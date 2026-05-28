В царских покоях: экскурсия по музею христианского искусства при Троице-Сергиевой лавре

Рассмотреть уникальные христианские реликвии и по-новому взглянуть на церковное искусство
Музей Московской духовной академии — одно из самых недооценённых сокровищ Сергиева Посада.

В советское время музей не афишировался, хотя всем официальным делегациям, которые приезжали в СССР, обязательно демонстрировали его уникальную коллекцию. Здесь есть, чем гордиться!
Описание экскурсии

Царские покои 17 века

Вы посетите историческое здание на территории Лавры, где сегодня располагается музей Московской духовной академии.

Уникальная коллекция

В десяти залах представлены древние иконы, церковная утварь, произведения прикладного искусства России и Европы, а также работы русских художников.

Мир христианского искусства

Вы узнаете, как читать икону и как церковное искусство менялось со временем.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются отдельно: взрослые — 300 ₽, пенсионеры и дети — 200 ₽
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской плащади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Сергиевом Посаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 11014 туристов
Мы — команда гидов, влюблённая в малые города и их соразмерность человеку. Здания, наличники, улицы, дворики — показываем то, что в повседневной жизни часто остаётся незаметным. Наполняем пространство историями людей, которые
здесь жили и меняли жизнь вокруг себя, а иногда и историю страны. Словом раскрываем локальную идентичность: говорим о малой и большой истории, чтобы лучше понять настоящее. Каждый гид — со своим увлечением и взглядом: художник, филолог, аналитик, учитель. Но всем нам важно увлечь гостей города и местных жителей, взрослых и детей, поэтому ждём вас на экскурсиях по городским улицам. И главное: Сергиев Посад — это не только Лавра.

