Назад в детство: интерактивное путешествие на ретроавтомобиле по Сергиеву Посаду

Старинный город, весёлые игры и немного волшебства - для детей и взрослых
Эта экскурсия создана для семей с детьми, но увлечёт и взрослых. Вас ждут интерактивные задания, стрельба из игрушечного арбалета и старинные деревянные игрушки.

Вы увидите не только главные достопримечательности — Каличью,
Уточью и Звонковую башни, колокольню, пруды и древние слободы, — но и узнаете, как город стал игрушечной столицей России. Всё это — под руководством гида в историческом костюме и в атмосфере весёлого праздника.

5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Уточью башню с необычной архитектурой
  • Каличью, Звонковую, Плотничью башни — и узнаете их историю
  • самую высокую в стране колокольню — и окунётесь в историю колоколов
  • набережные Вондиги, Контуры и Копниники, крутые горки и переулки
  • Келарский и Банный пруды, музей игрушки, Кукуево и Клементьево, древние слободы
  • уютные улочки Старого города и простор лаврских выпасов

По пути поговорим:

  • как Сергиев Посад связан с историей Рюриковичей, Романовых и Руси Смутного времени
  • что происходило здесь в переломные моменты истории России 19 века
  • как Сергиев Посад стал игрушечной столицей России
  • какое отношение к городу имеют Иван Грозный и Годунов, Шуйский, царевна Софья и Пётр I

Также вы сможете подержать в руках и детально рассмотреть старинные деревянные игрушки — и узнать, как в них играли.

Организационные детали

  • Программа 5+
  • Экскурсия проходит по тихим уютным улочкам на автомобиле 20 века с открытым верхом, в дождь ставим тент с большими окнами, в холода включаем мощный обогреватель

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2100 ₽
Дети до 12 лет1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Уточьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений и Вячеслав
Евгений и Вячеслав — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Провели экскурсии для 1134 туристов
Добрый день! Мы гиды Евгений и Вячеслав. Придумали экскурсию на ретрокабриолете по Сергиеву Посаду, чтобы поделиться красотой города, его уникальным прошлым и ролью в истории страны. Евгений: с детства живу в
Сергиевом Посаде, работал в Лавре реставратором, 6 лет был городским депутатом, 25 лет руководил филиалом крупной финансовой компании, проехал около 60 стран и по России накатал немало. Люблю Русский Север и автопутешествия, стихи и картины. С юности увлечён православной архитектурой и деревянным зодчеством — это меня вдохновляет! Вячеслав — опытный гид и оператор машины времени. Давно живу в Сергиевом Посаде. В прошлом руководитель в крупной федеральной компании. Весёлый рассказчик, умею завладеть вниманием, найти подход к каждому и к детям тоже. Мы благодарны путешественникам, которые хотят познакомиться с нашим городом и его окрестностями. Ждём вас и обещаем, что будет интересно, комфортно и необычно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Наталья
Наталья
17 ноя 2025
Путешествие полностью оправдало мои ожидания и стало приятным сюрпризом для детей. Если вы хотите познакомиться с городом, не только с центром, а с реальным живым городом, то вам сюда. Спасибо команде организаторов - всегда были на связи)))
Н
Наталия
27 окт 2025
Мы с детьми в восторге от экскурсии! Вячеслав очень интересно и зажигательно рассказывает, с чувстом юмора. Прям с душой. Сразу поднимается настроение. Использует много разного реквизита. Увлекает детей разными заданиями,
играми и подарочками. И очень удобно, что на автомобиле, да ещё и на таком необычном. Наших детей не просто заинтересовать. Но все были вовлечены. Спасибо большое Вячеславу за экскурсию. Однозначно рекомендуем!

Входит в следующие категории Сергиева Посада

