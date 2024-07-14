Музейный комплекс «Конный двор» – экскурсии в Сергиевом Посаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Музейный комплекс «Конный двор»» в Сергиевом Посаде, цены от 910 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Сергиев Посад
Пешая
99 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
25 июля в 08:30
26 июля в 08:30
4 500 за всё до 12 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада
Пешая
143 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
27 июля в 12:00
28 июля в 12:00
910 за человека
По Сергиеву Посаду - с писателем
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По Сергиеву Посаду - с писателем
Прогуляться по городу, который вдохновляет на стихи, полюбоваться его пейзажами и услышать историю
Начало: На Красногорской площади
3 500 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    14 июля 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Экскурсия не очень понравилась. Много материала, много людей, на 4 из 5. Женщина экскурсовод старалась. Наушники глохли.
  • Н
    Николай
    13 июля 2024
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Познавательная экскурсия с рассказом об истории возникновения Посада и его ремёслах. Однако за время экскурсии мы посетили не все локации,
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    перечисленные в описании: Белый пруд и Конный двор экскурсовод Марина предложила нам посмотреть самостоятельно, только рассказав о них. Зато благодаря ней мы узнали о необычной театрализованной экскурсии-дегустации в музее блинов.

    Познавательная экскурсия с рассказом об истории возникновения Посада и его ремёслах. Однако за время экскурсии мы
  • И
    Ирина
    25 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Грамотный и вызывающий уважение экскурсовод, умеет управлять группой и распределять время. Рассказ не утомительный, время экскурсии пролетает незаметно.
  • Е
    Елена
    15 июня 2024
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Познавательная, интересная экскурсия. Отличный гид, с душой и профессионализмом выполняющий свою работу, огромное спасибо. Выбрала эту экскурсию, так как хотелось не только посетить Сергиево-Троицкую Лавру, но и побольше узнать о самом городе, о его достопримечательностях, истории.
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  • P
    Pavel
    10 июня 2024
    Пешком по улочкам Сергиева Посада
    Отлично провел время в пешей экскурсии слушая историю города.
  • О
    Олег
    9 июня 2024
    Знакомьтесь, Сергиев Посад
    Великолепный гид,очень было интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Музейный комплекс «Конный двор»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Сергиев Посад
  2. Пешком по улочкам Сергиева Посада
  3. По Сергиеву Посаду - с писателем
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Троицкий собор
  4. Успенский Собор
  5. Старый город
  6. Черниговский скит
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в июле 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Музейный комплекс «Конный двор»" можно забронировать 3 экскурсии от 910 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 242 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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