горы стекают 12 струй воды»
Сегодня в 21:00
Завтра в 13:30
6 990₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
«Гремячий ключ — источник преподобного Сергия и крупнейший водопад в Московской области»
1 окт в 12:30
2 окт в 12:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По Сергиеву Посаду - с писателем
Прогуляться по городу, который вдохновляет на стихи, полюбоваться его пейзажами и услышать историю
Начало: На Красногорской площади
3 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана10 июля 2024Большое спасибо Дмитрию. Такого увлекательного, эрудированного и артистичного экскурсовода мы не встречали. Эмоциональный диалог в ходе путешествия, как увлекатеььная игра не позволили нам ни на минуту не подалеть о проведенном времени. Мы влюбились во все. Спасибо
- ННина7 июля 2024У меня был день рождения и в путешествии по Сергиеву Посаду хотелось знающего и приятного сопровождающего. Мы выбрали Алексея по рейтингам
- ВВладимир24 июня 2024Алексей интересный рассказчик. По времени получилось даже больше запланированного, но время провели замечательно. Начало экскурсии Алексей скорректировал под нас.
- ССергей11 июня 2024Это превосходило ожидания. Гид встретил нас не в том, месте, где предупредил, а в удобном для нас отеле, где остановились.
- ООксана13 сентября 2023Очень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчик, разносторонний человек, знаток своего
- ООльга11 июня 2023Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Природа и пейзажи»
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