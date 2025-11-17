читать дальше

Сергиевом Посаде, работал в Лавре реставратором, 6 лет был городским депутатом, 25 лет руководил филиалом крупной финансовой компании, проехал около 60 стран и по России накатал немало. Люблю Русский Север и автопутешествия, стихи и картины. С юности увлечён православной архитектурой и деревянным зодчеством — это меня вдохновляет! Вячеслав — опытный гид и оператор машины времени. Давно живу в Сергиевом Посаде. В прошлом руководитель в крупной федеральной компании. Весёлый рассказчик, умею завладеть вниманием, найти подход к каждому и к детям тоже. Мы благодарны путешественникам, которые хотят познакомиться с нашим городом и его окрестностями. Ждём вас и обещаем, что будет интересно, комфортно и необычно!