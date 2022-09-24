От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре

Дорогие путешественники, я хочу пригласить вас на совершенно новую

Дорогие путешественники, я хочу пригласить вас на совершенно новую, авторскую экскурсию, посвящённый жизни нашей древней обители в XX веке. Исторический след этого, казалось, недавнего времени, прервал монашескую жизнь в Лавре на 26 лет.
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
От Загорска до Сергиева Посада: обзорная прогулка по Троице-Сергиевой лавре
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Троице-Сергиева Лавра
  • Троицкий собор
  • Трапезный храм
  • Крипта Успенского собора
  • Территория монастыря
  • Музей при МДА
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает

Любопытные факты

Как жил монастырь до своего закрытия? Что было в обители, в её стенах и храмах в эти непростые годы? Что стало с братией монастыря в это время?
Почему город стал называться Загорском, а монастырь стал музеем? И, конечно, какая была судьба мощей Преподобного Сергия Радонежского в этот период?

Занимательная история

Вы узнаете об истории открытия монастыря, причине возобновления церковной жизни в СССР. Увидите Резиденцию, где жили Патриархи с 1946-1988 г. и поймете, почему двое из них выбрали место своего упокоения здесь. В продолжении нашей экскурсии Вы посетите,b>музей МДА, где сможете увидеть кабинет-келью Патриарха Алексия I, а я расскажу, как Академия и Патриарх оказались настолько тесно связаны друг с другом.

Восхитительный архитектурный ансамбль

Я расскажу о жизни монастыря во времена Хрущевского правления, о тех подвижниках благочестия, которые погребены на территории нашей Обители. Вы узнаете, кто посещал наш монастырь. Поговорим об архитектурном ансамбле и чья заслуга в том, что все соборы и храмы монастыря имеют свой оригинальный исторический вид.
В завершении, Вы узнаете чем сейчас живёт монастырь, как проходят службы, сколько монахов проживает в Лавре, какие они несут послушания и насколько важны для духовной жизни РПЦ.

Важно знать:

Наша экскурсия проходит по территории монастыря. В связи с этим просьба, иметь соответствующий внешний вид.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • посещение монастыря и соборов.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход в музей Московской Духовной Академии — 300 руб. /чел.,
  • питание,
  • личные расходы.

ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение монастыря и соборов
Что не входит
  • Вход в музей Московской Духовной Академии — 300 руб. /чел.
  • Питание
  • Личные расходы.
  • Группа свыше 8 человек, оплачивает дополнительно за каждого 400р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красногорская площадь, памятник Прп. Сергию
Завершение: Соборная площадь, Троице Сергиева Лавра
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00, по предварительной записи.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Наша экскурсия проходит по территории монастыря
  • Поэтому
  • Просьба
  • Иметь соответствующий внешний вид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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