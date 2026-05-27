Сергиев Посад издревле называли столицей игрушечного царства. Здесь хранят истории о матрёшках и старых игрушках, пекут ароматные пряники и берегут душевность провинциального города. Вы прогуляетесь по уютным улицам, побываете в Лавре, распишете красками свою Матрёшу и увидите игрушки, с которыми росли дети прошлого века — возможно, и ваши родители.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 10 500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

Исторический центр Сергиева Посада. Вы прогуляетесь по старинному городу и узнаете, как здесь зародился знаменитый игрушечный промысел.

Белый пруд и «Конный двор». Побываете в любимом месте отдыха горожан, услышите легенду о лебедях и увидите старинные пушки 17 века, макет Троице-Сергиевой лавры и памятник её защитникам.

Троице-Сергиева лавра. Пройдёте по территории главного монастыря города и познакомитесь с основами православных традиций.

Пряничная мастерская. Поймёте, чем знаменит посадский пряник и почему в его составе сразу семь специй. По желанию сможете сделать его сами.

Мастер-класс по росписи матрёшки. Услышите историю появления первой матрёшки и распишете собственного сувенирного персонажа — Матрёшу или Ванюшу.

Музей советского детства. Познакомитесь с игрушками времён СССР, которые разрабатывали в местном НИИ игрушки.

Организационные детали