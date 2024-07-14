читать дальше перечисленные в описании: Белый пруд и Конный двор экскурсовод Марина предложила нам посмотреть самостоятельно, только рассказав о них. Зато благодаря ней мы узнали о необычной театрализованной экскурсии-дегустации в музее блинов.

Познавательная экскурсия с рассказом об истории возникновения Посада и его ремёслах. Однако за время экскурсии мы посетили не все локации,