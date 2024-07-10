Познавательные экскурсии на природе в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Сергиевом Посаде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
На машине
35 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания - индивидуальная экскурсия
Необязательно ехать на Кавказ, чтобы увидеть водопады. В Сергиевом Посаде есть уникальный источник и монастырь с пещерами, который стоит посетить
Начало: На Красногорской площади
«Гремячий ключ — самый большой водопад Подмосковья: из расщепленной горы стекают 12 струй воды»
Сегодня в 21:00
Завтра в 13:30
6 990 за всё до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
На машине
81 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сергиев Посад: полное погружение
Откройте для себя живописные уголки Сергиева Посада и узнайте больше о жизни преподобного Сергия Радонежского
Начало: На Красногорской площади
«Гремячий ключ — источник преподобного Сергия и крупнейший водопад в Московской области»
1 окт в 12:30
2 окт в 12:30
6 500 за всё до 4 чел.
По Сергиеву Посаду - с писателем
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По Сергиеву Посаду - с писателем
Прогуляться по городу, который вдохновляет на стихи, полюбоваться его пейзажами и услышать историю
Начало: На Красногорской площади
3 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    10 июля 2024
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Большое спасибо Дмитрию. Такого увлекательного, эрудированного и артистичного экскурсовода мы не встречали. Эмоциональный диалог в ходе путешествия, как увлекатеььная игра не позволили нам ни на минуту не подалеть о проведенном времени. Мы влюбились во все. Спасибо
  • Н
    Нина
    7 июля 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    У меня был день рождения и в путешествии по Сергиеву Посаду хотелось знающего и приятного сопровождающего. Мы выбрали Алексея по рейтингам
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    на Трипстере и, хотя у него была закрыта запись, он согласился внепланово провести для нас экскурсию, за что мы очень признательны. Понравилось, что мы охватили не только значимые места в Посаде, но и за городом. Приятно было не только услышать новое для себя, но и получить ответы на вопросы, свободно подискутировать. Особенно запомнилась мощная духовная энергетика мест, в которых мы были, сыроварня с приветливыми, радушными владельцами и холодная бодрящая купель. Алексей, от души благодарю!

  • В
    Владимир
    24 июня 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Алексей интересный рассказчик. По времени получилось даже больше запланированного, но время провели замечательно. Начало экскурсии Алексей скорректировал под нас.
  • С
    Сергей
    11 июня 2024
    Сергиев Посад: полное погружение
    Это превосходило ожидания. Гид встретил нас не в том, месте, где предупредил, а в удобном для нас отеле, где остановились.
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    Встретил позитивно и только хотел рассказать программу, как мы попросили видоизменить и расширить ее. С пониманием отнесся, вычеркнул уже то, что мы видели, предложил новые места. В рассказе с водительского сидения руководствовался доступной нам богословской подготовке, мягко адаптировался, рассказал пару теплых анекдотов, буквально в каждом шаге был рядом, готов сфотографировать в лучших ракурсах. Это было неверояно неформально, личностно алаптировано, от легкого юмора, до показа мест, недоступных неинформированным ребтам, в частности могила Василия Розанова в Гефсиманском скиту и рассказ о Леоньеве дипломата и монаха славянофила, он, кажется знал о богословских спорах все, что могло вызвать интерес. Невероятно удобно, более того, краткое сопровождение по Лавре, не включенное в программу, также, по просьбе, было осуществленно. Кто в Сергиев на один день - тому без Алексея не обойтись. Позитивен, пластичен, улыбчив, идущий навстречу. Готов ответить на сложные вопросы, в частности об о. Флоренском. Знает, любит, готов щедро делиться тем, чем живет. А живет реальной жизнью выпускника Духовной Академии. Причем, открытого миру, никуда не агитирующему, а просто россыпь добрых исторических фактов и духовного, в русской традиции, освещения их. Highly reccomend!

  • О
    Оксана
    13 сентября 2023
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Очень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчик, разносторонний человек, знаток своего
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    дела. Экскурсия прошла на одном дыхании, часы пролетели не заметно. Открыли для себя новые прекрасные, святые места, узнали исторические факты, отлично провели время и получили замечательные эмоции.

    Очень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчикОчень понравилась экскурсия, впервые посетили Гремячий ключ и Гефсиманский Черниговский скит. Наш экскурсовод Дмитрий интересный рассказчик
  • О
    Ольга
    11 июня 2023
    Водопад Гремячий ключ и русская Гефсимания
    Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻
    Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻Замечательная экскурсия! Очень интересно, познавательно, необыкновенные исторические места. Дмитрий супер гид👍🏻👍🏻👍🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Природа и пейзажи»

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  6. Черниговский скит
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июле 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 6 990. Туристы уже оставили гидам 116 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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