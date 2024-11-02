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С Светлана Познавательной и информативной была экскурсия, проведенная экскурсоводом Татьяной. Она была внимательна ко всем пожеланиям гостей города, отвечала на все вопросы и просьбы. Весь день шел дождь, экскурсовод организовала удобный формат встречи - на автомобиле и пешком, стараясь охватить весь объем сведений и о самом городе и о Лавре. Приятно, когда человек получает удовольствие от своей работы! Захотелось приехать вновь) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Экскурсовод Татьяна провела очень интересную и содержательную экскурсию по городу и Лавре. Экскурсия очень понравилась и взрослым, и детям. Несмотря на то, что большинство членов нашей группы несколько раз были в Сергиевом Посаде, все отметили живость изложения материала, множество необычных и интересных фактов из истории России, города, Лавры, жизни Сергия Радонежского и многих других исторических личностей. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мила Очень много звезд за экскурсию в самой лавре, замечательный гид нам попался от самой Лавры. Гид от души, много интересной, полезной и поэтапной информации. Интересно было всем из нашей группы.

Гида по городу можно было и не брать - неинтересно. Мало информации не структурировано. В любом случае, гиду по городу мы благодарны за организацию дополнительной экскурсии на Колокольня. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Б Багрянцева Спасибо организаторам и, особенно, нашему гиду - Роману за чудесный день! Роман хорошо знает историю Лавры, города, Руси и очень правильно преподносит эти знания. Многое узнали и почувствовали по другому. Очарованы необычайной красотой этого чудесного места! Спасибо большое! Ольга Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Ольга Экскурсия получилась очень познавательной и интересной благодаря профессионализму и большому объему знаний у нашего гида Татьяны Соцковой, местного жителя Сергиев Пасад.

С большой благодарностью гиду и желанием вернуться ещё в другое время года! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет