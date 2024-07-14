1 чел.
По популярности
1.5 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Знакомьтесь, Сергиев Посад: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сергиева Посада, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ж/д станции Сергиев Посад
25 июля в 08:30
26 июля в 08:30
4 500₽ за всё до 12 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Пешком по улочкам Сергиева Посада: экскурсия по историческим местам
Прогулка по Сергиеву Посаду: архитектурные жемчужины, Троице-Сергиева Лавра, история города, святой источник, Блинная гора
Начало: На Красногрской площади
27 июля в 12:00
28 июля в 12:00
910₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
По Сергиеву Посаду - с писателем
Прогуляться по городу, который вдохновляет на стихи, полюбоваться его пейзажами и услышать историю
Начало: На Красногорской площади
3 500₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь14 июля 2024Экскурсия не очень понравилась. Много материала, много людей, на 4 из 5. Женщина экскурсовод старалась. Наушники глохли.
- ННиколай13 июля 2024Познавательная экскурсия с рассказом об истории возникновения Посада и его ремёслах. Однако за время экскурсии мы посетили не все локации,
- ИИрина25 июня 2024Грамотный и вызывающий уважение экскурсовод, умеет управлять группой и распределять время. Рассказ не утомительный, время экскурсии пролетает незаметно.
- ЕЕлена15 июня 2024Познавательная, интересная экскурсия. Отличный гид, с душой и профессионализмом выполняющий свою работу, огромное спасибо. Выбрала эту экскурсию, так как хотелось не только посетить Сергиево-Троицкую Лавру, но и побольше узнать о самом городе, о его достопримечательностях, истории.
- PPavel10 июня 2024Отлично провел время в пешей экскурсии слушая историю города.
- ООлег9 июня 2024Великолепный гид,очень было интересно и познавательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Музейный комплекс «Конный двор»»
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