Погрузиться в атмосферу уютного города и его старинных традиций
Сергиев Посад издревле называли столицей игрушечного царства.
Здесь хранят истории о матрёшках и старых игрушках, пекут ароматные пряники и берегут душевность провинциального города.
Вы прогуляетесь по уютным улицам, побываете в Лавре, распишете красками свою Матрёшу и увидите игрушки, с которыми росли дети прошлого века — возможно, и ваши родители.
Описание экскурсии
Исторический центр Сергиева Посада. Вы прогуляетесь по старинному городу и узнаете, как здесь зародился знаменитый игрушечный промысел.
Белый пруд и «Конный двор». Побываете в любимом месте отдыха горожан, услышите легенду о лебедях и увидите старинные пушки 17 века, макет Троице-Сергиевой лавры и памятник её защитникам.
Троице-Сергиева лавра. Пройдёте по территории главного монастыря города и познакомитесь с основами православных традиций.
Пряничная мастерская. Поймёте, чем знаменит посадский пряник и почему в его составе сразу семь специй. По желанию сможете сделать его сами.
Мастер-класс по росписи матрёшки. Услышите историю появления первой матрёшки и распишете собственного сувенирного персонажа — Матрёшу или Ванюшу.
Музей советского детства. Познакомитесь с игрушками времён СССР, которые разрабатывали в местном НИИ игрушки.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 700 ₽ за чел. и мастер-класс на ваш выбор (по изготовлению пряника или росписи игрушки) — 1500 ₽ за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Красной Армии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — Организатор в Сергиевом Посаде
Свою первую экскурсию я провела в 16 лет и с тех пор не расстаюсь с этим занятием. Нести в мир полезную и интересную информацию — призвание и смысл для меня и моего агентства! С теплом и радостью принимаем туристов в Сергиевом Посаде с 2007 года! Ждём вас на наших экскурсиях!
