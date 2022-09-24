Что вас ожидает
Любопытные факты
Как жил монастырь до своего закрытия? Что было в обители, в её стенах и храмах в эти непростые годы? Что стало с братией монастыря в это время?
Почему город стал называться Загорском, а монастырь стал музеем? И, конечно, какая была судьба мощей Преподобного Сергия Радонежского в этот период?
Занимательная история
Вы узнаете об истории открытия монастыря, причине возобновления церковной жизни в СССР. Увидите Резиденцию, где жили Патриархи с 1946-1988 г. и поймете, почему двое из них выбрали место своего упокоения здесь. В продолжении нашей экскурсии Вы посетите,b>музей МДА, где сможете увидеть кабинет-келью Патриарха Алексия I, а я расскажу, как Академия и Патриарх оказались настолько тесно связаны друг с другом.
Восхитительный архитектурный ансамбль
Я расскажу о жизни монастыря во времена Хрущевского правления, о тех подвижниках благочестия, которые погребены на территории нашей Обители. Вы узнаете, кто посещал наш монастырь. Поговорим об архитектурном ансамбле и чья заслуга в том, что все соборы и храмы монастыря имеют свой оригинальный исторический вид.
В завершении, Вы узнаете чем сейчас живёт монастырь, как проходят службы, сколько монахов проживает в Лавре, какие они несут послушания и насколько важны для духовной жизни РПЦ.
Важно знать:
Наша экскурсия проходит по территории монастыря. В связи с этим просьба, иметь соответствующий внешний вид.
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- посещение монастыря и соборов.
Туристы оплачивают самостоятельно:
- вход в музей Московской Духовной Академии — 300 руб. /чел.,
- питание,
- личные расходы.