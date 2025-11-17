Эта экскурсия создана для семей с детьми, но увлечёт и взрослых. Вас ждут интерактивные задания, стрельба из игрушечного арбалета и старинные деревянные игрушки.
Вы увидите не только главные достопримечательности — Каличью,
Вы увидите не только главные достопримечательности — Каличью,
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Уточью башню с необычной архитектурой
- Каличью, Звонковую, Плотничью башни — и узнаете их историю
- самую высокую в стране колокольню — и окунётесь в историю колоколов
- набережные Вондиги, Контуры и Копниники, крутые горки и переулки
- Келарский и Банный пруды, музей игрушки, Кукуево и Клементьево, древние слободы
- уютные улочки Старого города и простор лаврских выпасов
По пути поговорим:
- как Сергиев Посад связан с историей Рюриковичей, Романовых и Руси Смутного времени
- что происходило здесь в переломные моменты истории России 19 века
- как Сергиев Посад стал игрушечной столицей России
- какое отношение к городу имеют Иван Грозный и Годунов, Шуйский, царевна Софья и Пётр I
Также вы сможете подержать в руках и детально рассмотреть старинные деревянные игрушки — и узнать, как в них играли.
Организационные детали
- Программа 5+
- Экскурсия проходит по тихим уютным улочкам на автомобиле 20 века с открытым верхом, в дождь ставим тент с большими окнами, в холода включаем мощный обогреватель
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2100 ₽
|Дети до 12 лет
|1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Уточьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений и Вячеслав — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Провели экскурсии для 1134 туристов
Добрый день! Мы гиды Евгений и Вячеслав. Придумали экскурсию на ретрокабриолете по Сергиеву Посаду, чтобы поделиться красотой города, его уникальным прошлым и ролью в истории страны. Евгений: с детства живу в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
17 ноя 2025
Путешествие полностью оправдало мои ожидания и стало приятным сюрпризом для детей. Если вы хотите познакомиться с городом, не только с центром, а с реальным живым городом, то вам сюда. Спасибо команде организаторов - всегда были на связи)))
Н
Наталия
27 окт 2025
Мы с детьми в восторге от экскурсии! Вячеслав очень интересно и зажигательно рассказывает, с чувстом юмора. Прям с душой. Сразу поднимается настроение. Использует много разного реквизита. Увлекает детей разными заданиями,
Входит в следующие категории Сергиева Посада
Похожие экскурсии из Сергиева Посада
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборПешком по улочкам Сергиева Посада
Познакомиться с памятниками и святынями старинного русского города на обзорной прогулке
Начало: На Красногрской площади
21 ноя в 15:00
22 ноя в 14:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По Сергиеву Посаду на ретроавтомобиле «Восток»
Посмотреть на город с необычных ракурсов, перенестись в его прошлое и узнать его настоящее
Начало: Около Уточьей башни
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 5850 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сергиев Посад + Троице-Сергиева лавра
Погрузитесь в историю Сергиева Посада и Троице-Сергиевой лавры. Откройте для себя ключевые моменты истории города и монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9600 ₽ за всё до 5 чел.