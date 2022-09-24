Что вас ожидает

Любопытные факты

Как жил монастырь до своего закрытия? Что было в обители, в её стенах и храмах в эти непростые годы? Что стало с братией монастыря в это время?

Почему город стал называться Загорском, а монастырь стал музеем? И, конечно, какая была судьба мощей Преподобного Сергия Радонежского в этот период?

Занимательная история

Вы узнаете об истории открытия монастыря, причине возобновления церковной жизни в СССР. Увидите Резиденцию, где жили Патриархи с 1946-1988 г. и поймете, почему двое из них выбрали место своего упокоения здесь. В продолжении нашей экскурсии Вы посетите,b>музей МДА, где сможете увидеть кабинет-келью Патриарха Алексия I, а я расскажу, как Академия и Патриарх оказались настолько тесно связаны друг с другом.

Восхитительный архитектурный ансамбль

Я расскажу о жизни монастыря во времена Хрущевского правления, о тех подвижниках благочестия, которые погребены на территории нашей Обители. Вы узнаете, кто посещал наш монастырь. Поговорим об архитектурном ансамбле и чья заслуга в том, что все соборы и храмы монастыря имеют свой оригинальный исторический вид.

В завершении, Вы узнаете чем сейчас живёт монастырь, как проходят службы, сколько монахов проживает в Лавре, какие они несут послушания и насколько важны для духовной жизни РПЦ.

Важно знать:

Наша экскурсия проходит по территории монастыря. В связи с этим просьба, иметь соответствующий внешний вид.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

посещение монастыря и соборов.

Туристы оплачивают самостоятельно: