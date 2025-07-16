Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км.
Описание экскурсииОб экскурсии Вас ждет путешествие по старинному Серпухову (на автомобиле и пешком), с посещением главных достопримечательностей, которое продолжится в Тарусе — небольшом городке, расположенном в 30 км. Экскурсия по Тарусе — уникальная возможность узнать, какой была провинциальная Россия во времена Пушкина. Мы увидим одноэтажные здания XIX века, благодаря которым город имеет статус природно-архитектурного заповедника. В историческом центре осмотрим собор Петра и Павла XVIII века с трехъярусной колокольней, построенный на средства Екатерины II, увидим церковь Воскресения XVII века — древнейшее сооружение Тарусы и обычную, но столь необычную в наше время городскую застройку XIX века. Полюбуемся среднерусскими пейзажами, в которых черпали вдохновение художники, поэты и писатели в конце XIX – начале XX веков. Узнаем о блестящей судьбе Марины Цветаевой у мемориального камня на живописном Мусатовском косогоре. Осмотрим Никольскую церковь и дом Святослава Рихтера. Узнаем о музеях Тарусы: историко-краеведческом музее, доме-музее В. А Ватагина, частном музее на ул. Шмидта, музее семьи Цветаевых. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Петра и Павла XVIII века
- Церковь Воскресения XVII века
- Никольская церковь
- Дом Святослава Рихтера
- Историко-краеведческий музей
- Дом-музей В. А Ватагина
- Музей семьи Цветаевых и другие
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
понравилось организация экскурсии, забота гида (тк было пекло на улице), гид Галина Николаевна много всего знает и старается все рассказать сразу. Интересно и не скучно все было.
Вам был полезен этот отзыв?
С
понравилось организация экскурсии, забота гида (тк было пекло на улице), гид Галина Николаевна много всего знает и старается все рассказать сразу. Интересно и не скучно все было.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Серпухова
Похожие экскурсии на «История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСерпухов сквозь столетия
Посетить все главные места города и услышать связанные с ними истории на обзорной экскурсии
Начало: На ул. 1-ая Московская
Сегодня в 15:00
11 авг в 10:00
от 3950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСерпухов на трёх холмах: два монастыря + Соборная гора
Узнайте историю Серпухова, посетив два монастыря и Соборную гору. Удобный маршрут на автомобиле охватывает все ключевые достопримечательности города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:00
от 7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Серпухов
Погрузитесь в историю Серпухова: от Соборной горы до иконы Неупиваемая чаша в Высоцком монастыре. Удивитесь легендам и тайнам города
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 4600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Серпухов сквозь эпохи
Пройдите по улицам Серпухова и откройте его историю: Соборная гора, Торговая площадь и многое другое ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 3800 ₽ за всё до 6 чел.
11 500 ₽ за экскурсию