Вы посетите смотровую площадку на Блинной горе, откуда открывается великолепная панорама Троице-Сергиевой Лавры, увидите Пятницкую башню, Келарский пруд, Ильинский храм, Пафнутьевский сад, Семинарский корпус, музейный комплекс «Конный двор», Уточью башню, исторический центр города — старую гостиницу, новую гостиницу, новые лаврские торговые ряды, Красногорскую часовню. Загляните в магазин продуктов "Троицкий Келарь", узнаете все самое интересное об истории 📖 обители и города, который появился вокруг нее. Сфотографируете прекрасные виды Лавры, постоите в сени поднятой ладони памятника Преподобному Сергию Радонежскому, игумену земли Русской.

После обзорной экскурсии 🧭 по городу Вы посетите настоящую жемчужину, светоч русской духовной жизни - Троице Сергиву лавру. Там вы подробно узнаете об истории монастыря, его строительстве, братии. Увидите Троицкий собор, Успенский собор, где покоятся мощи преподобного Сергия. Наберете воды в колодце Лавры, увидите корпуса Московской Духовной Академии и Семинарии, Трапезную палату с храмом в честь преподобного Сергия. Так же вы сможете посетить книжные и иконные лавки Лавры, перекусить в трапезной для паломников вкусными монастырскими яствами.