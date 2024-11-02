В рамках экскурсии вы не только узнаете историю и увидите главные исторические достопримечательности Сергиева Посада, но и сможете посетить Троице-Сергиеву Лавру, пережившую многие войны и легендарные события.
Вам выпадет возможность перекусить в настоящей монастырской трапезной и узнать как устроена жизнь в самом крупном мужском монастыре России.
Вам выпадет возможность перекусить в настоящей монастырской трапезной и узнать как устроена жизнь в самом крупном мужском монастыре России.
Описание экскурсииВы посетите смотровую площадку на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню, исторический центр города — старую гостиницу, новую гостиницу, новые лаврские торговые ряды, Красногорскую часовню. Загляните в магазин продуктов "Троицкий Келарь", узнаете все самое интересное об истории обители и города, который появился вокруг нее. Сфотографируете прекрасные виды Лавры, постоите в сени поднятой ладони памятника Преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской. После обзорной экскурсии по городу Вы посетите настоящую жемчужину, светоч русской духовной жизни - Троице Сергиеву лавру. Там вы подробно узнаете об истории монастыря, его строительстве, братии. Увидите Троицкий собор, Успенский собор, где покоятся мощи преподобного Сергия. Наберете воды в колодце Лавры, увидите корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии, Трапезную палату с храмом в честь преподобного Сергия. Так же вы сможете посетить книжные и иконные лавки Лавры, перекусить в трапезной для паломников вкусными монастырскими яствами. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая площадка на Блинной горе
- Пятницкая башня
- Келарский пруд
- Ильинский храм
- Пафнутьевский сад
- Семинарский корпус
- Музейный комплекс «Конный двор»
- Уточья башня
- Старая и новая гостиницы
- Новые лаврские торговые ряды
- Красногорская часовня
- Памятник Преподобному Сергию Радонежскому
- Троицкий собор, Успенский собор
- Корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии
- Трапезная палата
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 66 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Познавательной и информативной была экскурсия, проведенная экскурсоводом Татьяной. Она была внимательна ко всем пожеланиям гостей города, отвечала на все вопросы и просьбы. Весь день шел дождь, экскурсовод организовала удобный формат встречи - на автомобиле и пешком, стараясь охватить весь объем сведений и о самом городе и о Лавре. Приятно, когда человек получает удовольствие от своей работы! Захотелось приехать вновь)
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Е
Экскурсовод Татьяна провела очень интересную и содержательную экскурсию по городу и Лавре. Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям. Несмотря на то, что большинство членов нашей группы несколько раз были в Сергиевом Посаде, все отметили живость изложения материала, множество необычных и интересных фактов из истории России, города, Лавры, жизни Сергия Радонежского и многих других исторических личностей.
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М
Очень много звезд за экскурсию в самой лавре, замечательный гид нам попался от самой Лавры. Гид от души, много интересной, полезной и поэтапной информации. Интересно было всем из нашей группы.
Гида по городу можно было и не брать - неинтересно. Мало информации не структурировано. В любом случае, гиду по городу мы благодарны за организацию дополнительной экскурсии на Колокольня.
Гида по городу можно было и не брать - неинтересно. Мало информации не структурировано. В любом случае, гиду по городу мы благодарны за организацию дополнительной экскурсии на Колокольня.
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Б
Спасибо организаторам и, особенно, нашему гиду - Роману за чудесный день! Роман хорошо знает историю Лавры, города, Руси и очень правильно преподносит эти знания. Многое узнали и почувствовали по другому. Очарованы необычайной красотой этого чудесного места! Спасибо большое! Ольга
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О
Экскурсия получилась очень познавательной и интересной благодаря профессионализму и большому объему знаний у нашего гида Татьяны Соцковой, местного жителя Сергиев Пасад.
С большой благодарностью гиду и желанием вернуться ещё в другое время года!
С большой благодарностью гиду и желанием вернуться ещё в другое время года!
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Э
Экскурсия очень интересная. Огромное спасибо Татьяне Соцковой. Погода не порадовала. Мы оказались не готовы к длительной пешей экскурсии. Было холодно и ветренно. Но, благодаря профессионализму Татьяны, её опыту экскурсия прошла комфортно.
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